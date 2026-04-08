Stormgate perd son mode multijoueur, et c'est la faute de l'IA
Par Vincent Lautier - Publié le
Le RTS de Frost Giant Studios, financé à plus de 3,5 millions de dollars par les joueurs, va perdre ses fonctionnalités en ligne fin avril. La raison : son fournisseur de serveurs, Hathora, a été racheté par Fireworks AI, qui préfère consacrer l'infrastructure au calcul d'intelligence artificielle. Un mode hors-ligne est prévu en urgence, mais aucun retour du multijoueur n'est garanti.
Stormgate, c'est le projet de Frost Giant Studios, un studio fondé par d'anciens de Blizzard, dont Tim Morten, ex-directeur de production de StarCraft II. Le jeu a levé près de 35 millions de dollars en capital-risque et récolté 2,38 millions sur Kickstarter, avec plus de 28 000 contributeurs. L'objectif initial de 100 000 dollars avait été atteint en quinze minutes. Autant dire que les attentes étaient énormes. Le jeu est sorti en accès anticipé l'été dernier, puis en version 1.0 un an plus tard, avec un accueil plutôt froid de la part des joueurs. Sur Steam, les avis récents sont en grande majorité négatifs, et le pic de joueurs simultanés ne dépasse plus la trentaine depuis décembre 2025.
C'est là qu'arrive le coup de grâce. Hathora, la société qui fournissait l'infrastructure serveur de Stormgate, vient d'être rachetée par Fireworks AI. Et Fireworks AI n'a aucune intention de continuer à héberger des parties de jeux vidéo. La boîte veut reconvertir toute l'infrastructure vers ce qu'elle appelle
Frost Giant Studios a annoncé sur Discord qu'un patch était en préparation pour permettre de jouer en mode hors-ligne. La campagne solo et les autres modes solo resteront accessibles. Par contre, tout le multijoueur va disparaître fin avril, sans date de retour. Le studio a lâché cette phrase, assez parlante :
Un RTS multijoueur qui perd son multijoueur, on aura tout vu. Et le plus rageant dans l'histoire, c'est que Frost Giant n'y peut rien : c'est une décision business d'un prestataire tiers qui coupe les vivres du jeu. L'IA qui grignote les ressources serveurs du jeu vidéo, c'est un scénario qu'on va probablement revoir ailleurs. Avec 3,5 millions de crowdfunding et 35 millions de capital-risque, Stormgate avait pourtant de quoi voir venir, sur le papier en tout cas. Le jeu n'avait déjà plus grand monde en ligne avant cette annonce. Mais pour les quelques dizaines de passionnés qui jouaient encore, c'est un vrai coup dur.
Un héritage lourd à porter
Stormgate, c'est le projet de Frost Giant Studios, un studio fondé par d'anciens de Blizzard, dont Tim Morten, ex-directeur de production de StarCraft II. Le jeu a levé près de 35 millions de dollars en capital-risque et récolté 2,38 millions sur Kickstarter, avec plus de 28 000 contributeurs. L'objectif initial de 100 000 dollars avait été atteint en quinze minutes. Autant dire que les attentes étaient énormes. Le jeu est sorti en accès anticipé l'été dernier, puis en version 1.0 un an plus tard, avec un accueil plutôt froid de la part des joueurs. Sur Steam, les avis récents sont en grande majorité négatifs, et le pic de joueurs simultanés ne dépasse plus la trentaine depuis décembre 2025.
Les serveurs rachetés par une boîte d'IA
C'est là qu'arrive le coup de grâce. Hathora, la société qui fournissait l'infrastructure serveur de Stormgate, vient d'être rachetée par Fireworks AI. Et Fireworks AI n'a aucune intention de continuer à héberger des parties de jeux vidéo. La boîte veut reconvertir toute l'infrastructure vers ce qu'elle appelle
l'orchestration de calcul pour l'inférence IA à grande échelle. Hathora a annoncé la fin de son support pour les jeux au 5 mai 2026. Stormgate n'est d'ailleurs pas le seul concerné : Splitgate 2 et Predecessor, deux autres titres qui tournaient sur ces mêmes serveurs, sont dans le même bateau.
Frost Giant bricole un mode hors-ligne
Frost Giant Studios a annoncé sur Discord qu'un patch était en préparation pour permettre de jouer en mode hors-ligne. La campagne solo et les autres modes solo resteront accessibles. Par contre, tout le multijoueur va disparaître fin avril, sans date de retour. Le studio a lâché cette phrase, assez parlante :
Nous espérons restaurer le jeu en ligne dans un futur patch, mais ce travail dépendra de notre capacité à trouver un partenaire pour assurer les opérations.Quand on sait que le jeu attire péniblement 28 joueurs simultanés aux heures de pointe, trouver un partenaire prêt à investir relève du miracle.
On en dit quoi ?
Un RTS multijoueur qui perd son multijoueur, on aura tout vu. Et le plus rageant dans l'histoire, c'est que Frost Giant n'y peut rien : c'est une décision business d'un prestataire tiers qui coupe les vivres du jeu. L'IA qui grignote les ressources serveurs du jeu vidéo, c'est un scénario qu'on va probablement revoir ailleurs. Avec 3,5 millions de crowdfunding et 35 millions de capital-risque, Stormgate avait pourtant de quoi voir venir, sur le papier en tout cas. Le jeu n'avait déjà plus grand monde en ligne avant cette annonce. Mais pour les quelques dizaines de passionnés qui jouaient encore, c'est un vrai coup dur.