Peu convaincu par Apple, cet analyste explique pourquoi l'iPhone 18 Pro coûterait 300 $ de plus
Par Laurence - Publié le
Après les Mac et les iPad, les iPhone seront-ils les prochains à subir une hausse de prix ? C’est désormais le scénario privilégié par plusieurs analystes. Selon Jeff Pu (GF Securities), les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient coûter entre 250 et 300 dollars de plus que leurs prédécesseurs, principalement en raison de l’explosion du coût des composants liés à l’intelligence artificielle.
Hier soir, lors de la présentation des résultats trimestriels d'Apple, Tim Cook est revenu sur la hausse des prix générée par le coût de la RAM. Il avait reconnu que l’entreprise avait augmenté certains prix
Quelques heures plus tard, les prévisions deviennent de plus en plus pessimistes concernant les futurs iPhone haut de gamme. A commencer par cette note de Jeff Pu pour qui les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient voir leur prix grimper de 250 à 300 dollars. Une hausse qui porterait le ticket d’entrée à près de 1 400 dollars pour le modèle Pro et autour de 1 500 dollars pour le Pro Max, si ces estimations se confirment.
Selon l’analyste, Apple fait face à un cumul de plusieurs facteurs. Le premier concerne l’arrivée de la gravure en 2 nm, qui devrait faire ses débuts avec la future puce A20 Pro des iPhone 18 Pro. Comme souvent lors d’un changement de procédé de fabrication, les coûts s’envolent : les rendements sont encore limités, la production chez TSMC est nettement plus onéreuse et Apple mobilise une part importante des capacités disponibles.
À cela s’ajoute l’explosion du prix des mémoires DRAM et NAND, devenue l’un des principaux sujets d’inquiétude du secteur. Portée par les besoins gigantesques des centres de données et des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, la demande dépasse largement l’offre et fait grimper les prix de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
Jusqu’ici, les smartphones d’Apple avaient pourtant échappé aux augmentations. En juin dernier, Cupertino avait relevé les prix de plusieurs produits, dont les Mac, iPad, HomePod, Apple TV et Vision Pro. Les iPhone, eux, étaient restés au même tarif. Mais l'instant de grâce pourrait être bien éphémère.
Jeff Pu estime toutefois que cette stratégie atteint désormais ses limites. Entre le coût des puces 2 nm, celui de la mémoire et les tensions d’approvisionnement provoquées par la course mondiale à l’IA, la firme pourrait cette fois répercuter une partie de la facture sur les consommateurs. C’est ce qui l’amène à anticiper une hausse de 250 à 300 dollars pour les iPhone 18 Pro et Pro Max, tout en abaissant sa recommandation sur l’action Apple de
L’hypothèse d’une hausse des prix devient de plus en plus crédible. Les dirigeants d’Apple, Amazon et d’autres géants de la tech tiennent désormais le même discours : la mémoire est devenue l’un des principaux postes de dépenses, sous l’effet de la demande colossale générée par l’intelligence artificielle.
Il convient toutefois de rester prudent. Jeff Pu reste, pour l’instant, le seul à évoquer une augmentation aussi importante, et Apple n’a rien confirmé. Une hausse de 250 à 300 dollars représenterait un changement majeur dans la stratégie tarifaire de Cupertino et pourrait freiner les ventes des modèles Pro. Si elle se confirme, l’arrivée de l’iPhone 18 marquerait probablement le plus important repositionnement tarifaire de la gamme depuis plusieurs années.
JUSQU’À 300 DOLLARS DE PLUS
Hier soir, lors de la présentation des résultats trimestriels d'Apple, Tim Cook est revenu sur la hausse des prix générée par le coût de la RAM. Il avait reconnu que l’entreprise avait augmenté certains prix
à contrecœur, évoquant un véritable tsunami sur le marché de la mémoire, avec des hausses qu’il qualifie
d’exponentielles. Pour autant, il était resté évasif concernant l'impact sur l'iPhone 18.
Quelques heures plus tard, les prévisions deviennent de plus en plus pessimistes concernant les futurs iPhone haut de gamme. A commencer par cette note de Jeff Pu pour qui les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient voir leur prix grimper de 250 à 300 dollars. Une hausse qui porterait le ticket d’entrée à près de 1 400 dollars pour le modèle Pro et autour de 1 500 dollars pour le Pro Max, si ces estimations se confirment.
Selon l’analyste, Apple fait face à un cumul de plusieurs facteurs. Le premier concerne l’arrivée de la gravure en 2 nm, qui devrait faire ses débuts avec la future puce A20 Pro des iPhone 18 Pro. Comme souvent lors d’un changement de procédé de fabrication, les coûts s’envolent : les rendements sont encore limités, la production chez TSMC est nettement plus onéreuse et Apple mobilise une part importante des capacités disponibles.
À cela s’ajoute l’explosion du prix des mémoires DRAM et NAND, devenue l’un des principaux sujets d’inquiétude du secteur. Portée par les besoins gigantesques des centres de données et des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, la demande dépasse largement l’offre et fait grimper les prix de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
UN PARI RISQUÉ POUR APPLE
Jusqu’ici, les smartphones d’Apple avaient pourtant échappé aux augmentations. En juin dernier, Cupertino avait relevé les prix de plusieurs produits, dont les Mac, iPad, HomePod, Apple TV et Vision Pro. Les iPhone, eux, étaient restés au même tarif. Mais l'instant de grâce pourrait être bien éphémère.
Jeff Pu estime toutefois que cette stratégie atteint désormais ses limites. Entre le coût des puces 2 nm, celui de la mémoire et les tensions d’approvisionnement provoquées par la course mondiale à l’IA, la firme pourrait cette fois répercuter une partie de la facture sur les consommateurs. C’est ce qui l’amène à anticiper une hausse de 250 à 300 dollars pour les iPhone 18 Pro et Pro Max, tout en abaissant sa recommandation sur l’action Apple de
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Conserver, estimant qu’une telle augmentation pourrait peser sur la demande.
Qu’en penser ?
L’hypothèse d’une hausse des prix devient de plus en plus crédible. Les dirigeants d’Apple, Amazon et d’autres géants de la tech tiennent désormais le même discours : la mémoire est devenue l’un des principaux postes de dépenses, sous l’effet de la demande colossale générée par l’intelligence artificielle.
Il convient toutefois de rester prudent. Jeff Pu reste, pour l’instant, le seul à évoquer une augmentation aussi importante, et Apple n’a rien confirmé. Une hausse de 250 à 300 dollars représenterait un changement majeur dans la stratégie tarifaire de Cupertino et pourrait freiner les ventes des modèles Pro. Si elle se confirme, l’arrivée de l’iPhone 18 marquerait probablement le plus important repositionnement tarifaire de la gamme depuis plusieurs années.