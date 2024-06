Les gros jeux PC/et consoles portés sur iPhone font un gros flop !

Les portages de jeux AAA ne marchent pas sur iPhone

Des raisons variées

, une puce capable de prendre en charge le ray tracing, une technique permettant d'obtenir un rendu de la lumière plus réaliste et nécessitant de la puissance pour un calcul en temps réel dans les jeux. Dans la foulée,, comme le remake de Resident Evil 4 Assassin's Creed Mirage , ou encore Death Stranding Seulement voilà,. Plusieurs exemples sont cités, comme Assassin's Creed Mirage qui n'aurait été payé plein pot que par environ 3 000 joueurs depuis le 6 juin, ou encore le remake de Resifent Evil 4 qui n'aurait séduit que 7 000 joueurs pour sa version payante (5 750 selon le plus optimiste Appmagic).Death Stranding s'en sortirait un peu mieux avec 23 000 joueurs ayant mis la main au portefeuille pour le jeu complet, mais cela reste des chiffres assez faibles pour de tel mastodontes de l'industrie. Avec de tels chiffres,. Tout d'abord, il faut impérativement un iPhone 15 Pro (ou un iPad avec une puce Apple Silicon) pour jouer à ces titres, ce qui réduit assez nettement le nombre de clients potentiels. Ensuite,, le tout pour un tarif assez proche (pour le jeu en lui-même).De fait, les ventes sur iPhone des portages de jeux disponibles sur d'autres plateformes semblent faire pâle figure, alors qu', comme Assassin's Creed Rebellion lancé en 2018Les portages de gros jeux auront peut-être un avenir sur les smartphones, maiset surtout que les éditeurs n'aient pas jeté l'éponge d'ici là.