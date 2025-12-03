ModRetro dévoile le M64, une N64 en 4K et open source à 199 dollars
Palmer Luckey, le créateur d'Oculus, vient de présenter le M64, une console FPGA qui reproduit la Nintendo 64 avec sortie 4K. Vendue 199 dollars, elle arrive en concurrent direct de l'Analogue 3D avec un argument de poids : le hardware et le software sont entièrement open source.
Un design fidèle à l'original
Le M64 reprend les codes esthétiques de la N64, avec une coque entièrement translucide qui rappelle les modèles "Funtastic" des années 2000. Trois coloris sont proposés : vert, violet et blanc. La console conserve les quatre ports manette à l'avant, le slot cartouche sur le dessus et un grand bouton d'alimentation. Côté manette, ModRetro a fait le choix de reproduire fidèlement le trident iconique de Nintendo, là où Analogue s'est associé à 8BitDo pour proposer un pad modernisé. La manette M64 est sans fil et disponible dans les mêmes coloris que la console.
Une puce FPGA plus puissante que le MiSTer
La console utilise une puce FPGA AMD, plus performante que le DE-10 Nano équipant les systèmes MiSTer. Le core N64 a été développé par FPGAzumSpass, le même programmeur à l'origine du core MiSTer N64 considéré comme la référence dans la communauté. ModRetro annonce une latence identique à celle du système original et une meilleure compatibilité que la concurrence. L'ensemble du hardware et du software est open source, ce qui ouvre la porte à l'ajout de cores pour d'autres consoles rétro. La console pourrait ainsi évoluer vers une plateforme multi-systèmes, à la manière du projet MiSTer.
Un prix agressif face à l'Analogue 3D
À 199 dollars, le M64 se positionne 70 dollars sous l'Analogue 3D, qui a récemment augmenté son prix à 270 dollars suite aux tarifs douaniers américains. Palmer Luckey a d'ailleurs affirmé que sa console est
meilleure selon tous les critères objectifs. ModRetro indique que le M64 est déjà en production de masse et pourrait être disponible avant la fin de l'année 2025. Les précommandes devraient ouvrir prochainement.
On en dit quoi ?
On apprécie l'approche open source, qui change des consoles FPGA habituellement fermées. Le prix à 199 dollars est agressif et met la pression sur Analogue. Par contre, difficile de ne pas remarquer que Palmer Luckey aime la provocation, et ses déclarations sur la supériorité du M64 restent à vérifier en conditions réelles. Le choix de reproduire la manette trident originale peut aussi diviser : certains l'adorent, d'autres la trouvent inutilisable.