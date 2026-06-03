State of Play : un nouveau God of War sans Kratos, Wolverine, le retour de Rayman, et plus encore
Par Vincent Lautier - Publié le
Sony a déroulé un nouveau State of Play ce 2 juin, un peu avant minuit chez nous. Plus d'une heure de bandes-annonces. Une quinzaine de jeux PS5, deux exclusivités maison pour ouvrir et fermer le bal, et un paquet de dates lâchées au milieu. Voici l'essentiel.
C'est Marvel's Wolverine qui a ouvert les hostilités. Insomniac Games a enfin montré son Logan en pleine action, et le résultat est exactement aussi brutal qu'on l'imaginait, entre griffes qui lacèrent, adversaires qui tombent en morceaux et première apparition de l'escouade Team X que le mutant va devoir côtoyer tout au long de l'aventure. Exclusivité PS5. Rendez-vous le 15 septembre 2026. À l'autre bout de la soirée, Santa Monica Studio avait gardé le plus gros pour la toute fin avec God of War Laufey, et là, vraie surprise : Kratos n'est plus aux commandes. C'est Faye, son épouse, qui devient l'héroïne et part traverser l'au-delà des dieux pour sauver ceux qu'elle aime. Personne ne l'avait vu venir.
Entre ces deux moments, Sony a surtout aligné les dates. Le nouveau Remedy, Control Resonant, arrive le 24 septembre, soit le jour exact où débarque aussi Silent Hill Downfall et son brouillard de mauvais augure. Le lendemain, place à Onimusha: Way of the Sword. Capcom a même mis une démo jouable en ligne dans la foulée. Ace Combat 8 ? Le 2 octobre, pile pour les 30 ans de la licence. Rayman Legends: Retold suit le 1er octobre. Au menu, des séquences en 3D inédites, plus un remaster de Rayman Origins glissé dans le lot. Dune Awakening, lui, débarque sur consoles le 22 septembre. Et Marathon ouvre une nouvelle saison, jouable gratuitement du 2 au 9 juin. Bref, l'automne sera chargé.
Tout ne tombera pas cette année. Until Dawn 2 reprend sa survie horrifique où chaque décision sauve ou condamne une bande de personnages coincés sur une île isolée, mais il faudra attendre 2027. Même année pour ILL, jeu d'horreur à la première personne dont le système de démembrement s'annonce particulièrement gore, et pour The Lost Wild, édité par Annapurna, qui vous lâche sans arme au milieu de dinosaures dans des installations de recherche laissées à l'abandon. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, lui, glisse carrément au 12 février 2027 après un report. Lara Croft patientera donc.
Sur le papier, le programme tient la route. Sony coche les bonnes cases. Un blockbuster maison bien sanglant en vitrine, une rentrée copieuse, et un God of War qui ose carrément changer de héros. C'est ce dernier pari qui intrigue le plus. Faire reposer la saga sur Faye plutôt que sur Kratos, ça peut aussi bien dépoussiérer la formule que braquer les fans de la première heure. Reste un bémol : la moitié des annonces les plus alléchantes vise déjà 2027, ce qui laisse une fin d'année un peu plus calme qu'on l'espérait.
Wolverine ouvre, God of War referme
C'est Marvel's Wolverine qui a ouvert les hostilités. Insomniac Games a enfin montré son Logan en pleine action, et le résultat est exactement aussi brutal qu'on l'imaginait, entre griffes qui lacèrent, adversaires qui tombent en morceaux et première apparition de l'escouade Team X que le mutant va devoir côtoyer tout au long de l'aventure. Exclusivité PS5. Rendez-vous le 15 septembre 2026. À l'autre bout de la soirée, Santa Monica Studio avait gardé le plus gros pour la toute fin avec God of War Laufey, et là, vraie surprise : Kratos n'est plus aux commandes. C'est Faye, son épouse, qui devient l'héroïne et part traverser l'au-delà des dieux pour sauver ceux qu'elle aime. Personne ne l'avait vu venir.
Une rentrée 2026 bien remplie
Entre ces deux moments, Sony a surtout aligné les dates. Le nouveau Remedy, Control Resonant, arrive le 24 septembre, soit le jour exact où débarque aussi Silent Hill Downfall et son brouillard de mauvais augure. Le lendemain, place à Onimusha: Way of the Sword. Capcom a même mis une démo jouable en ligne dans la foulée. Ace Combat 8 ? Le 2 octobre, pile pour les 30 ans de la licence. Rayman Legends: Retold suit le 1er octobre. Au menu, des séquences en 3D inédites, plus un remaster de Rayman Origins glissé dans le lot. Dune Awakening, lui, débarque sur consoles le 22 septembre. Et Marathon ouvre une nouvelle saison, jouable gratuitement du 2 au 9 juin. Bref, l'automne sera chargé.
Du lourd qui patiente jusqu'en 2027
Tout ne tombera pas cette année. Until Dawn 2 reprend sa survie horrifique où chaque décision sauve ou condamne une bande de personnages coincés sur une île isolée, mais il faudra attendre 2027. Même année pour ILL, jeu d'horreur à la première personne dont le système de démembrement s'annonce particulièrement gore, et pour The Lost Wild, édité par Annapurna, qui vous lâche sans arme au milieu de dinosaures dans des installations de recherche laissées à l'abandon. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, lui, glisse carrément au 12 février 2027 après un report. Lara Croft patientera donc.
On en dit quoi ?
Sur le papier, le programme tient la route. Sony coche les bonnes cases. Un blockbuster maison bien sanglant en vitrine, une rentrée copieuse, et un God of War qui ose carrément changer de héros. C'est ce dernier pari qui intrigue le plus. Faire reposer la saga sur Faye plutôt que sur Kratos, ça peut aussi bien dépoussiérer la formule que braquer les fans de la première heure. Reste un bémol : la moitié des annonces les plus alléchantes vise déjà 2027, ce qui laisse une fin d'année un peu plus calme qu'on l'espérait.