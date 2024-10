Rayman bientôt de retour ? Probablement mais...

Rayman Legends

Un retour en développement

Le tout premier Rayman, qui m'a fait perdre mes premiers cheveux

Le rôle de Michel Ancel dans le projet

Rayman Mini Ubisoft Télécharger

Vers un remake du jeu original ?

Project Steambot

Piou

Des attentes prudentes

Beyond Good & Evil 2

Ghost Recon

Ubisoft a confirmé qu’une nouvelle phase d’exploration est en cours pour la série Rayman. Le projet est mené par les studios Ubisoft Montpellier et Milan, dans le cadre de leur recherche sur les futures directions de la franchise.Une équipe de développeurs a été réassignée pour travailler sur le projet Rayman, la série emblématique du jeu de plateforme, connue pour sa difficulté légendaire.Le créateur original de Rayman, Michel Ancel, est consulté pour ce projet afin de préserver la cohérence de l’univers de la franchise. Ancel avait quitté Ubisoft en 2020, au milieu de controverses liées à des accusations de comportement toxique.Ubisoft n’a pas précisé si cette décision était due aux souhaits des studios impliqués ou à une volonté de la direction, en particulier de son PDG Yves Guillemot, ami proche d’Ancel.Les rumeurs indiquent que ce nouveau projet, baptisé, pourrait être un remake du Rayman original, publié en 1995.(sans compter divers mini-jeux qui exploitaient eux aussi la franchise). Un jeu acclamé par la critique, qui s’est écoulé à près de 5 millions d’exemplaires. Une version modernisée du premier Rayman pourrait attirer une nouvelle génération de joueurs tout en ravivant la nostalgie des fans de longue date, dont je fais partie.Malgré l’enthousiasme des plus nostalgiques d’entre nous pour un possible retour de Rayman, Ubisoft reste prudent quant au futur de la série.L’implication d’Ancel ajoute un élément de controverse, même si son rôle semble limité à un aspect consultatif. Parallèlement, les anciens membres de l’équipe Prince of Persia travaillent également sur des titres commeet le prochainAvez-vous joué à Rayman ?