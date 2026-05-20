Sony fait passer le PS Plus Essential à 9,99 euros par mois, mais il y a une astuce
Par Vincent Lautier - Publié le
À partir dd'aujourd'hui, le PlayStation Plus Essential coûte 9,99 euros par mois au lieu de 8,99 euros pour les nouveaux abonnés en Europe. La hausse touche aussi le tarif trimestriel mais pas l'annuel, et seul ce niveau est concerné. Sony épargne les abonnés actifs, tant que leur abonnement ne se termine pas et qu'ils ne changent pas de formule.
Sony a annoncé une augmentation du PlayStation Plus Essential qui prend effet demain, le 20 mai 2026. En Europe, le tarif mensuel passe de 8,99 à 9,99 euros, et l'abonnement de trois mois grimpe de 24,99 à 27,99 euros. L'annuel, lui, garde son prix actuel, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui paient à l'année. Côté US, c'est 10,99 dollars par mois au lieu de 9,99, et au Royaume-Uni le mensuel passe à 7,99 livres. Les formules Extra et Premium, elles, ne sont pas concernées par cette révision, en tout cas pour le moment.
Le détail qui compte : cette hausse vise uniquement les nouveaux abonnés. Si votre abonnement est en cours, vous gardez votre tarif d'origine tant que votre formule reste active. Deux exceptions par contre, les utilisateurs en Turquie et en Inde basculent vers les nouveaux prix, même s'ils sont déjà abonnés. Et attention, deux cas font sauter cette protection partout ailleurs. Si vous laissez votre abonnement expirer et que vous y revenez plus tard, vous payez le nouveau prix. Si vous changez de formule, par exemple en passant d'Extra à Essential, vous y passez aussi.
Le timing est plutôt mauvais. Cette hausse arrive quelques semaines à peine après l'augmentation du prix de la PS5 elle-même. Sony invoque cette fois
Un euro par mois, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est quand même une augmentation de plus de 11 pourcent qui passe un peu en douce. Le fait que Sony épargne les abonnés en cours est plutôt une bonne chose pour limiter la grogne sur les réseaux sociaux, mais le message est clair : ne laissez surtout pas votre abonnement expirer si vous voulez garder votre tarif d'origine. On peut quand même se demander combien de temps les formules Extra et Premium tiendront avant d'y passer aussi, vu la cadence à laquelle Sony empile les hausses depuis deux ans.
Une hausse ciblée
Sony a annoncé une augmentation du PlayStation Plus Essential qui prend effet demain, le 20 mai 2026. En Europe, le tarif mensuel passe de 8,99 à 9,99 euros, et l'abonnement de trois mois grimpe de 24,99 à 27,99 euros. L'annuel, lui, garde son prix actuel, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui paient à l'année. Côté US, c'est 10,99 dollars par mois au lieu de 9,99, et au Royaume-Uni le mensuel passe à 7,99 livres. Les formules Extra et Premium, elles, ne sont pas concernées par cette révision, en tout cas pour le moment.
Les abonnés actuels protégés, sauf en Turquie et en Inde
Le détail qui compte : cette hausse vise uniquement les nouveaux abonnés. Si votre abonnement est en cours, vous gardez votre tarif d'origine tant que votre formule reste active. Deux exceptions par contre, les utilisateurs en Turquie et en Inde basculent vers les nouveaux prix, même s'ils sont déjà abonnés. Et attention, deux cas font sauter cette protection partout ailleurs. Si vous laissez votre abonnement expirer et que vous y revenez plus tard, vous payez le nouveau prix. Si vous changez de formule, par exemple en passant d'Extra à Essential, vous y passez aussi.
Une augmentation qui suit celle de la PS5
Le timing est plutôt mauvais. Cette hausse arrive quelques semaines à peine après l'augmentation du prix de la PS5 elle-même. Sony invoque cette fois
les conditions de marché actuelles, une justification floue qui reste un peu courte comme explication. C'est aussi une tendance générale du marché des abonnements gaming, où Microsoft a augmenté le Xbox Game Pass à plusieurs reprises et où Nintendo a relevé le tarif de Switch Online l'an dernier. Bref, l'époque des abonnements à 5 euros par mois s'éloigne définitivement.
On en dit quoi ?
Un euro par mois, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est quand même une augmentation de plus de 11 pourcent qui passe un peu en douce. Le fait que Sony épargne les abonnés en cours est plutôt une bonne chose pour limiter la grogne sur les réseaux sociaux, mais le message est clair : ne laissez surtout pas votre abonnement expirer si vous voulez garder votre tarif d'origine. On peut quand même se demander combien de temps les formules Extra et Premium tiendront avant d'y passer aussi, vu la cadence à laquelle Sony empile les hausses depuis deux ans.