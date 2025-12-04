La Russie bloque Roblox et prive des millions de joueurs de la plateforme

On en dit quoi ?



On voit bien que la Russie continue son offensive contre les plateformes occidentales, et Roblox n'est que le dernier exemple en date. La justification officielle mélange des préoccupations légitimes sur la protection des mineurs avec des motifs plus politiques liés à la loi russe sur la propagande LGBT. Côté Roblox, la réponse reste prudente : la société affirme respecter les lois locales tout en défendant son engagement pour la sécurité.