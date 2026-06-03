State of Play : un nouveau God of War sans Kratos, Wolverine, le retour de Rayman, et plus encore

On en dit quoi ?



Sur le papier, le programme tient la route. Sony coche les bonnes cases. Un blockbuster maison bien sanglant en vitrine, une rentrée copieuse, et un God of War qui ose carrément changer de héros. C'est ce dernier pari qui intrigue le plus. Faire reposer la saga sur Faye plutôt que sur Kratos, ça peut aussi bien dépoussiérer la formule que braquer les fans de la première heure. Reste un bémol : la moitié des annonces les plus alléchantes vise déjà 2027, ce qui laisse une fin d'année un peu plus calme qu'on l'espérait.