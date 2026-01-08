Nintendo Switch 2 : six mois après le lancement, de nouveaux coloris pour les Joy-Con 2 !
Par Vincent Lautier - Publié le
Nintendo étoffe sa gamme d'accessoires Switch 2 avec une nouvelle paire de Joy-Con 2 aux couleurs pastel. Le violet clair et le vert clair rejoignent le catalogue le 12 février prochain, en même temps que Mario Tennis Fever. Un timing qui n'a rien d'anodin.
Depuis le lancement de la Switch 2 le 5 juin 2025, les acheteurs n'avaient qu'un seul choix de coloris pour les Joy-Con 2 : la combinaison bleu néon et rouge néon, héritée de la première génération, et c'était franchement agaçant. Nintendo vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle paire aux teintes plus douces. Le Joy-Con gauche arbore un violet clair alors que le droit est lui vert clair. L'ensemble sera commercialisé à 99,99 dollars aux États-Unis, soit un tarif identique aux Joy-Con standard. En Europe, on peut s'attendre à un prix avoisinant les 80 ou 90 euros.
La date du 12 février 2026 n'est pas choisie au hasard. Elle coïncide avec la sortie de Mario Tennis Fever, le premier jeu de sport majeur développé spécifiquement pour la Switch 2. Nintendo applique ici une recette éprouvée : associer de nouveaux coloris d'accessoires à un titre phare pour stimuler les ventes croisées. On se souvient des Joy-Con jaunes lancés avec Arms ou des éditions spéciales Splatoon. La stratégie est toujours la même, mais six mois d'attente pour une simple variation de couleur, cela peut sembler long pour une console qui ambitionne de reproduire le succès de la Switch 1.
Perso je suis vraiment très content, je râle à ce sujet depuis plusieurs mois, et j'avais du mal à comprendre qu'un choix ne soit pas possible dès la sortie de la console. Maintenant ces couleurs restent assez timides, le violet et le vert pastel apportent un peu de fraîcheur à la gamme, mais ça n'est pas la révolution non plus. Et si vous voulez mon avis, j'aimerais surtout une paire entièrement colorée, parce que ce noir dominant là, ça reste un peu triste.
Des couleurs pastel pour changer du bleu et rouge
Depuis le lancement de la Switch 2 le 5 juin 2025, les acheteurs n'avaient qu'un seul choix de coloris pour les Joy-Con 2 : la combinaison bleu néon et rouge néon, héritée de la première génération, et c'était franchement agaçant. Nintendo vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle paire aux teintes plus douces. Le Joy-Con gauche arbore un violet clair alors que le droit est lui vert clair. L'ensemble sera commercialisé à 99,99 dollars aux États-Unis, soit un tarif identique aux Joy-Con standard. En Europe, on peut s'attendre à un prix avoisinant les 80 ou 90 euros.
Un lancement calé sur Mario Tennis Fever
La date du 12 février 2026 n'est pas choisie au hasard. Elle coïncide avec la sortie de Mario Tennis Fever, le premier jeu de sport majeur développé spécifiquement pour la Switch 2. Nintendo applique ici une recette éprouvée : associer de nouveaux coloris d'accessoires à un titre phare pour stimuler les ventes croisées. On se souvient des Joy-Con jaunes lancés avec Arms ou des éditions spéciales Splatoon. La stratégie est toujours la même, mais six mois d'attente pour une simple variation de couleur, cela peut sembler long pour une console qui ambitionne de reproduire le succès de la Switch 1.
On en dit quoi ?
Perso je suis vraiment très content, je râle à ce sujet depuis plusieurs mois, et j'avais du mal à comprendre qu'un choix ne soit pas possible dès la sortie de la console. Maintenant ces couleurs restent assez timides, le violet et le vert pastel apportent un peu de fraîcheur à la gamme, mais ça n'est pas la révolution non plus. Et si vous voulez mon avis, j'aimerais surtout une paire entièrement colorée, parce que ce noir dominant là, ça reste un peu triste.