NeoGeo AES+ : mais c'est quoi ces 10 jeux qui accompagnent le retour de la console culte de SNK ?
Par Vincent Lautier - Publié le
On vous l'a dit, SNK et PLAION ont annoncé la NeoGeo AES+, une reproduction fidèle de la console originale de 1990 avec du matériel dédié qui sortira le 12 novembre 2026 à 199,99 euros. Dix jeux en cartouche l'accompagnent au premier jour lancement, à 80 euros chacun. Bonne nouvelle quand même : la plupart de ces jeux sont déjà disponibles sur Nintendo Switch pour une fraction du prix.
La sélection couvre un large spectre de ce que la NeoGeo a fait de mieux dans les années 90. Metal Slug (sorti en 1996) ouvre la liste : c'est le run'n'gun le plus connu de SNK, avec ses soldats qui avancent à pied ou en blindé dans des niveaux bourrés d'ennemis et d'humour absurde, pas le meilleur de la série (c'est le 2), mais c'est une référence. The King of Fighters 2002, considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de la série, propose du versus fighting en équipes de trois et 40 personnages. Ca tombe bien, le 2002 est meilleur que le 2003, là aussi, bon choix.
Garou: Mark of the Wolves (1999), la suite de Fatal Fury, est régulièrement cité comme l'un des meilleurs jeux de combat 2D jamais produits, avec un système de "Just Defend" super addictif.
Samurai Shodown V Special (2004) est un superbe jeu combat à l'arme blanche avec des fatalities sanglantes qui avaient fait polémique à l'époque. Shock Troopers (1997) est un run'n'gun vu du dessus avec un choix de personnages et plusieurs chemins dans chaque niveau, très chouette. Magician Lord (1990) est le titre de lancement historique de la NeoGeo originale, un jeu de plateforme/action où un mage se transforme en différentes créatures, c'est clairement un mauvais jeu, mais comme c'est le premier sorti sur la console, il a sa place dans cette liste.
Pulstar, sorti en 1995, est un shoot horizontal tellement inspiré de R-Type que le studio Aicom avait récupéré d'anciens développeurs d'Irem, et il est vraiment très bon. Twinkle Star Sprites, sorti en 1996, est un mélange de shoot'em up et puzzle très agréable à jour aussi. Big Tournament Golf, aussi connu sous le nom de Neo Turf Masters, est un jeu de golf arcade avec quatre parcours internationaux et des commandes en trois clics, il est considéré comme étant un des meilleurs jeux de golf jamais sorti sur console. On termine avec Over Top, sorti en 1996, qui est un jeu de course en vue de dessus sur des routes enneigées ou désertiques que j'adore. Tous ces jeux ont une autre particularité, c'est qu'ils valent tous une fortune sur le marché de l'occasion.
Si ces dix titres vous tentent, la plupart sont déjà téléchargeables sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch dans la collection ACA NEOGEO publiée par Hamster Corporation. Le prix tourne autour de 7 ou 8 euros l'unité. Metal Slug, KOF 2002, Garou, Samurai Shodown V Special, Shock Troopers, Magician Lord, Pulstar, Twinkle Star Sprites et Big Tournament Golf sont tous disponibles. Les versions Switch sont émulées (pas de matériel dédié), mais l'expérience est propre et les options d'affichage permettent d'ajuster les filtres CRT, la résolution et le format d'image.
La sélection est en fait vraiment propre. On retrouve les classiques attendus (Metal Slug, KOF) et quelques choix plus improbables comme Twinkle Star Sprites ou Pulstar qui montrent que SNK n'a pas juste aligné les noms les plus vendeurs. La vraie question, c'est à qui s'adresse cette console à 200 euros avec des jeux à 80 euros pièce. Les collectionneurs qui veulent des cartouches en boîte et du matériel sans émulation vont être aux anges, ou les gens de mon age qui ont toujours rêvé d'une NeoGeo dans leur salon... Pour tous les autres, la collection ACA NEOGEO sur Switch fait le même boulot pour dix fois moins cher.
Dix classiques triés sur le volet
La sélection couvre un large spectre de ce que la NeoGeo a fait de mieux dans les années 90. Metal Slug (sorti en 1996) ouvre la liste : c'est le run'n'gun le plus connu de SNK, avec ses soldats qui avancent à pied ou en blindé dans des niveaux bourrés d'ennemis et d'humour absurde, pas le meilleur de la série (c'est le 2), mais c'est une référence. The King of Fighters 2002, considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de la série, propose du versus fighting en équipes de trois et 40 personnages. Ca tombe bien, le 2002 est meilleur que le 2003, là aussi, bon choix.
Garou: Mark of the Wolves (1999), la suite de Fatal Fury, est régulièrement cité comme l'un des meilleurs jeux de combat 2D jamais produits, avec un système de "Just Defend" super addictif.
Samurai Shodown V Special (2004) est un superbe jeu combat à l'arme blanche avec des fatalities sanglantes qui avaient fait polémique à l'époque. Shock Troopers (1997) est un run'n'gun vu du dessus avec un choix de personnages et plusieurs chemins dans chaque niveau, très chouette. Magician Lord (1990) est le titre de lancement historique de la NeoGeo originale, un jeu de plateforme/action où un mage se transforme en différentes créatures, c'est clairement un mauvais jeu, mais comme c'est le premier sorti sur la console, il a sa place dans cette liste.
Pulstar, sorti en 1995, est un shoot horizontal tellement inspiré de R-Type que le studio Aicom avait récupéré d'anciens développeurs d'Irem, et il est vraiment très bon. Twinkle Star Sprites, sorti en 1996, est un mélange de shoot'em up et puzzle très agréable à jour aussi. Big Tournament Golf, aussi connu sous le nom de Neo Turf Masters, est un jeu de golf arcade avec quatre parcours internationaux et des commandes en trois clics, il est considéré comme étant un des meilleurs jeux de golf jamais sorti sur console. On termine avec Over Top, sorti en 1996, qui est un jeu de course en vue de dessus sur des routes enneigées ou désertiques que j'adore. Tous ces jeux ont une autre particularité, c'est qu'ils valent tous une fortune sur le marché de l'occasion.
Déjà disponibles sur Switch (et pour beaucoup moins cher)
Si ces dix titres vous tentent, la plupart sont déjà téléchargeables sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch dans la collection ACA NEOGEO publiée par Hamster Corporation. Le prix tourne autour de 7 ou 8 euros l'unité. Metal Slug, KOF 2002, Garou, Samurai Shodown V Special, Shock Troopers, Magician Lord, Pulstar, Twinkle Star Sprites et Big Tournament Golf sont tous disponibles. Les versions Switch sont émulées (pas de matériel dédié), mais l'expérience est propre et les options d'affichage permettent d'ajuster les filtres CRT, la résolution et le format d'image.
On en dit quoi ?
La sélection est en fait vraiment propre. On retrouve les classiques attendus (Metal Slug, KOF) et quelques choix plus improbables comme Twinkle Star Sprites ou Pulstar qui montrent que SNK n'a pas juste aligné les noms les plus vendeurs. La vraie question, c'est à qui s'adresse cette console à 200 euros avec des jeux à 80 euros pièce. Les collectionneurs qui veulent des cartouches en boîte et du matériel sans émulation vont être aux anges, ou les gens de mon age qui ont toujours rêvé d'une NeoGeo dans leur salon... Pour tous les autres, la collection ACA NEOGEO sur Switch fait le même boulot pour dix fois moins cher.