La Russie bloque Roblox et prive des millions de joueurs de la plateforme
Par Vincent Lautier - Publié le
La Russie vient de bloquer Roblox sur l'ensemble de son territoire. Le régulateur Roskomnadzor accuse la plateforme de jeux américaine de diffuser des contenus extrémistes et de la propagande LGBT. Une décision brutale qui touche environ 70 millions d'installations mobiles dans le pays, et qui s'inscrit dans une longue série de restrictions ciblant les services occidentaux.
Roskomnadzor, l'autorité russe de régulation des télécommunications, a officiellement bloqué Roblox le 3 décembre 2025. Dans son communiqué, l'agence affirme que la plateforme est truffée de contenus inappropriés qui peuvent avoir un impact négatif sur le développement spirituel et moral des enfants.
Parmi les accusations : diffusion de contenus extrémistes, incitation à la violence, et promotion de thèmes LGBT. Le régulateur évoque également des cas de harcèlement sexuel de mineurs sur la plateforme. Depuis 2019, Roskomnadzor aurait envoyé de nombreuses demandes à Roblox pour restreindre l'accès à certains contenus, sans résultat satisfaisant selon les autorités.
L'impact est considérable. Selon Appfigures, Roblox comptait environ 70 millions d'installations sur mobile en Russie, dont 8 millions rien que cette année. À l'échelle mondiale, la plateforme affiche 151,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au troisième trimestre 2025. Depuis le blocage, le site web, l'application et même le Studio de création ne fonctionnent plus sur le territoire russe. La demande de VPN a d'ailleurs explosé dans les heures qui ont suivi, principalement depuis les moteurs de recherche russes comme Yandex.
Roblox rejoint la liste des services occidentaux bloqués ou menacés en Russie. Le pays a récemment limité certains appels sur WhatsApp et Telegram, et Roskomnadzor a évoqué la semaine dernière un possible blocage total de WhatsApp. La plateforme de jeux avait déjà été interdite dans d'autres pays comme le Qatar, l'Irak ou la Turquie pour des raisons similaires liées à la protection des mineurs. Aux États-Unis, le Texas et la Louisiane ont également lancé des procédures judiciaires contre Roblox sur des questions de sécurité des enfants.
On voit bien que la Russie continue son offensive contre les plateformes occidentales, et Roblox n'est que le dernier exemple en date. La justification officielle mélange des préoccupations légitimes sur la protection des mineurs avec des motifs plus politiques liés à la loi russe sur la propagande LGBT. Côté Roblox, la réponse reste prudente : la société affirme respecter les lois locales tout en défendant son engagement pour la sécurité.
Un blocage aux motifs multiples
Roskomnadzor, l'autorité russe de régulation des télécommunications, a officiellement bloqué Roblox le 3 décembre 2025. Dans son communiqué, l'agence affirme que la plateforme est truffée de contenus inappropriés qui peuvent avoir un impact négatif sur le développement spirituel et moral des enfants.
Parmi les accusations : diffusion de contenus extrémistes, incitation à la violence, et promotion de thèmes LGBT. Le régulateur évoque également des cas de harcèlement sexuel de mineurs sur la plateforme. Depuis 2019, Roskomnadzor aurait envoyé de nombreuses demandes à Roblox pour restreindre l'accès à certains contenus, sans résultat satisfaisant selon les autorités.
Des millions de joueurs concernés
L'impact est considérable. Selon Appfigures, Roblox comptait environ 70 millions d'installations sur mobile en Russie, dont 8 millions rien que cette année. À l'échelle mondiale, la plateforme affiche 151,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au troisième trimestre 2025. Depuis le blocage, le site web, l'application et même le Studio de création ne fonctionnent plus sur le territoire russe. La demande de VPN a d'ailleurs explosé dans les heures qui ont suivi, principalement depuis les moteurs de recherche russes comme Yandex.
Un contexte de durcissement généralisé
Roblox rejoint la liste des services occidentaux bloqués ou menacés en Russie. Le pays a récemment limité certains appels sur WhatsApp et Telegram, et Roskomnadzor a évoqué la semaine dernière un possible blocage total de WhatsApp. La plateforme de jeux avait déjà été interdite dans d'autres pays comme le Qatar, l'Irak ou la Turquie pour des raisons similaires liées à la protection des mineurs. Aux États-Unis, le Texas et la Louisiane ont également lancé des procédures judiciaires contre Roblox sur des questions de sécurité des enfants.
On en dit quoi ?
On voit bien que la Russie continue son offensive contre les plateformes occidentales, et Roblox n'est que le dernier exemple en date. La justification officielle mélange des préoccupations légitimes sur la protection des mineurs avec des motifs plus politiques liés à la loi russe sur la propagande LGBT. Côté Roblox, la réponse reste prudente : la société affirme respecter les lois locales tout en défendant son engagement pour la sécurité.