Il termine Minecraft en utilisant une imprimante à tickets comme écran (n'importe quoi...)

On en dit quoi ?



On salue la persévérance et la créativité de ce type de défi, même si l'utilité est un peu discutable. Certains internautes ont d'ailleurs reproché à smill de gaspiller beaucoup de papier, ce à quoi il a répondu avec humour : J'adore la déforestation ! . Au moins c'est clair (les gens sont fous).