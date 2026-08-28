GTA 6 se dévoile enfin : 27 minutes de gameplay sur Netflix
Par Vincent Lautier - Publié le
Rockstar a fini par montrer GTA 6 pour de vrai. Baptisée An Extended Look, une présentation de 27 minutes diffusée sur Netflix a levé le voile sur le gameplay du jeu, le tout capturé directement sur PS5. De quoi mettre les réseaux en ébullition, surtout que le studio en a profité pour reverrouiller la date, le 19 novembre 2026.
La séquence a été mise en ligne jeudi 27 août, en collaboration avec Netflix, et il ne s'agit pas d'une cinématique léchée mais bien d'images 100 % issues du jeu, tournées sur une PS5. Le choix du moment n'a rien d'un hasard. La semaine précédente, une série de fuites a inondé internet, avec un leaker connu sous le nom de Cyberleek qui menaçait carrément de balancer des éléments du scénario avant l'heure. Rockstar a réagi par un communiqué où le studio explique que voir son jeu fuiter a été un crève-coeur pour l'équipe, et que ce n'était pas du tout comme ça qu'il comptait le présenter. Autant dire que cette diffusion officielle sert aussi à reprendre la main sur le récit et à couper l'herbe sous le pied des fuiteurs.
Sur le fond, on suit enfin les deux héros du jeu, Lucia Caminos et Jason Duval, le tout premier duo jouable de la série, qui filent dans les rues ensoleillées de Vice City. L'extrait déroule un vrai boulot de terrain, une descente dans une planque à came pour le compte d'un caïd local qui tient aussi une boîte de nuit, un certain Boobie Ike. Ce qui frappe d'abord, c'est l'ampleur. GTA a toujours vendu l'idée de disparaître pendant des heures dans un autre monde, et ce sixième épisode semble bien décidé à pousser le curseur encore plus loin. Les internautes ont relevé un réalisme poussé, une immersion assez bluffante, des fusillades nettement plus nerveuses et viscérales qu'avant, et des graphismes que beaucoup ont qualifiés de niveau supérieur. Le hashtag GTAVI s'est retrouvé en tête des tendances dans la foulée, entre captures d'écran, théories et vannes en tout genre.
Reste la question qui hante les fans depuis des années, celle de la date. Après une longue série de reports qui avait fini par repousser le jeu vers la fin 2026, la crainte d'un énième glissement planait sur cette présentation. Rockstar a coupé court en concluant ses 27 minutes sur un carton qui reconfirme noir sur blanc le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series X et S. Aucune version PC n'est annoncée pour l'instant, ce qui reste la marotte habituelle du studio, qui sert d'abord les consoles avant de penser aux joueurs sur ordinateur, souvent un an plus tard. Le jeu vaut 80 euros. Et même si tout cela est franchement impressionnant, on garde en tête qu'il s'agit d'une démo pensée pour la vitrine, qu'il faudra confronter au jeu final et aux consoles de base, tout le monde n'ayant pas une PS5 Pro.
Ces 27 minutes rassurent, et c'est déjà beaucoup après tant d'attente et de reports. GTA 6 a l'air à la hauteur de la hype démesurée qui l'entoure, avec un monde qui donne envie de s'y perdre et un duo de héros qui change la formule. On aurait aimé un mot sur la version PC, dont l'absence commence à agacer une partie des joueurs, et pourquoi pas une version Mac (on peut rêver), mais l'essentiel est ailleurs. Le jeu a vraiment l'air canon.
Vingt-sept minutes de gameplay, dans un timing contraint par les fuites
La séquence a été mise en ligne jeudi 27 août, en collaboration avec Netflix, et il ne s'agit pas d'une cinématique léchée mais bien d'images 100 % issues du jeu, tournées sur une PS5. Le choix du moment n'a rien d'un hasard. La semaine précédente, une série de fuites a inondé internet, avec un leaker connu sous le nom de Cyberleek qui menaçait carrément de balancer des éléments du scénario avant l'heure. Rockstar a réagi par un communiqué où le studio explique que voir son jeu fuiter a été un crève-coeur pour l'équipe, et que ce n'était pas du tout comme ça qu'il comptait le présenter. Autant dire que cette diffusion officielle sert aussi à reprendre la main sur le récit et à couper l'herbe sous le pied des fuiteurs.
Vice City, Lucia et Jason, et une démesure assumée
Sur le fond, on suit enfin les deux héros du jeu, Lucia Caminos et Jason Duval, le tout premier duo jouable de la série, qui filent dans les rues ensoleillées de Vice City. L'extrait déroule un vrai boulot de terrain, une descente dans une planque à came pour le compte d'un caïd local qui tient aussi une boîte de nuit, un certain Boobie Ike. Ce qui frappe d'abord, c'est l'ampleur. GTA a toujours vendu l'idée de disparaître pendant des heures dans un autre monde, et ce sixième épisode semble bien décidé à pousser le curseur encore plus loin. Les internautes ont relevé un réalisme poussé, une immersion assez bluffante, des fusillades nettement plus nerveuses et viscérales qu'avant, et des graphismes que beaucoup ont qualifiés de niveau supérieur. Le hashtag GTAVI s'est retrouvé en tête des tendances dans la foulée, entre captures d'écran, théories et vannes en tout genre.
Une sortie enfin gravée dans le marbre
Reste la question qui hante les fans depuis des années, celle de la date. Après une longue série de reports qui avait fini par repousser le jeu vers la fin 2026, la crainte d'un énième glissement planait sur cette présentation. Rockstar a coupé court en concluant ses 27 minutes sur un carton qui reconfirme noir sur blanc le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series X et S. Aucune version PC n'est annoncée pour l'instant, ce qui reste la marotte habituelle du studio, qui sert d'abord les consoles avant de penser aux joueurs sur ordinateur, souvent un an plus tard. Le jeu vaut 80 euros. Et même si tout cela est franchement impressionnant, on garde en tête qu'il s'agit d'une démo pensée pour la vitrine, qu'il faudra confronter au jeu final et aux consoles de base, tout le monde n'ayant pas une PS5 Pro.
On en dit quoi ?
Ces 27 minutes rassurent, et c'est déjà beaucoup après tant d'attente et de reports. GTA 6 a l'air à la hauteur de la hype démesurée qui l'entoure, avec un monde qui donne envie de s'y perdre et un duo de héros qui change la formule. On aurait aimé un mot sur la version PC, dont l'absence commence à agacer une partie des joueurs, et pourquoi pas une version Mac (on peut rêver), mais l'essentiel est ailleurs. Le jeu a vraiment l'air canon.