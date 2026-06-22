Steam Machine : Valve fixe le prix d'entrée à 1 039 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Valve a donc publié les prix de sa Steam Machine, et la note pique un peu. Comptez 1 039 euros pour le modèle d'entrée de gamme, alors que les fuites promettaient une console de salon autour de 600 dollars depuis des mois, soit dans les prix des Xbox et autres PS5. Les réservations viennent d'ouvrir, pour une sortie rapide, calée au 30 juin.
La Steam Machine se présente comme un petit cube d'une quinzaine de centimètres de côté, pensé pour être installée sous la télé plutôt que sur un bureau, et qui tourne sous SteamOS 3. À l'intérieur, Valve y a posé un processeur AMD Zen 4 à 6 cœurs et 12 threads, une partie graphique RDNA 3 forte de 28 unités de calcul, 16 Go de mémoire DDR5 et 8 Go de mémoire vidéo GDDR6 dédiée, et non de la mémoire partagée comme sur une console classique. Le stockage démarre à 512 Go en SSD NVMe, avec une version 2 To pour les plus grosses ludothèques. La marque revendique des performances six fois supérieures à celles du Steam Deck et espère afficher de la 4K à 60 images par seconde, à condition d'activer l'upscaling FSR plutôt qu'un rendu natif.
Le vrai sujet, c'est le prix. Le modèle 512 Go s'affiche à 1 039 euros et la version 2 To à 1 359 euros, et il faut même grimper à 1 108 ou 1 428 euros si vous ajoutez le Steam Controller, vendu à part. Pour situer, une PS5 tourne autour de 500 euros avec une manette dans la boîte, et même une PS5 Pro reste sous la barre des 900 euros. Les réservations ont ouvert ce 22 juin pour trois jours, mais s'inscrire ne vaut pas forcément de réservation ferme : Valve recontactera les personnes sélectionnées la semaine du lancement, prévu le 30 juin.
Sauf que côté puissance, le tableau se tend un peu. D'après les premières analyses, la machine se situerait entre une Xbox Series S et une PS5, donc loin d'une PS5 Pro malgré l'écart de prix. Les 8 Go de mémoire vidéo commencent déjà à se faire justes sur les jeux récents, et la fameuse 4K passe par l'upscaling FSR, pas par du rendu natif. La promesse d'une console Steam vraiment abordable en prend donc un coup.
À ce tarif, la Steam Machine n'est plus la console de salon accessible qu'on nous vendait depuis des mois, mais un mini-PC de jeu sous SteamOS facturé au prix fort. L'idée est toujours sympa pour qui vit déjà à fond dans l'écosystème Steam et veut tout retrouver sur sa télé. Pour les autres, une PS5 soldée ou un PC monté soi-même feront le même travail pour moins cher, et c'est peut-être là le vrai souci de Valve.
Un petit cube de salon sous SteamOS
La Steam Machine se présente comme un petit cube d'une quinzaine de centimètres de côté, pensé pour être installée sous la télé plutôt que sur un bureau, et qui tourne sous SteamOS 3. À l'intérieur, Valve y a posé un processeur AMD Zen 4 à 6 cœurs et 12 threads, une partie graphique RDNA 3 forte de 28 unités de calcul, 16 Go de mémoire DDR5 et 8 Go de mémoire vidéo GDDR6 dédiée, et non de la mémoire partagée comme sur une console classique. Le stockage démarre à 512 Go en SSD NVMe, avec une version 2 To pour les plus grosses ludothèques. La marque revendique des performances six fois supérieures à celles du Steam Deck et espère afficher de la 4K à 60 images par seconde, à condition d'activer l'upscaling FSR plutôt qu'un rendu natif.
Un tarif qui dépasse celui d'une PS5
Le vrai sujet, c'est le prix. Le modèle 512 Go s'affiche à 1 039 euros et la version 2 To à 1 359 euros, et il faut même grimper à 1 108 ou 1 428 euros si vous ajoutez le Steam Controller, vendu à part. Pour situer, une PS5 tourne autour de 500 euros avec une manette dans la boîte, et même une PS5 Pro reste sous la barre des 900 euros. Les réservations ont ouvert ce 22 juin pour trois jours, mais s'inscrire ne vaut pas forcément de réservation ferme : Valve recontactera les personnes sélectionnées la semaine du lancement, prévu le 30 juin.
Pas si puissante ?
Sauf que côté puissance, le tableau se tend un peu. D'après les premières analyses, la machine se situerait entre une Xbox Series S et une PS5, donc loin d'une PS5 Pro malgré l'écart de prix. Les 8 Go de mémoire vidéo commencent déjà à se faire justes sur les jeux récents, et la fameuse 4K passe par l'upscaling FSR, pas par du rendu natif. La promesse d'une console Steam vraiment abordable en prend donc un coup.
On en dit quoi ?
À ce tarif, la Steam Machine n'est plus la console de salon accessible qu'on nous vendait depuis des mois, mais un mini-PC de jeu sous SteamOS facturé au prix fort. L'idée est toujours sympa pour qui vit déjà à fond dans l'écosystème Steam et veut tout retrouver sur sa télé. Pour les autres, une PS5 soldée ou un PC monté soi-même feront le même travail pour moins cher, et c'est peut-être là le vrai souci de Valve.