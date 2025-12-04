La Nintendo Switch 2 + Mario Kart en promo au meilleur prix : faites des heureux pour Noël !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous comptez vous offrir une Nintendo Switch 2, c'est certainement le moment de craquer avec un tarif en baisse, que ce soit sur la console avec Mario Kart World.
La Switch 2 propose un écran LCD HDR de 7,9 pouces, capable de monter à 1080p en 120 ips, avec son 3D même sans casque. Le support arrière est ajustable dans tous les angles. Deux ports USB-C (haut et bas) serviront à recharger, connecter la caméra, ou d’autres accessoires. Le stockage interne passe à 256 Go, et la console adopte un format de microSD Express, incompatible avec les cartes microSD classiques, mais plus rapide. Le dock est compatible 4K et HDR, et embarque un ventilateur pour la dissipation thermique.
Les Joy-Con 2 adoptent des fixations magnétiques, des sticks plus larges et des boutons SL et SR revus pour une meilleure prise en main. Ils intègrent aussi de meilleurs haut-parleurs et permettent une utilisation en mode souris, chaque Joy-Con pouvant être utilisé séparément, ou en tandem. Le tout est accompagné d’un nouveau bouton C, qui sert notamment à ouvrir le Gamechat, la nouvelle fonction de chat vocal de la Switch 2.
La console embarque un micro intégré, compatible avec le Gamechat même en mode portable, et permet de partager son écran ou de regarder ses amis jouer, même s’ils sont sur d’autres jeux (avec quelques saccades notées lors de la démonstration). Une caméra externe est également disponible, permettant de s’afficher pendant les parties ou de voir son visage intégré dans certains jeux compatibles. Elle nécessitera toutefois un abonnement Nintendo Switch Online.
Les jeux Switch 1 sont pour la plupart compatibles avec la Switch 2, et certains titres sont réédités pour bénéficier des nouvelles performances de la console, il sera même possible sur certains jeux de choisir le mode performance, pour améliorer l'expérience en jeu (dans tous les cas il faudra payer pour mettre à jour le jeu). Un outil permet de transférer ses données de l’ancienne Switch.
