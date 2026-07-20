Apple augmente ses prix : jusqu’où ira la hausse ?
Par Laurence - Publié le
Depuis plusieurs semaines, les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les utilisateurs Apple. Après une importante hausse des prix des Mac, des iPad et de nombreux accessoires, Cupertino augmente désormais le prix de plusieurs de ses services. Entre pénurie de composants, explosion des coûts liés à l’intelligence artificielle, licences musicales et fluctuations monétaires, l’ensemble de l’écosystème Apple devient progressivement plus cher.
La première vague est intervenue fin juin. Apple a relevé les prix de la quasi-totalité de sa gamme de Mac et d’iPad. Le MacBook Neo est passé de 599 € à 699 €, tandis que le MacBook Air 13 pouces a grimpé de 1 099 € à 1 299 €. L’iPad d’entrée de gamme a lui aussi vu son tarif augmenter. D’autres produits ont suivi : Mac mini, iMac, Mac Studio, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, Apple TV 4K, HomePod, HomePod mini ou encore Apple Vision Pro.
Apple a expliqué ces hausses par l’explosion du prix de la mémoire et du stockage. Selon Tim Cook, les gigantesques besoins des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle exercent une forte pression sur l’approvisionnement mondial, faisant grimper les coûts de fabrication. Même les produits reconditionnés n’ont pas échappé à cette tendance.
Le matériel n’est plus le seul concerné. Cupertino a également augmenté le prix des nouveaux abonnements AppleCare+ pour les Mac et les iPad. Les nouveaux clients paient désormais un peu plus cher, tandis que les abonnés actuels conservent leur ancien tarif.
Quelques jours plus tard, c’est au tour des services de subir une hausse. Apple vient d’augmenter le prix d’Apple Music ainsi que de plusieurs formules Apple One dans certains pays. L’entreprise justifie cette décision par la hausse des coûts des licences musicales, qui pèsent davantage sur son activité de streaming.
Pour l’instant, les iPhone restent relativement épargnés. Mais seulement en partie. Au Japon, Apple a déjà revu ses prix à la hausse, avec des augmentations comprises entre 8 % et 11 % selon les modèles, probablement en raison de la faiblesse persistante du yen.
En parallèle, plusieurs rumeurs évoquent une hausse des prix des futurs iPhone 18, attendus en septembre. Beaucoup d'analystes évoquent les difficultés liées au coût des composants, qui auraient conduit Apple à revoir ses prévisions de production de certains modèles. Bref, tous les indicateurs convergent donc vers une nouvelle augmentation.
Pris séparément, chacun de ces ajustements peut sembler limité. Mais mis bout à bout, ils dessinent une tendance beaucoup plus large. Les composants coûtent plus cher, les licences musicales augmentent, les monnaies fluctuent, tandis que les investissements massifs dans l’intelligence artificielle exercent une pression croissante sur l’ensemble de l’industrie technologique.
Cette succession de hausses montre qu’Apple entre dans une nouvelle phase. Mais elle n’est d’ailleurs pas un cas isolé : plusieurs constructeurs PC ont déjà augmenté leurs tarifs ces derniers mois pour les mêmes raisons.
Longtemps habituée à maintenir des prix relativement stables entre deux générations de produits, la firme semble désormais répercuter beaucoup plus rapidement l’évolution de ses coûts de production et de ses dépenses. Le véritable test arrivera sans doute avec les iPhone 18.
Si Apple augmente également le prix de son produit le plus populaire, cela confirmera que cette vague de hausses ne constitue plus une exception, mais bien une nouvelle réalité pour l’ensemble de son écosystème.
Les Mac et iPad ont ouvert la vague
La première vague est intervenue fin juin. Apple a relevé les prix de la quasi-totalité de sa gamme de Mac et d’iPad. Le MacBook Neo est passé de 599 € à 699 €, tandis que le MacBook Air 13 pouces a grimpé de 1 099 € à 1 299 €. L’iPad d’entrée de gamme a lui aussi vu son tarif augmenter. D’autres produits ont suivi : Mac mini, iMac, Mac Studio, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, Apple TV 4K, HomePod, HomePod mini ou encore Apple Vision Pro.
Apple a expliqué ces hausses par l’explosion du prix de la mémoire et du stockage. Selon Tim Cook, les gigantesques besoins des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle exercent une forte pression sur l’approvisionnement mondial, faisant grimper les coûts de fabrication. Même les produits reconditionnés n’ont pas échappé à cette tendance.
Les services commencent à suivre !
Le matériel n’est plus le seul concerné. Cupertino a également augmenté le prix des nouveaux abonnements AppleCare+ pour les Mac et les iPad. Les nouveaux clients paient désormais un peu plus cher, tandis que les abonnés actuels conservent leur ancien tarif.
Quelques jours plus tard, c’est au tour des services de subir une hausse. Apple vient d’augmenter le prix d’Apple Music ainsi que de plusieurs formules Apple One dans certains pays. L’entreprise justifie cette décision par la hausse des coûts des licences musicales, qui pèsent davantage sur son activité de streaming.
Les iPhone n'y échapperont (probablement) pas
Pour l’instant, les iPhone restent relativement épargnés. Mais seulement en partie. Au Japon, Apple a déjà revu ses prix à la hausse, avec des augmentations comprises entre 8 % et 11 % selon les modèles, probablement en raison de la faiblesse persistante du yen.
En parallèle, plusieurs rumeurs évoquent une hausse des prix des futurs iPhone 18, attendus en septembre. Beaucoup d'analystes évoquent les difficultés liées au coût des composants, qui auraient conduit Apple à revoir ses prévisions de production de certains modèles. Bref, tous les indicateurs convergent donc vers une nouvelle augmentation.
Pris séparément, chacun de ces ajustements peut sembler limité. Mais mis bout à bout, ils dessinent une tendance beaucoup plus large. Les composants coûtent plus cher, les licences musicales augmentent, les monnaies fluctuent, tandis que les investissements massifs dans l’intelligence artificielle exercent une pression croissante sur l’ensemble de l’industrie technologique.
Qu’en penser ?
Cette succession de hausses montre qu’Apple entre dans une nouvelle phase. Mais elle n’est d’ailleurs pas un cas isolé : plusieurs constructeurs PC ont déjà augmenté leurs tarifs ces derniers mois pour les mêmes raisons.
Longtemps habituée à maintenir des prix relativement stables entre deux générations de produits, la firme semble désormais répercuter beaucoup plus rapidement l’évolution de ses coûts de production et de ses dépenses. Le véritable test arrivera sans doute avec les iPhone 18.
Si Apple augmente également le prix de son produit le plus populaire, cela confirmera que cette vague de hausses ne constitue plus une exception, mais bien une nouvelle réalité pour l’ensemble de son écosystème.