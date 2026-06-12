Vous chassiez des Pokémon ? L'industrie de la défense récupérait tous vos scans

On en dit quoi ?



Nous sommes des millions à avoir scanné des statues et des fontaines pour gagner trois Poké Balls, et une partie de ce travail gratuit alimente aujourd'hui l'industrie de la défense américaine. Légalement, le dossier est béton, les conditions d'utilisation couvrent tout. Moralement, c'est une autre histoire. D'autant que van den Hoven le rappelle : une fois absorbées par un modèle d'IA, ces données deviennent intraçables. Impossible de les retirer, impossible même de prouver qu'elles y sont. Et ça, aucune mise à jour ne le corrigera.