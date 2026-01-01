Prise en main d'un dock de voyage idéal pour la Switch 2
Le dock officiel de la Switch 2, c'est bien, mais c'est un peu encombrant pour les déplacements. On a testé le SiWiQU S3 Max, un mini dock à 36 euros qui tient dans la poche et qui promet la 4K sans broncher. Verdict après plusieurs semaines d'utilisation.
Première surprise en sortant le SiWiQU S3 Max de sa boîte : le truc est minuscule. On a du mal à croire qu'il peut accueillir la Switch 2, qui est quand même nettement plus imposante que le modèle OLED. Le dock reprend les couleurs rouge néon et bleu des Joy-Con, ce qui lui donne un look plutôt sympa comparé aux blocs de plastique noir habituels. Avec ses quelque cent grammes sur la balance, il se glisse sans problème dans une poche de sac à dos ou dans une housse de transport. C'est exactement ce qu'on attendait d'un dock portable.
Côté stabilité, on était un peu sceptique au départ. La Switch 2 est lourde, et poser une console de cette taille sur un accessoire aussi léger, ça peut faire peur. Sauf que le fabricant a bien pensé son affaire. La base est équipée de bandes de silicone antidérapantes qui accrochent vraiment bien à la surface, et le connecteur USB-C est monté sur ressorts. Ce dernier point est important : le connecteur s'ajuste légèrement quand on insère la console, ce qui évite de forcer sur le port de charge. On a manipulé l'ensemble dans tous les sens, ça tient.
Une fois branché à la télé, le SiWiQU S3 Max fait le job. La sortie HDMI 2.1 gère la 4K sans broncher, et on n'a constaté aucun scintillement ni perte de signal pendant nos sessions de jeu. L'image est nette, les couleurs pètent, bref, on retrouve bien le rendu de la Switch 2 sur grand écran. Le dock supporte même le 120Hz pour ceux qui ont un écran compatible.
Le petit plus qu'on a vraiment apprécié, c'est le bouton de bascule sur. Une pression, et l'image passe de la télé à l'écran de la console. C'est idéal quand quelqu'un veut récupérer la télé : pas besoin de tout débrancher, on continue sa partie en mode table avec la console posée sur le dock qui fait office de stand. L'angle de 45 degrés est confortable pour jouer avec les Joy-Con détachés.
Le SiWiQU S3 Max supporte la charge Power Delivery jusqu'à 100W, ce qui permet de recharger la console rapidement même en pleine session de jeu gourmande. Contrairement au dock officiel qui enferme la Switch dans un « sandwich » de plastique, celui-ci laisse le dos de la console à l'air libre. Résultat : la ventilation fonctionne mieux et la machine chauffe moins pendant les longues sessions.
Pour les amateurs de jeu en ligne, le port Ethernet Gigabit est là. La connexion filaire offre une stabilité que le Wi-Fi ne peut pas égaler, avec des téléchargements plus rapides et surtout une latence réduite. On note aussi que le dock a continué à fonctionner normalement après les dernières mises à jour de Nintendo, ce qui est plutôt rassurant sur la compatibilité à long terme. En cas de problème, le fabriquant fournit une petite notice pour mettre à jour le dock avec un firmware fonctionnel.
Pour 36 euros, le SiWiQU S3 Max coche toutes les cases. Il est compact, stable malgré sa légèreté, et délivre une image 4K impeccable. Le bouton de bascule TV/console est bien pratique, et le port Ethernet conviendra aux joueurs les plus exigeants. On aurait aimé un câble HDMI inclus dans la boîte, ou un chargeur, mais à ce prix là, ça se comprend. Si vous cherchez une alternative portable au dock officiel, pour une seconde télé ou pour vos déplacements, c'est clairement une option à considérer.
