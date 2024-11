Pokémon Pocket atteint des sommets et rapporte 3 millions de dollars par jour

Un démarrage record pour Pokémon TCG Pocket

Une base de joueurs internationale

Le JCC Pokémon Pocket The Pokemon Company Télécharger

iOS en tête, de loin

Les dépenses moyennes en Asie au plus haut

God Packs

Sorti mondialement le 30 octobre 2024, Pokémon Pocket , la nouvelle application de jeu de cartes à collectionner, s’impose déjà dans le monde du gaming mobile. En seulement quatre jours, le jeu a généré plus de 12 millions de dollars, avec un chiffre d’affaires estimé à 3 millions par jour selon Appmagic. En plus de conquérir les classements de téléchargements,. La question reste de savoir si cet engouement initial se maintiendra à long terme ou s’il s’agit simplement d’un phénomène de lancement.La répartition des revenus montre une prédominance importante des joueurs japonais, qui représentent 45 % des dépenses totales du jeu. Les joueurs américains suivent avec 25 % des revenus, tandis que Hong Kong et Taïwan contribuent chacun à 4 %.. Du côté des téléchargements, les États-Unis se placent en tête avec 29 % du total, suivis par le Brésil (11 %) et le Mexique (6 %). Cette différence entre les téléchargements et les revenus montre une forte propension à la dépense chez les joueurs asiatiques.Pokémon Pocket est disponible sur les plateformes iOS et Android, mais c’est la version iOS qui domine largement les revenus, cumulant 10,5 millions de dollars contre seulement 1,6 million pour Google Play. En revanche, en ce qui concerne le nombre de téléchargements, Android est en avance avec 4,2 millions d’installations contre 3,3 millions pour iOS.(et probablement plus fortunés).Le revenu moyen par téléchargement (aussi appelé RpD) offre un aperçu des habitudes de dépenses selon les régions. Globalement, le RpD s’élève à 1,61 $, mais cette moyenne cache des différences très importantes selon les régions., tandis que dans les marchés occidentaux comparables, il est nettement plus faible, à 1,24 $. Cette différence montre bien l’appétit des joueurs asiatiques pour les contenus premium du jeu, en particulier les, qui rappellent les collections de cartes physiques. Ces packs encouragent les joueurs à dépenser davantage pour maximiser leurs chances d’obtenir des cartes rares et précieuses.Trouvez-vous ce jeu intéressant et addictif, ou ce n’est pas du tout votre truc ?