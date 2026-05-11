Forza Horizon 6 fuite sur Steam, Microsoft bannit les joueurs pour 8000 ans
Par Vincent Lautier - Publié le
Une erreur de mise en ligne sur Steam a permis le téléchargement complet de Forza Horizon 6 plus d'une semaine avant sa sortie officielle. 155 Go de fichiers, version PC sans aucune protection, et déjà des copies pirates qui circulent. Microsoft réagit fort en bannissant directement les ordinateurs des joueurs concernés, jusqu'au 31 décembre 9999.
Microsoft et Playground Games avaient préparé le pré-téléchargement pour les acheteurs de la Premium Edition, qui doivent y avoir accès dès le 15 mai (la sortie standard étant calée au 19 mai). Sauf que les fichiers n'ont pas été chiffrés correctement avant d'être mis en ligne sur Steam. Résultat, des curieux qui surveillent l'activité Steam via le site SteamDB ont vu passer le paquet et ont pu lancer le téléchargement sans même posséder le jeu. Les 155 Go ont rapidement atterri sur les sites de partage habituels, et un contournement de la protection a suivi dans la foulée pour faire tourner la version PC sans aucune sécurité.
Le contenu qui se balade en ligne donne déjà une bonne idée de ce que Playground Games a préparé avec l'aide de Turn 10. Le studio britannique a transposé le Horizon Festival dans une version romancée du Japon, avec ce qui est annoncé comme la plus grande carte de toute la série. Les fouilleurs de fichiers ont déjà épluché le tout et listé plus de 550 véhicules sous licence. Bref, à peu près tout ce que les joueurs auraient découvert le jour de la sortie est désormais sur Reddit et X. Pour Microsoft, qui prépare aussi une version PS5 plus tard dans l'année, c'est une fuite franchement embêtante.
Microsoft n'a pas tardé à riposter et tape très fort. Les comptes Xbox des joueurs identifiés sur la version pirate se prennent une suspension jusqu'au 31 décembre 9999, soit grosso modo 8000 ans. Et ce n'est pas un simple ban de compte, c'est un bannissement HWID. Concrètement, ça veut dire que Microsoft enregistre l'identifiant unique du matériel installé dans le PC (carte mère, processeur, disque dur) et le met sur liste noire. Réinstaller Windows ou créer un nouveau compte Microsoft ne sert à rien, c'est l'ordinateur lui-même qui est interdit. Le motif officiel mentionné est
La sanction va forcément faire parler. Un bannissement matériel jusqu'à l'an 9999 pour un type qui voulait essayer un jeu de course en avance, c'est peut-être un peu fort. D'autant que la faute initiale est du côté de Microsoft, qui a mis en ligne des fichiers non protégés sur Steam. Les pirates ont juste appuyé sur
Reste que Forza Horizon 6 est un des plus gros lancements Xbox de l'année, et voir 155 Go partir dans la nature avant la sortie n'arrange pas Playground Games. La sortie est maintenue au 19 mai, le studio espère sans doute que la majorité des joueurs attendra sagement la version officielle plutôt que de risquer un PC interdit à vie.
Un pré-téléchargement Steam oublié, et tout fuit
Microsoft et Playground Games avaient préparé le pré-téléchargement pour les acheteurs de la Premium Edition, qui doivent y avoir accès dès le 15 mai (la sortie standard étant calée au 19 mai). Sauf que les fichiers n'ont pas été chiffrés correctement avant d'être mis en ligne sur Steam. Résultat, des curieux qui surveillent l'activité Steam via le site SteamDB ont vu passer le paquet et ont pu lancer le téléchargement sans même posséder le jeu. Les 155 Go ont rapidement atterri sur les sites de partage habituels, et un contournement de la protection a suivi dans la foulée pour faire tourner la version PC sans aucune sécurité.
Une carte japonaise et 550 voitures dévoilées en avance
Le contenu qui se balade en ligne donne déjà une bonne idée de ce que Playground Games a préparé avec l'aide de Turn 10. Le studio britannique a transposé le Horizon Festival dans une version romancée du Japon, avec ce qui est annoncé comme la plus grande carte de toute la série. Les fouilleurs de fichiers ont déjà épluché le tout et listé plus de 550 véhicules sous licence. Bref, à peu près tout ce que les joueurs auraient découvert le jour de la sortie est désormais sur Reddit et X. Pour Microsoft, qui prépare aussi une version PS5 plus tard dans l'année, c'est une fuite franchement embêtante.
Un ban qui dure 8000 ans
Microsoft n'a pas tardé à riposter et tape très fort. Les comptes Xbox des joueurs identifiés sur la version pirate se prennent une suspension jusqu'au 31 décembre 9999, soit grosso modo 8000 ans. Et ce n'est pas un simple ban de compte, c'est un bannissement HWID. Concrètement, ça veut dire que Microsoft enregistre l'identifiant unique du matériel installé dans le PC (carte mère, processeur, disque dur) et le met sur liste noire. Réinstaller Windows ou créer un nouveau compte Microsoft ne sert à rien, c'est l'ordinateur lui-même qui est interdit. Le motif officiel mentionné est
tricherie ou modding non autorisé, et Microsoft renvoie les joueurs concernés vers une page dédiée (aka.ms/ForzaBanInfo).
On en dit quoi ?
La sanction va forcément faire parler. Un bannissement matériel jusqu'à l'an 9999 pour un type qui voulait essayer un jeu de course en avance, c'est peut-être un peu fort. D'autant que la faute initiale est du côté de Microsoft, qui a mis en ligne des fichiers non protégés sur Steam. Les pirates ont juste appuyé sur
télécharger.
Reste que Forza Horizon 6 est un des plus gros lancements Xbox de l'année, et voir 155 Go partir dans la nature avant la sortie n'arrange pas Playground Games. La sortie est maintenue au 19 mai, le studio espère sans doute que la majorité des joueurs attendra sagement la version officielle plutôt que de risquer un PC interdit à vie.