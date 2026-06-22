Nintendo piraté : 2 millions de rançon réclamés, pas un centime versé

On en dit quoi ?



Refuser de payer ? C'est probablement la bonne décision. C'est même la seule tenable. Céder, ce serait financer l'attaque suivante et confirmer à tous les groupes du genre que Nintendo est un client rentable. Reste ce grand écart de communication, quand même gênant : un dump de 859 Mo bourré de relevés bancaires, présenté comme « limité et ancien », ça passe assez mal lorsque ce sont vos propres salariés qui figurent dedans. Et l'affaire rappelle une leçon que les grandes boîtes finissent toutes par apprendre à leurs dépens : on a beau blinder ses serveurs, sa sécurité ne vaut que celle du petit prestataire RH à qui on a confié les clés.