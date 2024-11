Préparez vos mioches : bientôt des parcs d’attractions dédiés à Minecraft !

Whou houuu hooouu (ce visuel est sorti d'une IA bien sûr)

Une alliance stratégique entre Mojang Studios et Merlin Entertainments

Voilà à quoi pourrait ressembler le vrai parc

Une expérience immersive pour les fans de Minecraft

D’autres pays envisagés

Le film dédié à Minecraft sortira en avril 2025, avec Jason Momoa et Jack Black !

Minecraft et son succès planétaire

Merlin Entertainments va investir plus de 110 millions de dollars dans ce projet ambitieux baptisé Adventures Made Real.Les sites comprendront des hébergements, des restaurants, des boutiques et une énorme attraction inspirée de Minecraft. Ce sera une première mondiale, avec un travail axé sur la créativité et l'interactivité, plongeant les visiteurs dans une expérience fidèle à l'univers pixelisé du jeu.Les visiteurs pourront explorer des environnements directement inspirés du jeu, avec des points connectés permettant d'obtenir du contenu en jeu, mêlant ainsi les expériences.Ces parcs font partie d'une stratégie plus globale de Merlin, qui cherche à collaborer avec des marques iconiques, après des partenariats avec LEGO, Peppa Pig et Jumanji.Après le lancement des premières attractions aux États-Unis et au Royaume-Uni, les deux entreprises envisagent d'étendre le concept à d'autres pays.tandis que Mojang et Microsoft, maison mère de Mojang, apportent leur maîtrise de l'univers Minecraft.Avec plus de 140 millions de joueurs actifs chaque mois, Minecraft continue de marquer durablement l'histoire des jeux vidéo.C'est une opportunité intéressante pour les fans de vivre l'univers Minecraft autrement et permettra peut-être à certains enfants de lever le nez de leur écran le temps d'une après-midi !