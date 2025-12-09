Passer d'un Android à un iPhone (et inversement) sera bientôt un jeu d'enfant !

Une nouvelle passerelle entre iOS et Android

Un transfert plus complet, plus transparent

Pourquoi maintenant ? Le poids de la régulation mondiale

Qu’en penser ?



Apple et Google n’ont pas l’habitude de coopérer sur des sujets aussi sensibles. Leur collaboration sur la détection des contacts COVID en 2020 reste une exception notable. Cette nouvelle initiative pourrait devenir un deuxième cas d’école : une rivalité commerciale mise entre parenthèses sous la pression du politique. Pour l’heure, ce protocole commun limite surtout les frictions lors du changement d’appareil. Un geste utile, mais pas une révolution de leurs jardins clos respectifs.

. Google a activé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité dans la version Android 15 Canary, dédiée à la migration simplifiée de données entre deux smartphones. Apple devrait intégrer la même fonction dans uneActuellement, les deux plateformes disposent chacune de leur solution séparée :et. Ces outils sont efficaces, mais incomplets et rarement mis en avant. La nouveauté, elle, irait plus loin puisqu'il ne sera plus besoin d’installer une application.Cette collaboration fonctionnera grâce à un, de dépasser certaines limitations actuelles (comme les contenus protégés ou les paramétrages internes), et proposer une expérience uniforme et automatique.On s’orienterait donc vers une migration proche de ce que propose déjà Cupertino entre deux iPhone ou Google entre deux appareils Android : un, sans passer par des applications tierces.Ce rapprochement n’a rien d’anodin. Apple et Google sont toutes deux confrontées à des, des obligations d’ouverture imposées par l’Union européenne (DMA), des investigations similaires au Royaume-Uni, en Corée du Sud et en Inde.L’un des arguments récurrents des régulateurs : ledes utilisateurs dans un écosystème, faute de moyens simples pour en sortir. En rendant, les deux géants cherchent à montrer leur bonne volonté, à anticiper d’éventuelles sanctions, et à répondre à une demande réelle de flexibilité chez les utilisateurs.