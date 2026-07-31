Peu convaincu par Apple, cet analyste explique pourquoi l'iPhone 18 Pro coûterait 300 $ de plus

Qu’en penser ?



L’hypothèse d’une hausse des prix devient de plus en plus crédible. Les dirigeants d’Apple, Amazon et d’autres géants de la tech tiennent désormais le même discours : la mémoire est devenue l’un des principaux postes de dépenses, sous l’effet de la demande colossale générée par l’intelligence artificielle.



Il convient toutefois de rester prudent. Jeff Pu reste, pour l’instant, le seul à évoquer une augmentation aussi importante, et Apple n’a rien confirmé. Une hausse de 250 à 300 dollars représenterait un changement majeur dans la stratégie tarifaire de Cupertino et pourrait freiner les ventes des modèles Pro. Si elle se confirme, l’arrivée de l’iPhone 18 marquerait probablement le plus important repositionnement tarifaire de la gamme depuis plusieurs années.