Nintendo lance Pictonico sur iOS !

On en dit quoi ?



Franchement, le concept a quelque chose de rigolo. Coller la tête de votre voisin de bureau sur le visage d'un boss de fin a un petit côté gamin assumé qui change des battle royale et autres jeux compétitifs. Nintendo retrouve là un terrain qu'il maîtrise depuis l'époque WarioWare, à savoir le micro-jeu absurde et expérimental. Le prix combiné des deux volumes peut paraître un peu raide quand on sait qu'un Mario gratuit en démo coûte généralement moins cher sur l'App Store, mais on parle là d'un titre Nintendo, et la firme n'a jamais bradé ses jeux. Le fait que les photos restent sur l'appareil est rassurant et bien pensé.