Linux dépasse les 5 % sur Steam, et fait plus du double de macOS
Par Vincent Lautier - Publié le
Le jeu sur Linux vient de franchir deux caps en même temps. La part de marché Linux sur Steam a atteint 5,33 % en mars 2026, un record absolu, et fait désormais plus du double de macOS. En parallèle, une distribution Linux bat Windows 11 dans plusieurs jeux AAA.
Le sondage matériel et logiciel de Valve pour mars 2026 affiche 5,33 % de joueurs sous Linux. C'est la première fois que la barre des 5 % est franchie. Pour donner un ordre d'idée, Linux était à 3,5 % fin 2025, il avait chuté à 2,23 % en février, et il a plus que doublé en un seul mois. Le Steam Deck y est pour beaucoup, mais pas seulement.
Et c'est là que ça devient intéressant : Linux fait maintenant plus du double de macOS sur Steam. Les Mac sont descendus sous la barre des 2,5 %, alors que Linux grimpe à 5,33 %. Quand on sait qu'Apple vend des machines à 1 500 euros et plus avec des puces graphiques performantes, voir un système gratuit et ouvert le distancer à ce point sur le terrain du jeu, ça pose quand même question. Windows reste évidemment très loin devant avec plus de 92 %.
Côté performances, un test réalisé par NJ Tech compare CachyOS, une distribution basée sur Arch Linux, à Windows 11 sur une dizaine de gros jeux. La configuration : un Ryzen 5 5600X, une Radeon RX 6700 XT, 16 Go de DDR4 et un SSD NVMe.
Sur Cyberpunk 2077, CachyOS tourne à 98 images par seconde contre 91 sur Windows. Sur Space Marine 2, c'est 81 contre 68. Red Dead Redemption 2 affiche 85 images par seconde sous Linux contre 81 sous Windows. Et tout ça en passant par Proton, la couche de compatibilité de Valve qui traduit les appels Windows à la volée. Aucun de ces jeux n'a de version Linux native. Par contre, The First Descendant tourne mieux sur Windows (63 contre 54 images par seconde). Proton n'est pas encore parfait sur tous les titres.
Proton a fait des progrès énormes ces dernières années, et le Steam Deck a poussé Valve à investir massivement dans la compatibilité Linux. CachyOS apporte de son côté des optimisations noyau pour le gaming, avec des correctifs qui améliorent la gestion du processeur et la latence. Et puis il faut le dire, Windows 11 traîne son lot de critiques (publicités dans le menu Démarrer, télémétrie, bloatware) qui poussent certains joueurs à chercher ailleurs.
Côté Apple, le constat est un peu différent. macOS a de bonnes puces graphiques avec les M3 et M4, mais le catalogue de jeux compatibles reste très limité par rapport à Windows ou Linux via Proton. Le portage Mac reste un problème, et tant que les éditeurs ne s'y mettent pas plus sérieusement, le Mac restera derrière Linux sur Steam.
5 % ça peut paraître modeste, mais pour Linux sur Steam c'est un cap. Et voir le Mac se faire doubler par un système gratuit sur le terrain du jeu vidéo, c'est quand même un peu gênant pour Apple. Bon par contre, installer CachyOS et configurer Proton, c'est pas exactement à la portée de tout le monde.
Plus du double de macOS sur Steam
Le sondage matériel et logiciel de Valve pour mars 2026 affiche 5,33 % de joueurs sous Linux. C'est la première fois que la barre des 5 % est franchie. Pour donner un ordre d'idée, Linux était à 3,5 % fin 2025, il avait chuté à 2,23 % en février, et il a plus que doublé en un seul mois. Le Steam Deck y est pour beaucoup, mais pas seulement.
Et c'est là que ça devient intéressant : Linux fait maintenant plus du double de macOS sur Steam. Les Mac sont descendus sous la barre des 2,5 %, alors que Linux grimpe à 5,33 %. Quand on sait qu'Apple vend des machines à 1 500 euros et plus avec des puces graphiques performantes, voir un système gratuit et ouvert le distancer à ce point sur le terrain du jeu, ça pose quand même question. Windows reste évidemment très loin devant avec plus de 92 %.
CachyOS bat Windows 11 sur plusieurs jeux
Côté performances, un test réalisé par NJ Tech compare CachyOS, une distribution basée sur Arch Linux, à Windows 11 sur une dizaine de gros jeux. La configuration : un Ryzen 5 5600X, une Radeon RX 6700 XT, 16 Go de DDR4 et un SSD NVMe.
Sur Cyberpunk 2077, CachyOS tourne à 98 images par seconde contre 91 sur Windows. Sur Space Marine 2, c'est 81 contre 68. Red Dead Redemption 2 affiche 85 images par seconde sous Linux contre 81 sous Windows. Et tout ça en passant par Proton, la couche de compatibilité de Valve qui traduit les appels Windows à la volée. Aucun de ces jeux n'a de version Linux native. Par contre, The First Descendant tourne mieux sur Windows (63 contre 54 images par seconde). Proton n'est pas encore parfait sur tous les titres.
La recette du moment
Proton a fait des progrès énormes ces dernières années, et le Steam Deck a poussé Valve à investir massivement dans la compatibilité Linux. CachyOS apporte de son côté des optimisations noyau pour le gaming, avec des correctifs qui améliorent la gestion du processeur et la latence. Et puis il faut le dire, Windows 11 traîne son lot de critiques (publicités dans le menu Démarrer, télémétrie, bloatware) qui poussent certains joueurs à chercher ailleurs.
Côté Apple, le constat est un peu différent. macOS a de bonnes puces graphiques avec les M3 et M4, mais le catalogue de jeux compatibles reste très limité par rapport à Windows ou Linux via Proton. Le portage Mac reste un problème, et tant que les éditeurs ne s'y mettent pas plus sérieusement, le Mac restera derrière Linux sur Steam.
On en dit quoi ?
5 % ça peut paraître modeste, mais pour Linux sur Steam c'est un cap. Et voir le Mac se faire doubler par un système gratuit sur le terrain du jeu vidéo, c'est quand même un peu gênant pour Apple. Bon par contre, installer CachyOS et configurer Proton, c'est pas exactement à la portée de tout le monde.