Pokémon Go : vos parties entraînent aussi l’intelligence artificielle

Un projet caché derrière les PokéStops

Moi face à la vie

Vos données, leur trésor

Pourquoi c’est important ?

Depuis ses débuts en 2016, Pokémon Go a séduit des millions de joueurs (moi le premier) avec son concept de chasse aux pokemons en réalité augmentée. Mais saviez-vous que Niantic, l’éditeur du jeu, se sert de vos parties pour alimenter un modèle d’intelligence artificielle géospatial ?Avec cette filouterie, Niantic développe un système de positionnement visuel (ou VPS), capable de localiser un appareil avec une simple photo et de comprendre des espaces complexes. Le résultat ? Plus de 10 millions de scans enregistrés à travers le monde et 1 million de nouveaux chaque semaine.Pour faire fonctionner cette machine, Niantic collecte de nombreuses informations : géolocalisation, données personnelles (comme votre nom ou votre e-mail), et bien sûr, les images des lieux que vous scannez.En effet, la politique de confidentialité de Niantic reste floue sur ce qu’ils font vraiment avec ces données.À une époque où la moindre info a de la valeur, ça fait réfléchir, et l’adage, prend ici tout son sens.Au-delà de l’innovation, il y a des enjeux de sécurité.Imaginez un scénario où ces données tombent entre de mauvaises mains ou sont utilisées pour des applications moins éthiques (militaire, surveillance, etc.). Et même sans ça, avoir autant de données concentrées dans une seule entreprise peut poser problème en cas de piratage.Si cette histoire vous inquiète, quelques précautions s’imposent. Par exemple, jouez uniquement dans des lieux publics et évitez de scanner des zones privées ou contenant des personnes.Du coup, profitez encore de Pokémon Go si vous le voulez, mais avec un peu de recul. Et la prochaine fois que vous scannez un PokéStop, souvenez-vous : ce n’est pas que du jeu.