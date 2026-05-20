Sony fait passer le PS Plus Essential à 9,99 euros par mois, mais il y a une astuce

On en dit quoi ?



Un euro par mois, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est quand même une augmentation de plus de 11 pourcent qui passe un peu en douce. Le fait que Sony épargne les abonnés en cours est plutôt une bonne chose pour limiter la grogne sur les réseaux sociaux, mais le message est clair : ne laissez surtout pas votre abonnement expirer si vous voulez garder votre tarif d'origine. On peut quand même se demander combien de temps les formules Extra et Premium tiendront avant d'y passer aussi, vu la cadence à laquelle Sony empile les hausses depuis deux ans.