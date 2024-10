Nouveau casque sans fil Xbox : autonomie améliorée et compatibilité Dolby Atmos

Une autonomie renforcée et un son Dolby Atmos intégré

Microphone optimisé et meilleure connectivité Bluetooth

Design simplifié et confort inchangé

Un casque milieu de gamme à un prix acceptable

Microsoft a lancé une nouvelle version de son casque sans fil Xbox, succédant au modèle précédent sorti en 2021. Disponible dès aujourd’hui à 109,99 €, il bénéficie d’une autonomie étendue à 20 heures, contre 15 heures pour la version précédente., permettant une immersion sonore spatiale sans coût additionnel, une avancée qui remplace l’achat requis via l’application Dolby Access. Compatible aussi avec DTS Headphone : X et Windows Sonic, ce casque offre, selon Microsoft, une qualité audio immersive, conçue pour rehausser les effets sonores des jeux.Le microphone du nouveau casque Xbox a été retravaillé pour offrir une meilleure isolation de la voix, réduisant ainsi les bruits de fond et rendant les communications en jeu plus claires., activée par un simple geste pour couper le micro, ainsi qu’une fonctionnalité d’isolation vocale avancée. Par ailleurs, la mise à jour vers la connectivité Bluetooth 5.3 permet une liaison plus rapide et plus économe en énergie, avec une compatibilité élargie aux appareils mobiles et PC, en plus des consoles Xbox.Côté design, le casque conserve une esthétique similaire à son prédécesseur, mais adopte désormais un look entièrement noir, abandonnant les accents verts caractéristiques de la marque Xbox en offrant un casque au style plus neutre et plus adulte. Le modèle conserve également les éléments de confort qui ont fait sa réputation, comme le bandeau ajustable et les coussinets en cuir synthétique, pour un port prolongé sans gêne. Les commandes de volume et d’équilibrage entre le jeu et le chat restent accessibles directement sur les écouteurs.Le nouveau casque sans fil Xbox se positionne donc comme une alternative abordable pour les joueurs qui cherchent un produit de qualité à prix raisonnable. Malgré quelques absences, comme la réduction de bruit active,, notamment la compatibilité multi-appareils, qui permet de passer du jeu aux appels sur mobile en un instant.Disponible dès maintenant sur le Microsoft Store , ce modèle remplace l’ancienne version, qui n’y est plus en vente.