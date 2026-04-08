Stormgate perd son mode multijoueur, et c'est la faute de l'IA

On en dit quoi ?



Un RTS multijoueur qui perd son multijoueur, on aura tout vu. Et le plus rageant dans l'histoire, c'est que Frost Giant n'y peut rien : c'est une décision business d'un prestataire tiers qui coupe les vivres du jeu. L'IA qui grignote les ressources serveurs du jeu vidéo, c'est un scénario qu'on va probablement revoir ailleurs. Avec 3,5 millions de crowdfunding et 35 millions de capital-risque, Stormgate avait pourtant de quoi voir venir, sur le papier en tout cas. Le jeu n'avait déjà plus grand monde en ligne avant cette annonce. Mais pour les quelques dizaines de passionnés qui jouaient encore, c'est un vrai coup dur.