Apple augmente ses prix : jusqu’où ira la hausse ?

Les Mac et iPad ont ouvert la vague

Les services commencent à suivre !

Les iPhone n'y échapperont (probablement) pas

Qu’en penser ?



Cette succession de hausses montre qu’Apple entre dans une nouvelle phase. Mais elle n’est d’ailleurs pas un cas isolé : plusieurs constructeurs PC ont déjà augmenté leurs tarifs ces derniers mois pour les mêmes raisons.



Longtemps habituée à maintenir des prix relativement stables entre deux générations de produits, la firme semble désormais répercuter beaucoup plus rapidement l’évolution de ses coûts de production et de ses dépenses. Le véritable test arrivera sans doute avec les iPhone 18.



Si Apple augmente également le prix de son produit le plus populaire, cela confirmera que cette vague de hausses ne constitue plus une exception, mais bien une nouvelle réalité pour l’ensemble de son écosystème.

La première vague est intervenue fin juin.est passé de 599 € à 699 €, tandis que le MacBook Air 13 pouces a grimpé de 1 099 € à 1 299 €. L’iPad d’entrée de gamme a lui aussi vu son tarif augmenter. D’autres produits ont suivi : Mac mini, iMac, Mac Studio, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, Apple TV 4K, HomePod, HomePod mini ou encore Apple Vision Pro.. Selon Tim Cook, les gigantesques besoins des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle exercentsur l’approvisionnement mondial, faisant grimper les coûts de fabrication. Même les produits reconditionnés n’ont pas échappé à cette tendance.Cupertino a également augmenté. Les nouveaux clients paient désormais un peu plus cher, tandis que les abonnés actuels conservent leur ancien tarif.Quelques jours plus tard, c’est au tour des services de subir une hausse. Apple vient d’augmenterdans certains pays. L’entreprise justifie cette décision par la hausse des coûts des licences musicales, qui pèsent davantage sur son activité de streaming.. Mais seulement en partie. Au Japon, Apple a déjà revu ses prix à la hausse, avec des augmentations comprises entre 8 % et 11 % selon les modèles, probablement en raison de la faiblesse persistante du yen.En parallèle,Beaucoup d'analystes évoquent les difficultés liées au coût des composants, qui auraient conduit Apple à revoir ses prévisions de production de certains modèles. Bref, tous les indicateurs convergent donc vers une nouvelle augmentation.Pris séparément, chacun de ces ajustements peut sembler limité. Mais mis bout à bout,Les composants coûtent plus cher, les licences musicales augmentent, les monnaies fluctuent, tandis que les investissements massifs dans l’intelligence artificielle exercent une pression croissante sur l’ensemble de l’industrie technologique.