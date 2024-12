En toute décontraction, Dbrand dévoile la Nintendo Switch 2

Une fuite bien calculée par Dbrand ?

Killswitch 2

scan 3D du matériel réel

C

Plus grand écran, plus de confort ?

Dbrand n’a peur de rien

Nintendo reste muet sur la Switch 2, mais Dbrand, fabricant d’accessoires au marketing provocateur, a décidé de tout lâcher. Avec l’annonce de son étui, la marque dévoile ce qui semble être les dimensions exactes et quelques détails clés de la console. Selon son PDG, Adam Ijaz, l’entreprise s’appuie sur un. Résultat : une console plus large (270 mm) et plus haute (116 mm) que la Switch OLED, avec une épaisseur quasi identique de 14 mm.Parmi les nouveautés, on note un bouton supplémentaire sous le bouton Home, marqué d’un. Son utilité reste floue, mais les fans imaginent déjà des fonctionnalités comme le contrôle de la caméra ou une option totalement inédite. Autre amélioration :D’après les rendus de Dbrand, la Switch 2 afficherait un écran de 8 pouces, contre 7 pouces pour l’OLED actuelle. La béquille arrière est également conservée, mais légèrement élargie (180 mm), histoire de stabiliser la bête. En bonus,Les petites frustrations de la première Switch semblent avoir été entendues.Côté commandes, les changements sont subtils : des joysticks plus hauts (6,27 mm) et des boutons légèrement plus proéminents.Si tout ceci se confirme bien sûr.Fidèle à son style provocateur, Dbrand est donc la première grosse marque qui lève le voile sur le design de la Switch 2. Ce n’est pas la première fois que la marque titille Nintendo :Les avocats de Kyoto doivent être un peu tendus ce matin.Dbrand table sur une commercialisation de cette nouvelle Switch autour de mars ou avril 2025, mais l’entreprise avoue n’avoir aucune certitude.