Xbox fête ses 25 ans avec une édition collector inspirée de la toute première console
Par Laurence - Publié le
Microsoft joue la carte de la nostalgie. À l’occasion des 25 ans de la Xbox, le constructeur a dévoilé lors du Xbox Games Showcase une édition spéciale de sa console phare, baptisée Xbox Series X25. Un modèle collector qui rend hommage à la toute première Xbox lancée en 2001 par Bill Gates et Dwayne
Pour comprendre l’hommage, il faut remonter au 3 janvier 2001. Ce jour-là, Bill Gates montait sur scène aux côtés du catcheur et acteur Dwayne Johnson pour présenter la première Xbox au monde.
Dix mois plus tard, la console arrivait dans le commerce et marquait l’entrée officielle de Microsoft dans l’univers du jeu vidéo. Le pari était risqué à l’époque face à Sony et Nintendo, mais a finalement permis à Xbox de devenir l’un des acteurs majeurs du secteur. Vingt-cinq ans plus tard, Microsoft revisite cette histoire avec une édition limitée qui reprend plusieurs éléments emblématiques du modèle original.
La Xbox Series X25 conserve l’architecture de la Series X actuelle; mais adopte une finition vert translucide rappelant immédiatement la teinte de la première génération.
Microsoft indique également avoir caché plusieurs easter eggs à l’intérieur du design, même si leur nature n’a pas encore été détaillée. La console embarque un SSD de 1 To, soit une capacité identique au modèle standard actuellement commercialisé.
Le contrôleur bénéficie lui aussi d’un traitement rétro particulièrement réussi. On retrouve une coque translucide verte, les couleurs historiques des boutons A, B, X et Y, des gâchettes noir et blanc rappelant les premières manettes Xbox ainsi que le logo original de la marque au dos.
Microsoft reste pour l’instant discret sur les aspects les plus attendus : le prix et la disponibilité. La firme de Redmond se contente d’annoncer une commercialisation prévue en novembre dans certains marchés seulement. Les détails complets devraient être dévoilés dans les prochaines semaines.
La question du tarif est particulièrement intéressante. Depuis son lancement en 2020, la Xbox Series X a déjà connu plusieurs hausses de prix liées à l’augmentation du coût des composants, des mémoires et du stockage.
Le modèle 1 To coûte aujourd’hui environ 100 dollars de plus qu’à sa sortie. Deux scénarios semblent possibles : soit Microsoft accepte de réduire ses marges pour célébrer cet anniversaire symbolique, soit la société assume pleinement le positionnement collector de cette édition limitée et applique une majoration supplémentaire.
Au-delà de ses caractéristiques techniques, cette Xbox Series X25 apparaît surtout comme un produit destiné aux passionnés de la marque. Alors que Microsoft mise désormais autant sur le cloud gaming, le Game Pass et les partenariats multiplateformes que sur ses consoles, cette édition anniversaire rappelle que l’aventure Xbox reste avant tout une histoire de matériel et de communauté.
Pour les joueurs qui ont connu la première Xbox et ses mythiques Halo, Project Gotham Racing ou Fable, difficile de ne pas ressentir une petite pointe de nostalgie devant ce retour inattendu du célèbre vert translucide.
Cette Xbox Series X25 n’apporte aucune révolution technique, mais ce n’est clairement pas son objectif. Avec son design vert translucide directement inspiré de la console originelle, cette édition anniversaire vise clairement les collectionneurs et les joueurs de longue date.
The RockJohnson.
Un retour aux origines de la Xbox
Pour comprendre l’hommage, il faut remonter au 3 janvier 2001. Ce jour-là, Bill Gates montait sur scène aux côtés du catcheur et acteur Dwayne Johnson pour présenter la première Xbox au monde.
Dix mois plus tard, la console arrivait dans le commerce et marquait l’entrée officielle de Microsoft dans l’univers du jeu vidéo. Le pari était risqué à l’époque face à Sony et Nintendo, mais a finalement permis à Xbox de devenir l’un des acteurs majeurs du secteur. Vingt-cinq ans plus tard, Microsoft revisite cette histoire avec une édition limitée qui reprend plusieurs éléments emblématiques du modèle original.
Une Xbox verte translucide et pleine de clins d’œil
La Xbox Series X25 conserve l’architecture de la Series X actuelle; mais adopte une finition vert translucide rappelant immédiatement la teinte de la première génération.
Microsoft indique également avoir caché plusieurs easter eggs à l’intérieur du design, même si leur nature n’a pas encore été détaillée. La console embarque un SSD de 1 To, soit une capacité identique au modèle standard actuellement commercialisé.
Le contrôleur bénéficie lui aussi d’un traitement rétro particulièrement réussi. On retrouve une coque translucide verte, les couleurs historiques des boutons A, B, X et Y, des gâchettes noir et blanc rappelant les premières manettes Xbox ainsi que le logo original de la marque au dos.
Une édition limitée, mais à quel prix ?
Microsoft reste pour l’instant discret sur les aspects les plus attendus : le prix et la disponibilité. La firme de Redmond se contente d’annoncer une commercialisation prévue en novembre dans certains marchés seulement. Les détails complets devraient être dévoilés dans les prochaines semaines.
La question du tarif est particulièrement intéressante. Depuis son lancement en 2020, la Xbox Series X a déjà connu plusieurs hausses de prix liées à l’augmentation du coût des composants, des mémoires et du stockage.
Le modèle 1 To coûte aujourd’hui environ 100 dollars de plus qu’à sa sortie. Deux scénarios semblent possibles : soit Microsoft accepte de réduire ses marges pour célébrer cet anniversaire symbolique, soit la société assume pleinement le positionnement collector de cette édition limitée et applique une majoration supplémentaire.
Un objet de collection avant tout
Au-delà de ses caractéristiques techniques, cette Xbox Series X25 apparaît surtout comme un produit destiné aux passionnés de la marque. Alors que Microsoft mise désormais autant sur le cloud gaming, le Game Pass et les partenariats multiplateformes que sur ses consoles, cette édition anniversaire rappelle que l’aventure Xbox reste avant tout une histoire de matériel et de communauté.
Pour les joueurs qui ont connu la première Xbox et ses mythiques Halo, Project Gotham Racing ou Fable, difficile de ne pas ressentir une petite pointe de nostalgie devant ce retour inattendu du célèbre vert translucide.
Qu’en penser ?
Cette Xbox Series X25 n’apporte aucune révolution technique, mais ce n’est clairement pas son objectif. Avec son design vert translucide directement inspiré de la console originelle, cette édition anniversaire vise clairement les collectionneurs et les joueurs de longue date.