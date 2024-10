Nouvelle Xbox Series X : quelles sont les vraies nouveautés ?

Un design revisité pour une console plus légère

La nouvelle Xbox Series X, d’un magnifique blanc immaculé, se distingue par son absence de lecteur de disque. Cette éditiona été minutieusement décortiquée par le youtubeur Austin Evans, révélant plusieurs changements internes.. Microsoft a également remplacé la chambre à vapeur, utilisée pour refroidir le modèle original, par un caloduc en cuivre. Ce choix permet de réduire les coûts tout en maintenant une gestion thermique efficace, sans l’améliorer particulièrement, hélas.En plus de ce nouveau design, la nouvelle Xbox Series X se démarque aussi par. Comparée à la version originale, elle consomme moins d’énergie au repos. Selon les tests effectués, elle affiche une consommation de 38 watts au lieu des 61 watts mesurés sur la version 2020. Lors de sessions de jeu, elle utilise environ 156 watts, soit 11 watts de moins que la version précédente. Ces ajustements ne compromettent ni les performances ni la gestion thermique, mais rendent la console un peu plus économique à l’usage.Sous le capot, la console bénéficie d’une mise à jour significative avec une nouvelle puce gravée en 6 nm, plus petite et moins gourmande en énergie que celle de la version originale., mais cette puce permet à Microsoft de réduire les coûts et de faciliter l’intégration de cette technologie dans les centres de données pour son service de streaming, Xbox Cloud Gaming. Ce dernier repose en effet sur l’infrastructure des Xbox Series X.La nouvelle Xbox Series Xest commercialisée à 500 euros, le prix de la version originale, avant qu’elle n’augmente à 550 euros.. Ce modèle s’adresse donc avant tout aux joueurs adeptes du dématérialisé, notamment via le Xbox Game Pass . Peut-être un bon choix pour les utilisateurs qui ne sont pas encore équipés, mais pas de quoi remplacer son ancienne Xbox Series X. Vous pouvez la commander dès maintenant sur le site de la FNAC par exemple !Et du coup une petite question !À quoi jouez-vous en ce moment ? On veut tout savoir !