Nintendo dévoile la Switch 2, prévue pour 2025

Une sortie prévue pour le premier semestre 2025

Une ambition claire : réitérer le succès colossal de la 1ère génération !

certains titres Nintendo Switch pourraient être incompatibles ou ne pas être entièrement compatibles avec la Nintendo Switch 2

L’annonce s’est accompagnée d’une vidéo (sur X, YouTube... bref un peu partout); qui dévoile certains détails techniques de la console.Pour la sortie de sa nouvelle console, la firme nippone va organiser une. Du côté de l'Hexagone, il faudra s'inscrire sur la période du 17 au 26 janvier pour participer à l'événement de Paris.D’après les premières images sur le prochain jeu Mariokart, cette nouvelle version conservera le. Il sera donc toujours possible de l’utiliser en mode console portable ou directement sur sa télévision.Ce nouvel écran adopte un design bord à bord plus fluide, rappelant les écrans des smartphones haut de gamme. Les Joy-Con profitent également d’une innovation majeure :, qui promet une meilleure stabilité et répond aux critiques concernant la fragilité des attaches précédentes.Côté connectique, una été ajouté sur la partie supérieure de la console, tandis qu’uneva assurer une utilisation plus pratique en mode table. Enfin, bonne nouvelle pour les utilisateurs actuels : la Switch 2 sera entièrement rétrocompatible avec les cartouches de la première génération.En effet, du côté des bonnes nouvelles, Nintendo a annoncé la rétrocompabilité des jeux Switch (versions physiques et numériques avec la Switch 2). En outre, l'entreprise précise, dans sa vidéo, queLancée en 2017,, permettant de passer facilement du mode portable à la console de salon. Avec la Switch 2, Nintendo espère capitaliser sur cette recette gagnante tout en innovant pour satisfaire les attentes des joueurs.