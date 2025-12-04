Ce jeu perd 131 Go grâce à une simple optimisation des fichiers
Par Vincent Lautier
Helldivers 2, le jeu de tir coopératif de Sony passe de 154 Go à seulement 23 Go sur PC. Cette cure d'amaigrissement spectaculaire s'explique par la suppression de fichiers dupliqués, devenus inutiles à l'ère des SSD.
Une histoire de disques durs
Arrowhead Studios et Nixxes viennent de déployer une mise à jour bêta qui réduit de 85 % la taille d'installation du jeu Helldivers 2 sur PC. L'explication est assez simple : le jeu contenait des ressources graphiques dupliquées à plusieurs endroits du disque. Cette technique, héritée de l'époque des disques durs mécaniques, permettait de réduire les temps de chargement en limitant les déplacements de la tête de lecture. Sauf que voilà, selon les données du studio, seuls 11 % des joueurs utilisent encore un disque dur mécanique pour lancer Helldivers 2.
Un impact minime sur les performances
Les développeurs ont pris soin de mesurer l'impact de cette compression sur les temps de chargement. Leur verdict : quelques secondes de plus dans le pire des cas, et uniquement pour les utilisateurs de disques durs mécaniques. Pour les joueurs équipés de SSD, la différence est imperceptible. Cela s'explique par le fait que le principal goulet d'étranglement dans Helldivers 2 n'est pas le chargement des textures, mais la génération procédurale des niveaux, qui s'exécute en parallèle. Les versions console, elles, ont toujours pesé environ 20 Go, confirmant que cette redondance était un problème propre à la version PC.
Comment activer la version allégée
La version optimisée est accessible via le programme bêta de Steam. Il suffit de se rendre dans les propriétés du jeu, puis dans l'onglet Bêtas, pour sélectionner la branche correspondante. La progression, le matchmaking et la participation à la Guerre Galactique restent identiques entre les deux versions. Arrowhead a confirmé que cette version allégée deviendra le standard dans une future mise à jour, et que la version legacy sera abandonnée d'ici un an pour simplifier la maintenance.
On en dit quoi ?
C'est rigolo de voir un studio découvrir en 2025 que les SSD sont devenus la norme. On peut quand même saluer l'effort de Nixxes, le spécialiste du portage PC racheté par Sony en 2021, qui prouve une fois de plus son savoir-faire. Reste à espérer que d'autres éditeurs prennent exemple, car les installations de 150 Go commencent à devenir un peu encombrantes.