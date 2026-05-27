La manette de la PS5 en vente flash au meilleur prix : parfaite sur iPhone, Mac, iPad et Apple TV !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
b]Le jeu sur mobile a le vent en poupe avec des titres qui se rapprochent de plus en plus de ce que proposent les plateformes traditionnelles. Beaucoup d'utilisateurs n'apprécient toutefois pas les contrôles tactiles, souvent jugés (à raison) imprécis. Tous les appareils d'Apple sont désormais compatibles avec les manettes des grands constructeurs, dont celle de Sony actuellement en promotion. Un achat que vous ne devriez absolument pas regretter tant il améliore le confort de jeu.
De nombreux jeux sont désormais compatibles avec les manettes, ce qui permet alors de profiter d'une bien meilleure ergonomie que le tactile et de redécouvrir avec bonheur certains titres. Avec l'arrivée de titres comme Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, Death Stranding, ou encore Assassin's Creed Mirage sur nos plateformes de prédilection, s'équiper d'une manette permettra de s'y adonner dans les meilleurs conditions.
Il sera envisageable de personnaliser les touches en se rendant dans les
Pour rappel, la manette de la PlayStation 5 est désormais gérées par l'ensemble des appareils de Cupertino (depuis iOS/iPadOS/tvOS 14.5 et macOS 11.3), et les gâchettes adaptatives sont également prises en charge depuis iOS 15.4. L'appairage de la DualSense est très simple, Pour cela, il faudra maintenir la touche PS et le bouton partage sur la manette Sony jusqu'à ce que le contrôleur clignote en bleu, puis se rendre dans l'onglet Bluetooth des
La manette est également prise en charge par la dernière version de l'application PS Remote Play afin de profiter des gâchettes adaptatives sur les titres PlayStation 5 compatibles sur iOS et iPadOS. Il sera envisageable de personnaliser les touches en se rendant dans les
Une bien meilleure ergonomie pour redécouvrir les jeux
De nombreux jeux sont désormais compatibles avec les manettes, ce qui permet alors de profiter d'une bien meilleure ergonomie que le tactile et de redécouvrir avec bonheur certains titres. Avec l'arrivée de titres comme Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, Death Stranding, ou encore Assassin's Creed Mirage sur nos plateformes de prédilection, s'équiper d'une manette permettra de s'y adonner dans les meilleurs conditions.
Il sera envisageable de personnaliser les touches en se rendant dans les
Réglages, puis
Général, et dans l'onglet
Manette de jeu. De plus, appuyer deux fois sur le bouton partage de la manette lancera l'enregistrement en vidéo de ce qu'il se passe à l'écran. Grâce au port USB-C des iPhone, iPad et Mac, il sera également envisageable de connecter en filaire cette manette afin de les recharger ou de jouer lorsque les piles ont jeté l'éponge.
Une manette appréciée par les joueurs
Pour rappel, la manette de la PlayStation 5 est désormais gérées par l'ensemble des appareils de Cupertino (depuis iOS/iPadOS/tvOS 14.5 et macOS 11.3), et les gâchettes adaptatives sont également prises en charge depuis iOS 15.4. L'appairage de la DualSense est très simple, Pour cela, il faudra maintenir la touche PS et le bouton partage sur la manette Sony jusqu'à ce que le contrôleur clignote en bleu, puis se rendre dans l'onglet Bluetooth des
Réglagesd'iOS/iPadOS/tvOS et des
Préférences Systèmede macOS pour voir apparaître la manette
DualSense Wireless Controller. Une fois appairée, la manette sera utilisable avec l'ensemble des jeux gérant la fonction, dont les nombreux titres d'Apple Arcade.
La manette est également prise en charge par la dernière version de l'application PS Remote Play afin de profiter des gâchettes adaptatives sur les titres PlayStation 5 compatibles sur iOS et iPadOS. Il sera envisageable de personnaliser les touches en se rendant dans les
Réglages, puis
Général, et dans l'onglet
Manette de jeu. De plus, appuyer deux fois sur le bouton partage de la manette lancera l'enregistrement en vidéo de ce qu'il se passe à l'écran.