36 ans après, SNK ressort la NeoGeo AES et la propose en précommande à 200 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
SNK et PLAION annoncent la NeoGeo AES+, une réplique de la console légendaire des années 90 avec du vrai hardware ASIC, pas d'émulation (en tous cas sur le papier). Sa soortie est prévue le 12 novembre 2026 à partir de 199,99 euros. Elle est compatible avec les cartouches AES originales et propose 10 jeux au lancement, dont Metal Slug et le merveilleux KOF 2002.
Le slogan choisi par SNK donne le ton :
Le format physique est aussi fidèle à l'original : c'est une réplique 1:1, avec la même taille et la même allure que la NeoGeo AES de 1990. Et surtout, la console accepte les cartouches AES originales, ce qui va faire plaisir aux collectionneurs qui en ont plein les étagères, par contre on ne sait pas si les nouvelles cartouches fonctionneront sur les anciennes consoles.
Dix jeux sont annoncés pour le lancement : Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garou: Mark of the Wolves, Big Tournament Golf, Shock Troopers, Samurai Shodown V Special, Pulstar, Twinkle Star Sprites, Magician Lord et Over Top. Le catalogue couvre un bon éventail de genres, du beat'em up au shoot'em up en passant par la baston et le golf, et c'est du pour.
Côté prix, chaque cartouche neuve est vendue 79,99 euros. C'est cher, mais c'est assez classique pour la NeoGeo, dont les cartouches originales se vendent aujourd'hui bien plus cher sur le marché de l'occasion, parfois lusqu'à 1000 euros. Un arcade stick filaire 15 broches est proposé à 99,99 euros, et une manette sans fil au format NeoGeo CD à 49,99 euros.
La console est proposée en plusieurs versions. L'édition standard à 199,99 euros comprend la console, un câble HDMI et un bloc d'alimentation, tout simple donc. L'édition Anniversary (blanche, pour les 35 ans de la NeoGeo) monte elle à 299,99 euros. Et pour ceux qui veulent la totale, l'Ultimate Edition regroupe la console, un arcade stick sans fil, un autre avec fil, une manette sans fil, une Memory Card et l'ensemble des accessoires pour 899 euros. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site de PLAION REPLAI, avec une livraison prévue le 12 novembre 2026. Notez qu'il existe un code promo qui traîne, à savoir
La NeoGeo était la Rolls des consoles dans les années 90, et c'est selon moi la meilleure console jamais sortie. 200 euros pour la console seule, 80 euros la cartouche, 900 euros le pack complet : on est dans des bons prix en réalité. Le choix du hardware ASIC plutôt que de l'émulation ou du FPGA est un vrai argument pour les puristes, et la compatibilité avec les cartouches originales ajoute une couche de crédibilité que les mini-consoles n'ont jamais eue. Bien sûr, la NeoGeo AES+ s'adresse aux nostalgiques avec un budget confortable, pas au grand public. Et c'est aussi bien comme ça. J'ai commandé la version Ultimate, dès que je reçois ça je vous ferai bien sûr un petit test !
Pas d'émulation, du vrai hardware
Le slogan choisi par SNK donne le ton :
No Emulation, No Compromise, No Comparison.La NeoGeo AES+ n'utilise donc a priori ni émulateur logiciel ni FPGA. Elle embarque des puces ASIC qui reproduisent fidèlement le hardware original de la console sortie en 1990. Le résultat annoncé est une reproduction
arcade-perfectdu son et de l'image, avec en bonus une sortie HDMI basse latence en 1080p et une sortie AV plus classique pour ceux qui veulent brancher la machine sur un bon vieux téléviseur cathodique. Des DIP switches permettent de changer la langue, d'overclocker la machine ou de basculer entre les modes d'affichage.
Le format physique est aussi fidèle à l'original : c'est une réplique 1:1, avec la même taille et la même allure que la NeoGeo AES de 1990. Et surtout, la console accepte les cartouches AES originales, ce qui va faire plaisir aux collectionneurs qui en ont plein les étagères, par contre on ne sait pas si les nouvelles cartouches fonctionneront sur les anciennes consoles.
10 (très bons) jeux au lancement et des cartouches à 80 euros
Dix jeux sont annoncés pour le lancement : Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garou: Mark of the Wolves, Big Tournament Golf, Shock Troopers, Samurai Shodown V Special, Pulstar, Twinkle Star Sprites, Magician Lord et Over Top. Le catalogue couvre un bon éventail de genres, du beat'em up au shoot'em up en passant par la baston et le golf, et c'est du pour.
Côté prix, chaque cartouche neuve est vendue 79,99 euros. C'est cher, mais c'est assez classique pour la NeoGeo, dont les cartouches originales se vendent aujourd'hui bien plus cher sur le marché de l'occasion, parfois lusqu'à 1000 euros. Un arcade stick filaire 15 broches est proposé à 99,99 euros, et une manette sans fil au format NeoGeo CD à 49,99 euros.
Les prix et les éditions
La console est proposée en plusieurs versions. L'édition standard à 199,99 euros comprend la console, un câble HDMI et un bloc d'alimentation, tout simple donc. L'édition Anniversary (blanche, pour les 35 ans de la NeoGeo) monte elle à 299,99 euros. Et pour ceux qui veulent la totale, l'Ultimate Edition regroupe la console, un arcade stick sans fil, un autre avec fil, une manette sans fil, une Memory Card et l'ensemble des accessoires pour 899 euros. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site de PLAION REPLAI, avec une livraison prévue le 12 novembre 2026. Notez qu'il existe un code promo qui traîne, à savoir
WELCOM10, qui vous fera économiser pas loin de 80 euros sur votre commande.
On en dit quoi ?
La NeoGeo était la Rolls des consoles dans les années 90, et c'est selon moi la meilleure console jamais sortie. 200 euros pour la console seule, 80 euros la cartouche, 900 euros le pack complet : on est dans des bons prix en réalité. Le choix du hardware ASIC plutôt que de l'émulation ou du FPGA est un vrai argument pour les puristes, et la compatibilité avec les cartouches originales ajoute une couche de crédibilité que les mini-consoles n'ont jamais eue. Bien sûr, la NeoGeo AES+ s'adresse aux nostalgiques avec un budget confortable, pas au grand public. Et c'est aussi bien comme ça. J'ai commandé la version Ultimate, dès que je reçois ça je vous ferai bien sûr un petit test !