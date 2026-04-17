36 ans après, SNK ressort la NeoGeo AES et la propose en précommande à 200 euros

On en dit quoi ?



La NeoGeo était la Rolls des consoles dans les années 90, et c'est selon moi la meilleure console jamais sortie. 200 euros pour la console seule, 80 euros la cartouche, 900 euros le pack complet : on est dans des bons prix en réalité. Le choix du hardware ASIC plutôt que de l'émulation ou du FPGA est un vrai argument pour les puristes, et la compatibilité avec les cartouches originales ajoute une couche de crédibilité que les mini-consoles n'ont jamais eue. Bien sûr, la NeoGeo AES+ s'adresse aux nostalgiques avec un budget confortable, pas au grand public. Et c'est aussi bien comme ça. J'ai commandé la version Ultimate, dès que je reçois ça je vous ferai bien sûr un petit test !