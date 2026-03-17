Vous avez une Switch 2 et plein de jeux Switch 1 ? Cette nouveauté va vous faire plaisir !

On en dit quoi ?



C'est quand même une très bonne surprise. Nintendo qui ajoute une option pour booster les jeux de la génération précédente en portable, c'est le genre de truc qu'on n'attendait pas forcément aussi vite. Le mode Avion plus précis, c'était attendu depuis un moment, et c'est tant mieux. Bon par contre, perdre l'écran tactile pour des visuels plus nets, à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle selon vos habitudes. On espère que Nintendo finira par affiner tout ça avec des profils par jeu.