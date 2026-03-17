Vous avez une Switch 2 et plein de jeux Switch 1 ? Cette nouveauté va vous faire plaisir !
Par Vincent Lautier - Publié le
Nintendo vient de déployer la mise à jour 22.0.0 pour la Switch 2 et la Switch originale. La nouveauté principale, c'est un mode Boost en portable qui permet aux jeux Switch de tourner comme en mode TV, avec une résolution jusqu'à 1080p sur l'écran de la Switch 2. Un mode Avion amélioré et des notes privées sur la liste d'amis sont aussi désormais disponibles.
Le principe est assez simple. Une fois activé dans les réglages système (Paramètres > Système > Gestion des logiciels Nintendo Switch), le mode Boost force les jeux Switch rétrocompatibles à tourner comme s'ils étaient en mode TV. Avec l'écran 1080p de la Switch 2, contre 720p sur la Switch originale, ça veut dire une image plus nette et des jeux qui profitent de la résolution supérieure même en nomade. Certains titres afficheront aussi de meilleures performances et plus de détails graphiques, ceux qui avaient un mode TV amélioré par rapport au portable sur la première Switch.
Activer le mode Boost génère quand même quelques contraintes. La consommation d'énergie augmente, comptez environ 15 % d'autonomie en moins selon les premiers retours. L'écran tactile est désactivé pour les jeux Switch tant que l'option est cochée, et vos Joy-Con 2 sont traités comme des manettes Pro, ce qui peut poser problème avec les jeux qui reposent sur des contrôles spécifiques. Tous les jeux ne sont pas concernés non plus : ceux qui n'avaient pas de mode TV distinct ne verront aucune différence, et les jeux natifs Switch 2 ne sont pas touchés.
La mise à jour apporte aussi un mode Avion plus flexible sur Switch 2, avec la possibilité de couper le Wi-Fi, le Bluetooth et le NFC indépendamment. Pratique pour garder ses écouteurs sans fil actifs pendant un vol. Les deux consoles gagnent aussi la possibilité d'ajouter des notes privées sur les amis dans la liste d'amis, via l'application Nintendo Switch. Et Nintendo a glissé quelques ajouts supplémentaires : rembobinage dans les vidéos du eShop avec ZL/ZR, améliorations du GameChat et un affichage du stockage par type de données.
C'est quand même une très bonne surprise. Nintendo qui ajoute une option pour booster les jeux de la génération précédente en portable, c'est le genre de truc qu'on n'attendait pas forcément aussi vite. Le mode Avion plus précis, c'était attendu depuis un moment, et c'est tant mieux. Bon par contre, perdre l'écran tactile pour des visuels plus nets, à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle selon vos habitudes. On espère que Nintendo finira par affiner tout ça avec des profils par jeu.
Ce que change le mode Boost
Le principe est assez simple. Une fois activé dans les réglages système (Paramètres > Système > Gestion des logiciels Nintendo Switch), le mode Boost force les jeux Switch rétrocompatibles à tourner comme s'ils étaient en mode TV. Avec l'écran 1080p de la Switch 2, contre 720p sur la Switch originale, ça veut dire une image plus nette et des jeux qui profitent de la résolution supérieure même en nomade. Certains titres afficheront aussi de meilleures performances et plus de détails graphiques, ceux qui avaient un mode TV amélioré par rapport au portable sur la première Switch.
Quelques compromis à prévoir
Activer le mode Boost génère quand même quelques contraintes. La consommation d'énergie augmente, comptez environ 15 % d'autonomie en moins selon les premiers retours. L'écran tactile est désactivé pour les jeux Switch tant que l'option est cochée, et vos Joy-Con 2 sont traités comme des manettes Pro, ce qui peut poser problème avec les jeux qui reposent sur des contrôles spécifiques. Tous les jeux ne sont pas concernés non plus : ceux qui n'avaient pas de mode TV distinct ne verront aucune différence, et les jeux natifs Switch 2 ne sont pas touchés.
Les autres nouveautés de la 22.0.0
La mise à jour apporte aussi un mode Avion plus flexible sur Switch 2, avec la possibilité de couper le Wi-Fi, le Bluetooth et le NFC indépendamment. Pratique pour garder ses écouteurs sans fil actifs pendant un vol. Les deux consoles gagnent aussi la possibilité d'ajouter des notes privées sur les amis dans la liste d'amis, via l'application Nintendo Switch. Et Nintendo a glissé quelques ajouts supplémentaires : rembobinage dans les vidéos du eShop avec ZL/ZR, améliorations du GameChat et un affichage du stockage par type de données.
On en dit quoi ?
C'est quand même une très bonne surprise. Nintendo qui ajoute une option pour booster les jeux de la génération précédente en portable, c'est le genre de truc qu'on n'attendait pas forcément aussi vite. Le mode Avion plus précis, c'était attendu depuis un moment, et c'est tant mieux. Bon par contre, perdre l'écran tactile pour des visuels plus nets, à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle selon vos habitudes. On espère que Nintendo finira par affiner tout ça avec des profils par jeu.