Tomb Raider débarque sur iPhone (et Android) en février 2026
Par Vincent Lautier - Publié le
Feral Interactive vient d'annoncer le portage mobile du premier volet de la trilogie Survivor de Crystal Dynamics. Le jeu sortira le 12 février 2026 sur iOS et Android au prix de 15,99 euros, avec tous les DLC inclus.
Le premier Tomb Raider moderne sur mobile
C'est une annonce qui va faire plaisir aux fans de Lara Croft. Tomb Raider, le reboot de 2013 qui a relancé la franchise, va débarquer sur smartphones et tablettes. Feral Interactive, studio spécialisé dans les portages (déjà responsable de GRID Autosport et Tropico sur mobile), s'occupe de l'adaptation. Le jeu proposera l'intégralité de l'aventure originale, sans compromis sur le contenu. C'est le premier
vraiTomb Raider console à débarquer sur nos appareils mobiles.
L'histoire complète de la jeune Lara Croft
Pour ceux qui auraient raté l'épisode à l'époque, Tomb Raider raconte les origines de Lara Croft. La jeune archéologue se retrouve naufragée sur l'île mystérieuse de Yamatai lors de sa première expédition. Sans équipement, elle doit survivre face aux pièges mortels et aux habitants hostiles de l'île. Le portage mobile inclut toutes les énigmes, les combats et les cinématiques de la version console, ainsi que 12 packs de DLC offerts (tenues, améliorations et une Tombe Bonus).
Une adaptation pensée pour le tactile
Côté technique, Feral Interactive promet une interface tactile entièrement personnalisable pour jongler entre exploration et gunfights. Les joueurs pourront aussi brancher une manette, et même un clavier-souris sur iPad et Android. La visée gyroscopique est de la partie sur les appareils compatibles. Des préréglages graphiques permettront de privilégier soit les performances, soit la qualité visuelle selon la puissance de votre appareil.
On en dit quoi ?
Voir un Tomb Raider de cette envergure arriver sur mobile, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le jeu de 2013 reste une référence du genre action-aventure, et l'expertise de Feral Interactive en matière de portages rassure sur la qualité finale. À 15,99 euros avec tous les DLC inclus, le rapport qualité-prix semble honnête pour un titre AAA complet. Par contre, reste à voir comment l'expérience passera sur un écran de smartphone, surtout pour les phases de combat intenses. Et surtout, si ce portage fonctionne, peut-on espérer voir Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider suivre le même chemin ?