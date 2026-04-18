NeoGeo AES+ : mais c'est quoi ces 10 jeux qui accompagnent le retour de la console culte de SNK ?

On en dit quoi ?



La sélection est en fait vraiment propre. On retrouve les classiques attendus (Metal Slug, KOF) et quelques choix plus improbables comme Twinkle Star Sprites ou Pulstar qui montrent que SNK n'a pas juste aligné les noms les plus vendeurs. La vraie question, c'est à qui s'adresse cette console à 200 euros avec des jeux à 80 euros pièce. Les collectionneurs qui veulent des cartouches en boîte et du matériel sans émulation vont être aux anges, ou les gens de mon age qui ont toujours rêvé d'une NeoGeo dans leur salon... Pour tous les autres, la collection ACA NEOGEO sur Switch fait le même boulot pour dix fois moins cher.