Avez-vous vu le trailer du film Minecraft ?

Un récit d’aventure inspiré par le jeu vidéo culte

Un casting impressionnant et une production ambitieuse

Un second trailer mieux reçu que le premier

Un succès au box-office en ligne de mire

Le film Minecraft est donc réalisé par Jared Hess. Il s’appuie sur l’univers du célèbre jeu vidéo pour proposer une aventure destinée à un large public.Aidés par Steve, un expert du monde de Minecraft incarné par Jack Black, ils doivent affronter des ennemis comme des Piglins et des zombies pour protéger cet univers et retourner chez eux. L’intrigue évoque des thèmes classiques : l’apprentissage de soi, la collaboration et la créativité comme solutions aux défis rencontrés. Des thèmes qui entourent aussi le jeu vidéo dont est tiré le film.La distribution du film est plutôt de haut vol, avec l’incroyable Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers et Danielle Brooks, mais aussi des actrices comme Kate McKinnon et Jennifer Coolidge.Le style visuel, inspiré du design pixelisé du jeu, reste déroutant, et si ont un peu de mal avec les choix esthétiques, d’autres saluent les efforts pour rester fidèles au matériau d’origine.Le premier teaser avait été accueilli avec scepticisme, en particulier pour ses effets spéciaux et son absence d’éléments forts.Parmi elles, on note l’apparition des célèbres perles de l’Ender et les mécanismes de minage, mais surtout une bande-son qui intègre des morceaux familiers.Le film Minecraft bénéficie d’un budget estimé à 150 millions de dollars, un investissement notable pour une adaptation de jeu vidéo.Sa sortie internationale, prévue pour le 2 avril 2025, précédera sa diffusion en Amérique du Nord le 4 avril. Il vous tente ou pas du tout ?