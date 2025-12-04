La Nintendo Switch 2 + Mario Kart en promo au meilleur prix : faites des heureux pour Noël !

Nintendo Switch 2

Joy-Con 2 : aimantés, plus ergonomiques, et transformables en souris

Caméra intégrée, partage d’écran et fonctions sociales

Compatible avec les jeux Switch 1

La Switch 2 propose un écran. Le support arrière est ajustable dans tous les angles. Deux ports USB-C (haut et bas) serviront à recharger, connecter la caméra, ou d’autres accessoires. Le stockage interne passe à 256 Go, et la console adopte un format de microSD Express, incompatible avec les cartes microSD classiques, mais plus rapide. Le dock est compatible 4K et HDR, et embarque un ventilateur pour la dissipation thermique.. Ils intègrent aussi de meilleurs haut-parleurs et permettent une utilisation en mode souris, chaque Joy-Con pouvant être utilisé séparément, ou en tandem. Le tout est accompagné d’un nouveau bouton C, qui sert notamment à ouvrir le Gamechat, la nouvelle fonction de chat vocal de la Switch 2.La console embarque un micro intégré, compatible avec le Gamechat même en mode portable, et permet de partager son écran ou de regarder ses amis jouer, même s’ils sont sur d’autres jeux (avec quelques saccades notées lors de la démonstration).. Elle nécessitera toutefois un abonnement Nintendo Switch Online.Les jeux Switch 1 sont pour la plupart compatibles avec la Switch 2, et certains titres sont réédités pour bénéficier des nouvelles performances de la console,. Un outil permet de transférer ses données de l’ancienne Switch.