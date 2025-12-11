Ce smartphone cache un secret génial sous son écran (et on l'attendait depuis 14 ans !)
Par Vincent Lautier - Publié le
AYANEO dévoile son premier smartphone gaming et ressuscite un concept oublié depuis 2011 : la manette coulissante. Le Pocket Play reprend l'idée du mythique Sony Xperia Play avec une touche moderne, mais les specs techniques restent encore mystérieuses.
Le Sony Xperia Play avait fait sensation en 2011 avec son concept de téléphone-console à contrôleur coulissant. Quatorze ans plus tard, AYANEO reprend le flambeau avec le Pocket Play, annoncé en octobre 2025 et présenté en détail en novembre. Le design est sans équivoque : on retrouve un smartphone classique qui cache sous son écran tactile une manette complète. Le brevet de Sony sur ce type de mécanisme ayant expiré en juin 2025, la voie était libre pour les fabricants tiers.
Le Pocket Play intègre un D-pad, des boutons d'action classiques, des gâchettes d'épaule et quelques touches supplémentaires dont un mystérieux bouton rouge. La particularité vient des deux pavés tactiles baptisés
Côté fiche technique, AYANEO reste silencieux. Ni la taille d'écran, ni le processeur, ni la RAM, ni la batterie n'ont été communiqués. On sait seulement que l'appareil sera disponible en noir ou blanc, qu'il embarque un double capteur photo à l'arrière avec flash LED, des haut-parleurs stéréo et un port USB-C. Le constructeur promet des détails
Le Pocket Play joue clairement la carte de la nostalgie, et force est de constater que le concept du Xperia Play méritait une seconde chance. À l'époque, le marché du jeu mobile n'était pas prêt. Aujourd'hui, entre l'émulation, le cloud gaming et les ports de jeux AAA sur Android, les contrôles physiques ont tout leur sens. Reste à voir si AYANEO saura proposer des specs à la hauteur et surtout un prix raisonnable. Pour l'instant, on nage un peu dans le flou. À quand un smartphone gaming avec cartouches interchangeables ?
Un hommage assumé au Xperia Play
Le Sony Xperia Play avait fait sensation en 2011 avec son concept de téléphone-console à contrôleur coulissant. Quatorze ans plus tard, AYANEO reprend le flambeau avec le Pocket Play, annoncé en octobre 2025 et présenté en détail en novembre. Le design est sans équivoque : on retrouve un smartphone classique qui cache sous son écran tactile une manette complète. Le brevet de Sony sur ce type de mécanisme ayant expiré en juin 2025, la voie était libre pour les fabricants tiers.
Des contrôles complets mais pas de joysticks physiques
Le Pocket Play intègre un D-pad, des boutons d'action classiques, des gâchettes d'épaule et quelques touches supplémentaires dont un mystérieux bouton rouge. La particularité vient des deux pavés tactiles baptisés
Smart Dual-Mode Touchpadqui remplacent les joysticks analogiques traditionnels. Ces surfaces peuvent fonctionner comme des trackpads pour les jeux PC portés sur mobile, ou simuler des sticks virtuels pour les titres console. Un choix pragmatique qui permet de garder un profil fin une fois le contrôleur replié, contrairement à de vrais joysticks qui dépasseraient du châssis.
Des specs toujours inconnues
Côté fiche technique, AYANEO reste silencieux. Ni la taille d'écran, ni le processeur, ni la RAM, ni la batterie n'ont été communiqués. On sait seulement que l'appareil sera disponible en noir ou blanc, qu'il embarque un double capteur photo à l'arrière avec flash LED, des haut-parleurs stéréo et un port USB-C. Le constructeur promet des détails
à l'approche du lancement, sans préciser de date. La construction mêlerait aluminium et verre, fidèle à l'ADN premium d'AYANEO sur ses consoles portables.
On en dit quoi ?
Le Pocket Play joue clairement la carte de la nostalgie, et force est de constater que le concept du Xperia Play méritait une seconde chance. À l'époque, le marché du jeu mobile n'était pas prêt. Aujourd'hui, entre l'émulation, le cloud gaming et les ports de jeux AAA sur Android, les contrôles physiques ont tout leur sens. Reste à voir si AYANEO saura proposer des specs à la hauteur et surtout un prix raisonnable. Pour l'instant, on nage un peu dans le flou. À quand un smartphone gaming avec cartouches interchangeables ?