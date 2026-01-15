Oups : Microsoft dévoile par erreur la date de sortie de Forza Horizon 6
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft vient de laisser fuiter la date de sortie de Forza Horizon 6. Le prochain opus de la saga se déroulera au Japon et arrivera aussi sur PS5, mais pas tout de suite.
C'est une bourde assez marrante. La date de sortie de Forza Horizon 6 a été fuitée par... Forza Horizon 5 lui-même. Une annonce intégrée au jeu, repérée par le site Xbox Infinite, mentionnait clairement un lancement prévu pour le 19 mai 2026. Le site spécialisé Video Games Chronicle a depuis confirmé l'information auprès de ses sources. Les plus impatients pourront mettre la main sur le jeu dès le 15 mai grâce à l'accès anticipé de l'édition Premium, qui inclut au passage un abonnement VIP, des packs de voitures et une Ferrari exclusive.
Les fans réclamaient cette destination depuis des années, et Playground Games les a entendus. Forza Horizon 6 posera ses roues au Japon, avec Tokyo comme ville principale du monde ouvert. Le studio promet la map la plus vaste de la franchise et un espace urbain particulièrement détaillé. Le Mont Fuji, Hokkaido et bien sûr la capitale seront de la partie. Côté ambiance, le jeu proposera un cycle de saisons dynamique avec des étés étouffants, des hivers enneigés et l'incontournable saison des cerisiers en fleurs. Plus de 550 véhicules seront disponibles dès le lancement.
Le jeu sera disponible dès sa sortie dans le Game Pass Ultimate et sur PC via Steam et le Microsoft Store. Mais la vraie nouveauté, c'est la confirmation d'une version PlayStation 5. Sauf que voilà : elle n'arrivera pas au lancement. Selon Video Games Chronicle, la version PS5 ne serait tout simplement pas prête. Playground Games et Turn 10 Studios travaillent ensemble sur ce portage, mais il faudra probablement attendre environ un an après la sortie initiale. Forza Horizon 5 avait cartonné sur PS5 avec 5,1 millions de copies vendues en 2025, Xbox a donc tout intérêt à réussir ce coup.
C'est quand même une fuite assez rigolote. Microsoft qui spoile son propre jeu via Forza Horizon 5, difficile de faire mieux côté foirage. Cela dit, la date de sortie tombe plutôt bien : mi-mai, juste avant l'été, le timing est idéal pour un jeu de course en monde ouvert. Le Japon était attendu depuis si longtemps que Playground Games avait intérêt à ne pas se rater, et les premières images du Tokyo Game Show 2025 étaient franchement convaincantes. On aura droit au gameplay complet lors du Developer Direct (la conférence en ligne de Xbox) le 22 janvier. Reste à voir si les possesseurs de PS5 auront la patience d'attendre un an de plus.
Une fuite venue de Forza Horizon 5
C'est une bourde assez marrante. La date de sortie de Forza Horizon 6 a été fuitée par... Forza Horizon 5 lui-même. Une annonce intégrée au jeu, repérée par le site Xbox Infinite, mentionnait clairement un lancement prévu pour le 19 mai 2026. Le site spécialisé Video Games Chronicle a depuis confirmé l'information auprès de ses sources. Les plus impatients pourront mettre la main sur le jeu dès le 15 mai grâce à l'accès anticipé de l'édition Premium, qui inclut au passage un abonnement VIP, des packs de voitures et une Ferrari exclusive.
Le Japon enfin à l'honneur
Les fans réclamaient cette destination depuis des années, et Playground Games les a entendus. Forza Horizon 6 posera ses roues au Japon, avec Tokyo comme ville principale du monde ouvert. Le studio promet la map la plus vaste de la franchise et un espace urbain particulièrement détaillé. Le Mont Fuji, Hokkaido et bien sûr la capitale seront de la partie. Côté ambiance, le jeu proposera un cycle de saisons dynamique avec des étés étouffants, des hivers enneigés et l'incontournable saison des cerisiers en fleurs. Plus de 550 véhicules seront disponibles dès le lancement.
Une sortie multiplateforme... décalée
Le jeu sera disponible dès sa sortie dans le Game Pass Ultimate et sur PC via Steam et le Microsoft Store. Mais la vraie nouveauté, c'est la confirmation d'une version PlayStation 5. Sauf que voilà : elle n'arrivera pas au lancement. Selon Video Games Chronicle, la version PS5 ne serait tout simplement pas prête. Playground Games et Turn 10 Studios travaillent ensemble sur ce portage, mais il faudra probablement attendre environ un an après la sortie initiale. Forza Horizon 5 avait cartonné sur PS5 avec 5,1 millions de copies vendues en 2025, Xbox a donc tout intérêt à réussir ce coup.
On en dit quoi ?
C'est quand même une fuite assez rigolote. Microsoft qui spoile son propre jeu via Forza Horizon 5, difficile de faire mieux côté foirage. Cela dit, la date de sortie tombe plutôt bien : mi-mai, juste avant l'été, le timing est idéal pour un jeu de course en monde ouvert. Le Japon était attendu depuis si longtemps que Playground Games avait intérêt à ne pas se rater, et les premières images du Tokyo Game Show 2025 étaient franchement convaincantes. On aura droit au gameplay complet lors du Developer Direct (la conférence en ligne de Xbox) le 22 janvier. Reste à voir si les possesseurs de PS5 auront la patience d'attendre un an de plus.