Micromania va être racheté par un groupe américain, boutiques et emplois préservés

On en dit quoi ?



Si tout se confirme, c'est un vrai soulagement. Quand on voyait ce qui s'était passé en Allemagne, avec la fermeture sèche de tous les magasins, on pouvait légitimement craindre le pire pour la France. Le fait que toutes les boutiques et tous les emplois soient a priori conservés, c'est la meilleure issue possible dans ce contexte. Maintenant, on est quand même curieux de savoir qui est ce groupe américain et ce qu'il compte faire de l'enseigne. Micromania, c'est 40 ans d'histoire du jeu vidéo en France, et pour beaucoup d'entre nous, c'est là qu'on a acheté nos premières cartouches. En tout cas, croisons les doigts pour que ça se concrétise.