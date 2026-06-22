Steam Machine : Valve fixe le prix d'entrée à 1 039 euros

On en dit quoi ?



À ce tarif, la Steam Machine n'est plus la console de salon accessible qu'on nous vendait depuis des mois, mais un mini-PC de jeu sous SteamOS facturé au prix fort. L'idée est toujours sympa pour qui vit déjà à fond dans l'écosystème Steam et veut tout retrouver sur sa télé. Pour les autres, une PS5 soldée ou un PC monté soi-même feront le même travail pour moins cher, et c'est peut-être là le vrai souci de Valve.