Anbernic RG Rotate : un émulateur dans un écrin digne d’un bijou

Un style novateur pour l'univers de l'émulation

Des caractéristiques encore inconnues

Ce qu’on en pense



Difficile de contenir mon âme de boomer quadra. Les Nokia 7370, Motorola V70 et autres téléphones à clapet pivotant étaient déjà des masterclass de design à l’époque.

À ceci s’ajoute le côté carré de la Gameboy SP. Du genre qu’on mettait dans un sac ou dans une poche pour jouer comme ça, rapidement. Il y a également du lecteur multimédia et MP3 dans l’air (iRiver, iPod, Archos).



Reste une question fondamentale : où Anbernic va placer le curseur de l’autonomie et de la performance ? Ce n’est clairement pas fait pour jouer à des AAA gourmands de consoles modernes (PS Vita, Switch). Et enfin, à quel prix sera proposé cet objet ?



Sachant que l’idée est de sortir de cette niche qu’est l’univers du rétrogaming pour s’ouvrir un peu plus au grand public. Le tout, en proposant de sortir un peu des réseaux sociaux avec un objet dédié à du jeu et du multimédia.



En tout cas, le design fait mouche et ça ne va pas faire de mal à l’entreprise qui enchaîne les déceptions ces derniers temps.

Dans les années 2000, nous trouvions la Nintendo DS et les téléphones à clapet rotatif. Anbernic a décidé de fusionner ces deux concepts dans un objet qui se veut être plus qu’un énième émulateur.Un moyen pour le constructeur de se renouveler un peu, en tentant une approche plus orientée grand public.Le RG Rotate (c’est son petit nom) est, dont. En veille, l’écran tactile permet, d’après la présentation, de lire de la musique etDéployé, un pad apparaît. ISur le côté, vous trouverezEn haut,. Entre elles, un port USB-C.Le carré embarque un insert pour dragonne, afin de le porter attaché à son pantalon.Pour le moment, nous n’avons pas d’info sur. Mais la démarche d’Anbernic est inhabituelle, dans le sens où(lecture de vidéo et musique) en plus du traditionnel jeu.Le tout, dans un écrin qui semble, sur les images du moins, réussi.