Nintendo lance Pictonico sur iOS !
Par Vincent Lautier - Publié le
Le 28 mai prochain, Nintendo lance Pictonico sur iOS et Android. Un jeu coécrit avec Intelligent Systems qui pioche dans votre galerie photo pour générer jusqu'à 80 mini-jeux à la sauce WarioWare. Modèle gratuit au démarrage, avec deux volumes payants à 5,99 et 7,99 euros pour tout débloquer. Premier vrai jeu mobile original de la firme depuis Dragalia Lost.
Le principe est simple. Vous prenez une photo avec l'appareil de votre téléphone, ou vous piochez dans votre galerie, et l'application transforme l'image en défis qui durent quelques secondes chacun. Visage d'un pote, photo de famille, autoportrait, tout y passe. Les amateurs de la 3DS reconnaîtront un cousin spirituel de Face Raiders, ce petit jeu qui collait votre tête sur des extraterrestres à dégommer.
Nintendo assume le côté absurde et le revendique avec une formule plutôt amusante :
Côté monétisation, Nintendo reprend la recette déjà testée avec Super Mario Run. Le téléchargement et quelques mini-jeux de démonstration sont gratuits, et il faudra ensuite acheter les deux volumes pour accéder aux 80 défis.
Le Volume 1 est facturé 5,99 euros, le Volume 2 grimpe à 7,99 euros. Soit un peu moins de 14 dollars au total pour avoir l'expérience complète, ce qui reste correct pour un jeu mobile signé Nintendo. Bonne nouvelle aussi sur la connectivité : pas besoin d'être en ligne en permanence, contrairement à Super Mario Run en son temps. Une connexion est nécessaire au premier lancement et pour acheter les volumes, et c'est tout. Nintendo précise aussi que vos photos ne quittent jamais l'appareil et ne sont jamais envoyées sur ses serveurs. Ouf.
Pictonico est le premier jeu mobile original de Nintendo sans rapport avec une franchise maison depuis Dragalia Lost, sorti en 2018 et fermé en 2022. Entre les deux, la firme s'est contentée d'adaptations de ses licences phares avec Mario Kart Tour, Animal Crossing : Pocket Camp ou Fire Emblem Heroes.
Le pari Pictonico est différent : pas de Mario, pas de Zelda, juste un concept original qui mise sur le côté loufoque de WarioWare et sur la personnalisation extrême via vos propres photos. Le succès de Super Mario Run avait été en demi-teinte sur ce point, beaucoup d'utilisateurs ayant trouvé le tarif élevé.
Franchement, le concept a quelque chose de rigolo. Coller la tête de votre voisin de bureau sur le visage d'un boss de fin a un petit côté gamin assumé qui change des battle royale et autres jeux compétitifs. Nintendo retrouve là un terrain qu'il maîtrise depuis l'époque WarioWare, à savoir le micro-jeu absurde et expérimental. Le prix combiné des deux volumes peut paraître un peu raide quand on sait qu'un Mario gratuit en démo coûte généralement moins cher sur l'App Store, mais on parle là d'un titre Nintendo, et la firme n'a jamais bradé ses jeux. Le fait que les photos restent sur l'appareil est rassurant et bien pensé.
Vos photos comme matière première
Le principe est simple. Vous prenez une photo avec l'appareil de votre téléphone, ou vous piochez dans votre galerie, et l'application transforme l'image en défis qui durent quelques secondes chacun. Visage d'un pote, photo de famille, autoportrait, tout y passe. Les amateurs de la 3DS reconnaîtront un cousin spirituel de Face Raiders, ce petit jeu qui collait votre tête sur des extraterrestres à dégommer.
Nintendo assume le côté absurde et le revendique avec une formule plutôt amusante :
Transformez vos photos en mini-jeux ! C'est un peu idiot, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver ensuite.
Un modèle free-to-start, deux volumes payants
Côté monétisation, Nintendo reprend la recette déjà testée avec Super Mario Run. Le téléchargement et quelques mini-jeux de démonstration sont gratuits, et il faudra ensuite acheter les deux volumes pour accéder aux 80 défis.
Le Volume 1 est facturé 5,99 euros, le Volume 2 grimpe à 7,99 euros. Soit un peu moins de 14 dollars au total pour avoir l'expérience complète, ce qui reste correct pour un jeu mobile signé Nintendo. Bonne nouvelle aussi sur la connectivité : pas besoin d'être en ligne en permanence, contrairement à Super Mario Run en son temps. Une connexion est nécessaire au premier lancement et pour acheter les volumes, et c'est tout. Nintendo précise aussi que vos photos ne quittent jamais l'appareil et ne sont jamais envoyées sur ses serveurs. Ouf.
Nintendo retente le mobile en solo
Pictonico est le premier jeu mobile original de Nintendo sans rapport avec une franchise maison depuis Dragalia Lost, sorti en 2018 et fermé en 2022. Entre les deux, la firme s'est contentée d'adaptations de ses licences phares avec Mario Kart Tour, Animal Crossing : Pocket Camp ou Fire Emblem Heroes.
Le pari Pictonico est différent : pas de Mario, pas de Zelda, juste un concept original qui mise sur le côté loufoque de WarioWare et sur la personnalisation extrême via vos propres photos. Le succès de Super Mario Run avait été en demi-teinte sur ce point, beaucoup d'utilisateurs ayant trouvé le tarif élevé.
On en dit quoi ?
Franchement, le concept a quelque chose de rigolo. Coller la tête de votre voisin de bureau sur le visage d'un boss de fin a un petit côté gamin assumé qui change des battle royale et autres jeux compétitifs. Nintendo retrouve là un terrain qu'il maîtrise depuis l'époque WarioWare, à savoir le micro-jeu absurde et expérimental. Le prix combiné des deux volumes peut paraître un peu raide quand on sait qu'un Mario gratuit en démo coûte généralement moins cher sur l'App Store, mais on parle là d'un titre Nintendo, et la firme n'a jamais bradé ses jeux. Le fait que les photos restent sur l'appareil est rassurant et bien pensé.