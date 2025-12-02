Il termine Minecraft en utilisant une imprimante à tickets comme écran (n'importe quoi...)
Par Vincent Lautier - Publié le
Le créateur de contenus smill a réussi l'exploit de terminer Minecraft en n'utilisant qu'une imprimante thermique pour tickets de caisse comme unique affichage. Le YouTuber a dû composer avec un rendu monochrome à seulement 0,5 image par seconde et un délai de deux secondes entre chaque action et son affichage. Une prouesse technique aussi absurde qu'impressionnante.
Vous connaissez sans doute déjà les exploits des joueurs faisant tourner Doom sur à peu près n'importe quoi, du test de grossesse au frigo connecté en passant par Excel. Le YouTuber smill vient de pousser le concept encore plus loin avec Minecraft. Sur sa chaîne smillgames, il a dévoilé une vidéo dans laquelle il joue au célèbre jeu de blocs en utilisant une imprimante thermique de tickets de caisse comme seul écran.
Le principe est aussi simple que contraignant. Le jeu tourne sur un PC classique, mais au lieu d'afficher l'image sur un moniteur, un script capture l'écran, convertit le rendu en niveaux de gris et l'envoie à l'imprimante thermique. Le résultat arrive sous forme de petites images monochromes imprimées sur le papier à tickets, au rythme d'environ 0,5 image par seconde. Pour éviter que la pièce ne se retrouve ensevelie sous des mètres de papier, smill a bricolé un système de réenroulement à partir de pièces K'NEX, qui permet de récupérer les impressions en boucle continue.
Malgré un délai de deux secondes entre chaque action et son affichage, et des visuels réduits à de vagues contours où l'inventaire n'apparaît que comme une tache noire compacte, smill a réussi à terminer le jeu jusqu'au combat final contre l'Ender Dragon. Pour y parvenir, il s'est fait accompagner par les speedrunners Johnny A et Fulham, qui le guidaient vocalement tout au long de la partie. Visiblement, l'écran d'inventaire posait le plus de problèmes.
On salue la persévérance et la créativité de ce type de défi, même si l'utilité est un peu discutable. Certains internautes ont d'ailleurs reproché à smill de gaspiller beaucoup de papier, ce à quoi il a répondu avec humour :
J'adore la déforestation !. Au moins c'est clair (les gens sont fous).