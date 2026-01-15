Oups : Microsoft dévoile par erreur la date de sortie de Forza Horizon 6

On en dit quoi ?



C'est quand même une fuite assez rigolote. Microsoft qui spoile son propre jeu via Forza Horizon 5, difficile de faire mieux côté foirage. Cela dit, la date de sortie tombe plutôt bien : mi-mai, juste avant l'été, le timing est idéal pour un jeu de course en monde ouvert. Le Japon était attendu depuis si longtemps que Playground Games avait intérêt à ne pas se rater, et les premières images du Tokyo Game Show 2025 étaient franchement convaincantes. On aura droit au gameplay complet lors du Developer Direct (la conférence en ligne de Xbox) le 22 janvier. Reste à voir si les possesseurs de PS5 auront la patience d'attendre un an de plus.