Prise en main d'un dock de voyage idéal pour la Switch 2

On en dit quoi ?



Pour 36 euros, le SiWiQU S3 Max coche toutes les cases. Il est compact, stable malgré sa légèreté, et délivre une image 4K impeccable. Le bouton de bascule TV/console est bien pratique, et le port Ethernet conviendra aux joueurs les plus exigeants. On aurait aimé un câble HDMI inclus dans la boîte, ou un chargeur, mais à ce prix là, ça se comprend. Si vous cherchez une alternative portable au dock officiel, pour une seconde télé ou pour vos déplacements, c'est clairement une option à considérer.