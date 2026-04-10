Micromania va être racheté par un groupe américain, boutiques et emplois préservés
Par Vincent Lautier - Publié le
Micromania a visiblement trouvé preneur. Visiblement, ça serait un groupe nord-américain spécialisé dans la vente de produits de loisirs qui s'apprête à reprendre les quelque 300 magasins français. Toutes les boutiques et tous les employés seraient conservés, ce qui mettrait fin à plus d'un an d'incertitude pour les 1 200 salariés de l'enseigne.
Pour rappel, c'est en février 2025 que Ryan Cohen, le patron de GameStop, avait annoncé sur X la mise en vente de Micromania-Zing. Un simple post sur un réseau social pour sceller le sort de 300 magasins et 1 200 salariés, sans la moindre explication ni plan de transition.
GameStop, qui avait racheté Micromania en 2008 pour environ 500 millions d'euros, se désengageait petit à petit de l'Europe. L'Allemagne avait vu ses magasins fermer faute de repreneur, l'Italie avait été cédée à Cidiverte (devenu Gamelife). La France, elle, attendait. Et les mois passaient sans qu'aucun candidat ne se manifeste publiquement.
D'après les informations relayées par le spécialiste gaming Gyo sur X, un groupe nord-américain dont le nom n'a pas encore été communiqué serait sur le point de finaliser le rachat. Le point le plus rassurant : toutes les boutiques resteraient ouvertes et l'ensemble des emplois seraient maintenus.
Micromania restait une enseigne rentable (606 millions d'euros de chiffre d'affaires et 10 millions de bénéfice net en 2023), ce qui rendait la recherche d'un repreneur crédible. Le fait que l'acquéreur soit spécialisé dans les loisirs laisse penser que l'enseigne pourrait continuer à vendre du jeu vidéo, peut-être en élargissant encore son offre vers d'autres produits culturels ou de divertissement.
Le rachat, s'il se confirme dans les prochains jours, serait une excellente nouvelle pour le marché français du jeu vidéo physique, qui représente encore 21% des ventes dans l'Hexagone. Les salariés, qui vivaient dans l'incertitude depuis plus d'un an, pourraient enfin souffler.
Reste à voir quelle identité l'enseigne prendra sous cette nouvelle direction, et si le nom Micromania sera conservé. Les 300 boutiques sont un réseau dense que peu d'acteurs peuvent se permettre de maintenir, et la transition numérique du secteur continue de grignoter les ventes physiques année après année.
Si tout se confirme, c'est un vrai soulagement. Quand on voyait ce qui s'était passé en Allemagne, avec la fermeture sèche de tous les magasins, on pouvait légitimement craindre le pire pour la France. Le fait que toutes les boutiques et tous les emplois soient a priori conservés, c'est la meilleure issue possible dans ce contexte. Maintenant, on est quand même curieux de savoir qui est ce groupe américain et ce qu'il compte faire de l'enseigne. Micromania, c'est 40 ans d'histoire du jeu vidéo en France, et pour beaucoup d'entre nous, c'est là qu'on a acheté nos premières cartouches. En tout cas, croisons les doigts pour que ça se concrétise.
Plus d'un an de suspense
Pour rappel, c'est en février 2025 que Ryan Cohen, le patron de GameStop, avait annoncé sur X la mise en vente de Micromania-Zing. Un simple post sur un réseau social pour sceller le sort de 300 magasins et 1 200 salariés, sans la moindre explication ni plan de transition.
GameStop, qui avait racheté Micromania en 2008 pour environ 500 millions d'euros, se désengageait petit à petit de l'Europe. L'Allemagne avait vu ses magasins fermer faute de repreneur, l'Italie avait été cédée à Cidiverte (devenu Gamelife). La France, elle, attendait. Et les mois passaient sans qu'aucun candidat ne se manifeste publiquement.
Un repreneur venu du secteur des loisirs
D'après les informations relayées par le spécialiste gaming Gyo sur X, un groupe nord-américain dont le nom n'a pas encore été communiqué serait sur le point de finaliser le rachat. Le point le plus rassurant : toutes les boutiques resteraient ouvertes et l'ensemble des emplois seraient maintenus.
Micromania restait une enseigne rentable (606 millions d'euros de chiffre d'affaires et 10 millions de bénéfice net en 2023), ce qui rendait la recherche d'un repreneur crédible. Le fait que l'acquéreur soit spécialisé dans les loisirs laisse penser que l'enseigne pourrait continuer à vendre du jeu vidéo, peut-être en élargissant encore son offre vers d'autres produits culturels ou de divertissement.
Ce qui attend Micromania maintenant
Le rachat, s'il se confirme dans les prochains jours, serait une excellente nouvelle pour le marché français du jeu vidéo physique, qui représente encore 21% des ventes dans l'Hexagone. Les salariés, qui vivaient dans l'incertitude depuis plus d'un an, pourraient enfin souffler.
Reste à voir quelle identité l'enseigne prendra sous cette nouvelle direction, et si le nom Micromania sera conservé. Les 300 boutiques sont un réseau dense que peu d'acteurs peuvent se permettre de maintenir, et la transition numérique du secteur continue de grignoter les ventes physiques année après année.
On en dit quoi ?
Si tout se confirme, c'est un vrai soulagement. Quand on voyait ce qui s'était passé en Allemagne, avec la fermeture sèche de tous les magasins, on pouvait légitimement craindre le pire pour la France. Le fait que toutes les boutiques et tous les emplois soient a priori conservés, c'est la meilleure issue possible dans ce contexte. Maintenant, on est quand même curieux de savoir qui est ce groupe américain et ce qu'il compte faire de l'enseigne. Micromania, c'est 40 ans d'histoire du jeu vidéo en France, et pour beaucoup d'entre nous, c'est là qu'on a acheté nos premières cartouches. En tout cas, croisons les doigts pour que ça se concrétise.