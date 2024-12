MSI Claw 8 AI+ et Claw 7 AI+ : deux nouvelles consoles portables avec Intel Lunar Lake

Des caractéristiques techniques solides

Conception et autonomie

sandstorm

Positionnement sur le marché

Les MSI Claw 8 AI+ et Claw 7 AI+ embarquent donc toutes deux le processeur Intel Core Ultra 7 258V et un GPU intégré Intel Arc 140V.Les écrans diffèrent légèrement : la Claw 8 dispose d’un écran tactile de 8 pouces en 1920x1200 pixels, tandis que la Claw 7 offre un écran de 7 pouces en 1920x1080. Les deux modèles proposent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une couverture 100 % sRGB et une luminosité de 500 nits.La Claw 8 et la Claw 7 partagent un design similaire, même si la Claw 8 est plus grande et plus lourde (795 g contre 675 g).Les deux modèles intègrent des joysticks et gâchettes à effet Hall pour une meilleure précision. La Claw 8 adopte une finition, tandis que la Claw 7 reste noire.Ces consoles proposent aussi une connectivité avancée avec deux ports Thunderbolt 4, un lecteur microSD, une prise audio 3,5 mm et un capteur d’empreintes digitales.MSI propose également l’App Player, qui permet de jouer à des jeux Android et Windows, histoire d’élargir un peu les possibilités des appareils.Avec des prix de 899 $ pour la Claw 8 et 799 $ pour la Claw 7, ces modèles se positionnent face à des concurrents comme le ROG Ally X On attend quand même de les avoir en main pour confirmer ces promesses. Les précommandes sont ouvertes aux Etats-Unis, avec une disponibilité prévue à partir du 25 décembre, pour l’Europe et la France, on reste à l’affût.