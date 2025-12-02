Samsung lance un SSD fabriqué avec l'aluminium recyclé de ses smartphones Galaxy

On en dit quoi ?



On se retrouve avec un produit qui coche quelques cases de l'éco-responsabilité sans sacrifier les performances. L'idée de recycler l'aluminium des Galaxy pour fabriquer des SSD est plutôt maline, et ça donne une seconde vie à des matériaux qui auraient fini à la poubelle. Par contre, l'écart de prix avec le T7 standard reste un peu difficile à justifier pour ceux qui ne font pas de la durabilité une priorité. Reste à voir si les consommateurs sont prêts à payer 20 euros de plus pour un boîtier recyclé. À quand un smartphone Galaxy fabriqué avec des SSD recyclés, histoire de boucler la boucle ?