Samsung lance un SSD fabriqué avec l'aluminium recyclé de ses smartphones Galaxy
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung dévoile le T7 Resurrected, un SSD externe dont le boîtier est entièrement conçu à partir d'aluminium récupéré lors de la fabrication des smartphones Galaxy. Un produit éco-responsable qui vient de remporter un CES Innovation Award 2026.
Le T7 Resurrected reprend la base du T7 classique, mais avec une particularité de taille : son châssis en aluminium provient intégralement des chutes de production des smartphones Galaxy. Samsung annonce utiliser 35 tonnes d'aluminium recyclé pour produire environ 800 000 unités, chaque disque contenant 44 grammes de métal récupéré et certifié par TÜV Rheinland. La finition argentée naturelle permet d'éviter le processus d'anodisation chimique, et l'emballage suit la même logique avec du papier 100 % recyclé et de l'encre de soja certifiée ASA. Ces efforts ont valu au produit un CES Innovation Award 2026 dans la catégorie Durabilité et Énergie.
Côté specs, le T7 Resurrected ne fait pas dans la demi-mesure. Il affiche des vitesses de lecture séquentielle jusqu'à 1 050 Mo/s et d'écriture jusqu'à 1 000 Mo/s via USB 3.2 Gen 2. Le SSD est proposé en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. Le tout dans un format compact de 85 x 57 x 8 mm pour seulement 72 grammes. Samsung ajoute le chiffrement matériel AES 256 bits et une résistance aux chutes jusqu'à deux mètres. Le SSD est compatible Windows, macOS et Android, et fonctionne avec le logiciel Samsung Magician.
Le T7 Resurrected est disponible depuis le 30 novembre 2025 dans le monde entier. En France, Samsung affiche des prix de 135 euros pour 1 To, 205 euros pour 2 To et 405 euros pour 4 To. C'est un peu plus cher que le T7 classique, qui se négocie autour de 115 euros en 1 To chez les revendeurs tiers. La différence de prix reflète visiblement le coût du processus de recyclage certifié.
On se retrouve avec un produit qui coche quelques cases de l'éco-responsabilité sans sacrifier les performances. L'idée de recycler l'aluminium des Galaxy pour fabriquer des SSD est plutôt maline, et ça donne une seconde vie à des matériaux qui auraient fini à la poubelle. Par contre, l'écart de prix avec le T7 standard reste un peu difficile à justifier pour ceux qui ne font pas de la durabilité une priorité. Reste à voir si les consommateurs sont prêts à payer 20 euros de plus pour un boîtier recyclé. À quand un smartphone Galaxy fabriqué avec des SSD recyclés, histoire de boucler la boucle ?
Un boîtier 100 % recyclé
Le T7 Resurrected reprend la base du T7 classique, mais avec une particularité de taille : son châssis en aluminium provient intégralement des chutes de production des smartphones Galaxy. Samsung annonce utiliser 35 tonnes d'aluminium recyclé pour produire environ 800 000 unités, chaque disque contenant 44 grammes de métal récupéré et certifié par TÜV Rheinland. La finition argentée naturelle permet d'éviter le processus d'anodisation chimique, et l'emballage suit la même logique avec du papier 100 % recyclé et de l'encre de soja certifiée ASA. Ces efforts ont valu au produit un CES Innovation Award 2026 dans la catégorie Durabilité et Énergie.
Des performances qui restent au niveau
Côté specs, le T7 Resurrected ne fait pas dans la demi-mesure. Il affiche des vitesses de lecture séquentielle jusqu'à 1 050 Mo/s et d'écriture jusqu'à 1 000 Mo/s via USB 3.2 Gen 2. Le SSD est proposé en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. Le tout dans un format compact de 85 x 57 x 8 mm pour seulement 72 grammes. Samsung ajoute le chiffrement matériel AES 256 bits et une résistance aux chutes jusqu'à deux mètres. Le SSD est compatible Windows, macOS et Android, et fonctionne avec le logiciel Samsung Magician.
Des prix dans la moyenne
Le T7 Resurrected est disponible depuis le 30 novembre 2025 dans le monde entier. En France, Samsung affiche des prix de 135 euros pour 1 To, 205 euros pour 2 To et 405 euros pour 4 To. C'est un peu plus cher que le T7 classique, qui se négocie autour de 115 euros en 1 To chez les revendeurs tiers. La différence de prix reflète visiblement le coût du processus de recyclage certifié.
On en dit quoi ?
On se retrouve avec un produit qui coche quelques cases de l'éco-responsabilité sans sacrifier les performances. L'idée de recycler l'aluminium des Galaxy pour fabriquer des SSD est plutôt maline, et ça donne une seconde vie à des matériaux qui auraient fini à la poubelle. Par contre, l'écart de prix avec le T7 standard reste un peu difficile à justifier pour ceux qui ne font pas de la durabilité une priorité. Reste à voir si les consommateurs sont prêts à payer 20 euros de plus pour un boîtier recyclé. À quand un smartphone Galaxy fabriqué avec des SSD recyclés, histoire de boucler la boucle ?