ModRetro dévoile le M64, une N64 en 4K et open source à 199 dollars

On en dit quoi ?



On apprécie l'approche open source, qui change des consoles FPGA habituellement fermées. Le prix à 199 dollars est agressif et met la pression sur Analogue. Par contre, difficile de ne pas remarquer que Palmer Luckey aime la provocation, et ses déclarations sur la supériorité du M64 restent à vérifier en conditions réelles. Le choix de reproduire la manette trident originale peut aussi diviser : certains l'adorent, d'autres la trouvent inutilisable.