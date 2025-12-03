Les SSD et la RAM Crucial, c'est fini... à cause de l'IA !
Par Didier Pulicani - Publié le
C'est une décision que personne n'attendait, surtout en pleine crise mondiale de la mémoire : Micron annonce arrêter les produits Crucial au profit des Data Centers dédiés en grande partie à l'IA !
Après 27 ans à fournir au grand public et aux joueurs des SSD et de la RAM de qualité, le fabricant a décidé de stopper ses activités B2C pour se concentrer sur le B2B, sans doute bien plus rémunérateur.
C'est donc dans un contexte de pénurie de mémoire et d'augmentation des prix que la décision a été motivée et Micron, la maison mère de Crucial, n'y va pas par quatre chemins :
Pour le grand public justement, cette constriction du marché risque de faire monter les prix, comme c'est le cas lorsque la concurrence se réduit. On le voit aujourd'hui avec les GPU, la RAM et également le stockage, les tarifs ont déjà parfois doublé voire triplé sur certains composants, à cause de la demande dans les centres de données. La disparition de Crucial devrait logiquement accentuer cette flambée des prix ces prochaines années.
Chose rare dans le milieu des composants, Crucial s'était forgé une belle réputation depuis 3 décennies, aussi bien chez les gamers PC que sur Mac, où les SSD externes permettaient de combler les mesquineries d'Apple en matière de stockage.
Bien conscient que l'arrêt de ses modèles populaires va bouleverser le marché, Crucial tenait tout de même à remercier ses fidèles clients, et notamment les assembleurs pour qui la fiabilité des produits n'était plus à démontrer :
En pratique, Crucial continera de proposer des SSD et de la RAM pendant encore 6 mois, le temps d'écouler les stocks.
La garantie sera également toujours prise en charge, même après la fin officielle de la marque, assure le fabricant. Pas d'inquiétude, donc, en cas de panne ces prochaines années, Micron reste un géant de la mémoire et il ne devrait pas avoir de mal à tenir ses engagements...
Vous pouvez donc encore vous procurer les derniers SSD du commerce tant qu'ils sont encore disponibles -jusqu'à l'été 2026 environ. D'ailleurs, si vous avez besoin de stockage, mieux vaut sans doute acheter maintenant, car tous les indicateurs semblent évoquer une montée inéluctable des prix en 2026.
Tout pour l'IA
La croissance des centres de données, alimentée par l'IA, a entraîné une forte augmentation de la demande en mémoire et en stockage.
Micron a pris la difficile décision de se retirer de l'activité grand public de Crucial afin d'améliorer l'approvisionnement et le support pour ses clients stratégiques les plus importants dans les segments à forte croissance, a déclaré Sumit Sadana, vice-président exécutif et directeur commercial de Micron Technology. En clair, l'activité grand public est devenue nettement moins rentable, alors que l'IA est très demandeuse en stockage et en mémoire vive.
Crucial, une marque réputée
Grâce à une communauté de consommateurs passionnés, la marque Crucial est devenue synonyme d'excellence technique, de qualité et de fiabilité pour ses produits de mémoire et de stockage de pointe. Nous tenons à remercier nos millions de clients, nos centaines de partenaires et tous les membres de l'équipe Micron qui ont accompagné Crucial dans son aventure ces 29 dernières années.
Les derniers SSD encore disponibles !
