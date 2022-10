Test Razer Kishi V2 : la meilleure manette pour iPhone ?

Le jeu mobile domine le marché du jeu vidéo

Le tactile offre une ergonomie peu adaptée aux jeux exigeants

Présentation de la Razer Kishi V2 pour iPhone

Avec un iPhone 13 Pro Max

Une prise en main très agréable

En jeu, ça donne quoi ?

Switch en haut, iPhone 13 Pro Max en bas, luminosité au maximum sur les deux

Alan Wake via GeForce Now

Le problème du Lightning en 2022

Abandon prochain du Lightning","featured":"false","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=am&ml=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fdp%2FB09ZPQ91LF&st=article&sid=173454&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\">119,99€<\/a>","overallGrade":"7","id":"6vklmc","title":"Razer Kishi V2 pour iPhone","plus":"Ergonomie

Qualité de fabrication

Transforme l'iPhone en console

On redécouvre certains jeux sur iPhone","content":"Avec cette Kishi V2, Razer propose aux joueurs une manette berceau bien conçue permettant de transformer un iPhone en console de jeu portable performante, offrant ainsi une ergonomie bien supérieure au tactile. Cet accessoire permettra donc de retrouver la précision et la réactivité d'une manette traditionnelle. Le tarif assez élevé serait toutefois plus facile à justifier si l'abandon forcé du Lightning ne se profilait pas à l'horizon."}

Qu'on le veuille ou non,. Selon un rapport publié l'année dernière, le jeu sur smartphone représentait 52% du marché en 2021 (soit plus de 90 milliards de dollars sur les 180 milliards générés par l'industrie), contre seulement 28% pour les consoles, et 20% pour le PC. Le jeu sur smartphones et tablettes pèse désormais plus lourd dans l'industrie que les consoles et le PC cumulés, incitant les différents acteurs du marché à faire des pieds et des mains pour y figurer en bonne place.Grâce à sa dîme sur les applications payantes et les achats intégrés,(toujours en 2021). Si le mastodonte Tencent reste intouchable, Cupertino talonne Sony, devance Microsoft et Google, et laisse loin derrière des acteurs majeurs du secteur comme Activision/Blizzard et Nintendo. La pénurie de composants pendant cette période explique en partie certaines contre-performances, mais Apple s'est régulièrement placé devant Microsoft et Nintendo ces dernières années, le tout sans commercialiser de machines réellement dédiées au gaming. Pour les photographes comme pour les joueurs, le meilleur appareil reste celui que l'on a sur soi, et à ce petit jeu, le smartphone est roi.Les dalles tactiles des smartphones et tablettes modernes sont très réactives et parfaitement adaptées à certains titres pensés pour ces plateformes. Il est ainsi tout à fait agréable et satisfaisant de s'adonner à des titres comme Alto's Odyssey, Pokémon Go, ou encore Angry Birds (pour n'en citer que quelques-uns), des Match 3, et de nombreux autres jeux avec des actions limitées et ne demandant pas des réflexes acérés et un timing impeccable,(parfois issus des plateformes traditionnelles) nécessitant un contrôle précis et une grande réactivité de la part du joueur.Il faut l'avouer, personnellement, je fuis les titres affichant un stick tactile à l'écran, étant tout simplement trophabitué à l'ergonomie bien moinsd'une manette physique (ou du sacro-saint combo clavier/souris, mais c'est une autre histoire, et il n'est pas adapté à tous les styles de jeu). Bien entendu, iOS prend désormais en charge les manettes des consoles de Microsoft, Sony et Nintendo , améliorant nettement l'ergonomie de nombreux jeux, mais il faut alors penser au support pour la tablette ou le smartphone, ce qui peut s'avérer compliquer selon le contexte (dans les transports par exemple)., comme la Razer Kishi V2 qui nous intéresse aujourd'hui, permettant d'offrir l'ergonomie d'une console portable en adaptant les manettes de chaque côté du smartphone, à la manière des joycons de la Switch de Nintendo.Après une version dédiée aux smartphones Android présentée en juillet dernier,. Cette version pour téléphone pommé permet d'améliorer la prise en main avec un format se rapprochant des Nintendo Switch et Valve Steam Deck tout en proposant de bons vieux sticks analogiques et boutons.Il sera possible de mettre en place des actions pour les boutons R4 et L4 via l'application Nexus accessible via un bouton dédié (la configuration des contrôles standards sera accessible dans lesd'iOS), d'enregistrer des captures d'écran (en appuyant deux fois) et des vidéos (via un appui long) en cliquant sur le bouton idoine, d'accéder directement aux menus et options du jeu, et. La Kishi V2 est compatible avec les iPhone SE (1re et 2e génération), iPhone 6S/6S Plus, iPhone 7 et 7 Plus, iPhone X, 8 et 8 Plus, iPhone XS, XS Max, XR, ainsi que tous les iPhone 11, iPhone 12 iPhone 13 et iPhone 14 (nous avons pu essayer avec un iPhone 14 Pro sans souci, bien que le bloc optique soit plus imposant). L'écart maximum entre les deux manettes est de 17 centimètres, ce qui ne permettra pas de caser un iPad mini.La Kishi V2 a accepté un iPhone 13 Pro Max avec sa coque officielle Apple, mais pas un iPhone XR avec une coque épaisse plus(il faudra les retirer le cas échéant)., prêts à se jeter dans la bataille dès les premières minutes d'utilisation. Les sticks et boutons n'ont pas à rougir face aux manettes traditionnelles quant à la qualité de fabrication (nous n'avons toutefois pas assez de recul pour juger de la résistance audes sticks sur le long terme) et au ressenti en jeu, c'est un bon point (mais à ce tarif, c'est un minimum).Une fois l'iPhone en place, il suffira de lancer un des nombreux jeux prenant en charge les manettes pour apprécier immédiatement l'ergonomie de la Kishi V2,(de fait, avec un iPhone 13 Pro Max vous disposez d'une taille d'écran se situant entre une Switch -dalle LCD de 6,2 pouces- et une Switch OLED -dalle de 7 pouces- mais avec une bien meilleure définition, les Switch ayant des écrans en 1 280 x 720 pixels, contre 2 778 x 1 284 pixels pour l'iPhone 13 Pro Max, et une luminosité maximale supérieure, environ 370 nits pour la Switch, 1 000 à 1 200 nits pour l'iPhone 13 Pro Max).Pour ma part, et lorsque les jeux sont adaptés, le plaisir est décuplé par rapport au tactile, et l'on se peut alors se concentrer sur le jeu.(n'étant vraiment pas fan du tactile), comme Oceanhorn 2, ScourgeBringer, Diablo Immortal (sans mettre la main au portefeuille^^), Fantasian, Horizon Chase 2, des classiques de Sega, et bien d'autres (je préfère de loin les fps au clavier/souris, mais cela reste envisageable avec un bien meilleur confort qu'en tactile). Lorsque la prise en charge des manettes est satisfaisante,Attention toutefois, certains titres qui bénéficieraient pourtant de la manette ne sont pensés que pour une interface verticale, comme certains shoot'em up, ce qui rend la Kishi et son format vertical inutiles.Si le catalogue de jeux disponibles sur iOS ne vous suffit pas,comme Nivdia GeForce Now ou le Xbox Cloud Gaming, ouvrant alors le champ des possibles et permettant de jouer confortablement à de nombreux titres autrement inaccessibles.Autre point important à prendre en compte au moment de l'achat,, ce qui permet d'offrir une latence réduite au minimum, mais l'Europe devrait forcer les prochains iPhone à passer à l'USB-C (des versions USB-C pour Android sont également proposées)