GTA 6 se dévoile enfin : 27 minutes de gameplay sur Netflix

On en dit quoi ?



Ces 27 minutes rassurent, et c'est déjà beaucoup après tant d'attente et de reports. GTA 6 a l'air à la hauteur de la hype démesurée qui l'entoure, avec un monde qui donne envie de s'y perdre et un duo de héros qui change la formule. On aurait aimé un mot sur la version PC, dont l'absence commence à agacer une partie des joueurs, et pourquoi pas une version Mac (on peut rêver), mais l'essentiel est ailleurs. Le jeu a vraiment l'air canon.