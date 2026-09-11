Sony lâche Physint, Xbox reprend le jeu d'espionnage de Hideo Kojima
Par Vincent Lautier - Publié le
Physint continuera son développement avec Xbox après le retrait de PlayStation Studios. Hideo Kojima explique avoir appris la décision de Sony à la mi-juin, puis cherché un nouveau partenaire pendant trois mois. Le jeu d'action et d'espionnage annoncé avec PlayStation en 2024 change donc d'éditeur, sans que ses plateformes de sortie soient précisées pour le moment.
Hideo Kojima a raconté avoir reçu, de manière inattendue, un avis de PlayStation Studios lui annonçant l'annulation du projet Physint. Le message remonte à la mi-juin. Le créateur japonais a alors cherché un autre partenaire pour poursuivre ce jeu auquel il dit tenir, personnellement comme pour son studio. Xbox confirme maintenant qu'il en assurera l'édition, et le développement peut donc continuer chez Kojima Productions.
Les raisons du retrait de Sony ne sont pas détaillées dans les annonces consultées. Ni le budget du jeu ni les ventes de Death Stranding ne permettent, à eux seuls, d'expliquer cette décision : aucun lien de ce type n'a été établi par les intéressés. Le fait confirmé concerne Physint, et ne suffit pas à conclure à une rupture générale entre Sony et Kojima.
Le changement est quand même étonnant quand on revient à la présentation du 31 janvier 2024. Physint avait été annoncé pendant un State of Play comme une nouvelle licence d'action et d'espionnage, développée avec Sony Interactive Entertainment. Kojima évoquait alors l'expérience accumulée avec ce partenaire et une collaboration qui pourrait profiter aussi de ses activités dans le cinéma et la musique.
Le jeu doit mêler les ambitions cinématographiques de son créateur à son retour vers un genre associé à Metal Gear. Il s'agit bien d'une nouvelle création, pas d'un épisode supplémentaire de cette série. À l'annonce, la production devait vraiment démarrer après Death Stranding 2. L'accord initial mettait donc Sony en bonne place dans un projet pensé pour occuper Kojima Productions sur la durée.
Microsoft travaille déjà avec le studio sur OD, un autre projet qui conserve son identité propre. Physint s'ajoute à cette relation, et le nouveau partenariat doit également s'étendre au cinéma et à la télévision. Xbox ne donne pas encore le détail des productions concernées, mais son annonce dépasse donc l'édition d'un seul jeu.
Attention par contre au mot exclusivité : le communiqué ne donne aucune liste de consoles ni de plateformes. On ne peut pas en déduire une sortie uniquement sur Xbox, une version PC acquise ou une exclusion définitive de PlayStation. La date de commercialisation et le prix en France sont eux aussi inconnus. Pour les joueurs, le changement d'éditeur est confirmé, le choix de la machine attendra.
On préfère voir ce projet continuer plutôt que disparaître après plusieurs années de préparation. Pour Sony, laisser partir un jeu d'espionnage de Kojima chez Xbox est tout de même un choix difficile à comprendre sans explication. Microsoft récupère une belle occasion, mais il faudra juger Physint sur ce qu'il proposera aux joueurs.
Une décision en juin
Hideo Kojima a raconté avoir reçu, de manière inattendue, un avis de PlayStation Studios lui annonçant l'annulation du projet Physint. Le message remonte à la mi-juin. Le créateur japonais a alors cherché un autre partenaire pour poursuivre ce jeu auquel il dit tenir, personnellement comme pour son studio. Xbox confirme maintenant qu'il en assurera l'édition, et le développement peut donc continuer chez Kojima Productions.
Les raisons du retrait de Sony ne sont pas détaillées dans les annonces consultées. Ni le budget du jeu ni les ventes de Death Stranding ne permettent, à eux seuls, d'expliquer cette décision : aucun lien de ce type n'a été établi par les intéressés. Le fait confirmé concerne Physint, et ne suffit pas à conclure à une rupture générale entre Sony et Kojima.
Un projet annoncé avec Sony
Le changement est quand même étonnant quand on revient à la présentation du 31 janvier 2024. Physint avait été annoncé pendant un State of Play comme une nouvelle licence d'action et d'espionnage, développée avec Sony Interactive Entertainment. Kojima évoquait alors l'expérience accumulée avec ce partenaire et une collaboration qui pourrait profiter aussi de ses activités dans le cinéma et la musique.
Le jeu doit mêler les ambitions cinématographiques de son créateur à son retour vers un genre associé à Metal Gear. Il s'agit bien d'une nouvelle création, pas d'un épisode supplémentaire de cette série. À l'annonce, la production devait vraiment démarrer après Death Stranding 2. L'accord initial mettait donc Sony en bonne place dans un projet pensé pour occuper Kojima Productions sur la durée.
Xbox élargit la collaboration
Microsoft travaille déjà avec le studio sur OD, un autre projet qui conserve son identité propre. Physint s'ajoute à cette relation, et le nouveau partenariat doit également s'étendre au cinéma et à la télévision. Xbox ne donne pas encore le détail des productions concernées, mais son annonce dépasse donc l'édition d'un seul jeu.
Attention par contre au mot exclusivité : le communiqué ne donne aucune liste de consoles ni de plateformes. On ne peut pas en déduire une sortie uniquement sur Xbox, une version PC acquise ou une exclusion définitive de PlayStation. La date de commercialisation et le prix en France sont eux aussi inconnus. Pour les joueurs, le changement d'éditeur est confirmé, le choix de la machine attendra.
On en dit quoi ?
On préfère voir ce projet continuer plutôt que disparaître après plusieurs années de préparation. Pour Sony, laisser partir un jeu d'espionnage de Kojima chez Xbox est tout de même un choix difficile à comprendre sans explication. Microsoft récupère une belle occasion, mais il faudra juger Physint sur ce qu'il proposera aux joueurs.