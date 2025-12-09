Passer d'un Android à un iPhone (et inversement) sera bientôt un jeu d'enfant !
Apparemment Apple et Google travaillent sur une nouvelle méthode pour transférer ses données d’un iPhone vers un appareil Android et inversement. Ce rapprochement tombe à point nommé alors que les deux entreprises font face à une pression réglementaire croissante autour des pratiques de fermeture de leurs écosystèmes.
Il n'est pas question de moquerie aujourd'hui mais bien d'une nouvelle plus utile pour les utilisateurs désirant changer de bord. Google a activé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité dans la version Android 15 Canary, dédiée à la migration simplifiée de données entre deux smartphones. Apple devrait intégrer la même fonction dans une bêta prochaine d’iOS 26.
Actuellement, les deux plateformes disposent chacune de leur solution séparée : Move to iOS et Android Switch. Ces outils sont efficaces, mais incomplets et rarement mis en avant. La nouveauté, elle, irait plus loin puisqu'il ne sera plus besoin d’installer une application. Le transfert serait proposé dès la configuration initiale d’un nouveau smartphone, qu’il soit iOS ou Android.
Cette collaboration fonctionnera grâce à un nouveau protocole commun qui permettra de transférer davantage de types de données, de dépasser certaines limitations actuelles (comme les contenus protégés ou les paramétrages internes), et proposer une expérience uniforme et automatique.
On s’orienterait donc vers une migration proche de ce que propose déjà Cupertino entre deux iPhone ou Google entre deux appareils Android : un transfert guidé, assisté, et sécurisé, sans passer par des applications tierces.
Ce rapprochement n’a rien d’anodin. Apple et Google sont toutes deux confrontées à des enquêtes antitrust aux États-Unis, des obligations d’ouverture imposées par l’Union européenne (DMA), des investigations similaires au Royaume-Uni, en Corée du Sud et en Inde.
L’un des arguments récurrents des régulateurs : le verrouillage des utilisateurs dans un écosystème, faute de moyens simples pour en sortir. En rendant la bascule entre iPhone et Android plus fluide, les deux géants cherchent à montrer leur bonne volonté, à anticiper d’éventuelles sanctions, et à répondre à une demande réelle de flexibilité chez les utilisateurs.
Apple et Google n’ont pas l’habitude de coopérer sur des sujets aussi sensibles. Leur collaboration sur la détection des contacts COVID en 2020 reste une exception notable. Cette nouvelle initiative pourrait devenir un deuxième cas d’école : une rivalité commerciale mise entre parenthèses sous la pression du politique. Pour l’heure, ce protocole commun limite surtout les frictions lors du changement d’appareil. Un geste utile, mais pas une révolution de leurs jardins clos respectifs.
