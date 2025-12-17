Tomb Raider débarque sur iPhone (et Android) en février 2026

On en dit quoi ?



Voir un Tomb Raider de cette envergure arriver sur mobile, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le jeu de 2013 reste une référence du genre action-aventure, et l'expertise de Feral Interactive en matière de portages rassure sur la qualité finale. À 15,99 euros avec tous les DLC inclus, le rapport qualité-prix semble honnête pour un titre AAA complet. Par contre, reste à voir comment l'expérience passera sur un écran de smartphone, surtout pour les phases de combat intenses. Et surtout, si ce portage fonctionne, peut-on espérer voir Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider suivre le même chemin ?