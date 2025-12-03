Les SSD et la RAM Crucial, c'est fini... à cause de l'IA !

Tout pour l'IA

La croissance des centres de données, alimentée par l'IA, a entraîné une forte augmentation de la demande en mémoire et en stockage.

Micron a pris la difficile décision de se retirer de l'activité grand public de Crucial afin d'améliorer l'approvisionnement et le support pour ses clients stratégiques les plus importants dans les segments à forte croissance

Crucial, une marque réputée

Grâce à une communauté de consommateurs passionnés, la marque Crucial est devenue synonyme d'excellence technique, de qualité et de fiabilité pour ses produits de mémoire et de stockage de pointe. Nous tenons à remercier nos millions de clients, nos centaines de partenaires et tous les membres de l'équipe Micron qui ont accompagné Crucial dans son aventure ces 29 dernières années.

Les derniers SSD encore disponibles !

, le fabricant a décidé de stopper ses activités B2C pour se concentrer sur le B2B, sans doute bien plus rémunérateur.C'est doncet Micron, la maison mère de Crucial, n'y va pas par quatre chemins :, a déclaré Sumit Sadana, vice-président exécutif et directeur commercial de Micron Technology. En clair,alors que l'IA est très demandeuse en stockage et en mémoire vive.Pour le grand public justement,, comme c'est le cas lorsque la concurrence se réduit. On le voit aujourd'hui avec les GPU, la RAM et également le stockage, les tarifs ont déjà parfois doublé voire triplé sur certains composants, à cause de la demande dans les centres de données. La disparition de Crucial devrait logiquement accentuer cette flambée des prix ces prochaines années.Bien conscient que l'arrêt de ses modèles populaires va bouleverser le marché,pour qui la fiabilité des produits n'était plus à démontrer :, même après la fin officielle de la marque, assure le fabricant. Pas d'inquiétude, donc, en cas de panne ces prochaines années, Micron reste un géant de la mémoire et il ne devrait pas avoir de mal à tenir ses engagements.... D'ailleurs, si vous avez besoin de stockage, mieux vaut sans doute acheter maintenant, car tous les indicateurs semblent évoquer une montée inéluctable des prix en 2026.