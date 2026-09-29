Sony imagine une manette PlayStation qui encaisse avec votre CB

On en dit quoi ?



Sur le papier, l'idée se défend, personne ne regrettera la saisie d'un numéro de carte au stick. Sauf que voilà, une manette qui encaisse aussi facilement qu'un terminal de supermarché, dans un univers gavé de microtransactions et de passes de combat, ça ressemble surtout à une machine à faire sauter la dernière seconde de réflexion avant l'achat. Les parents dont les enfants jouent manette en main apprécieront moyennement. On espère au moins qu'un code de confirmation restera obligatoire quelque part, parce qu'un achat validé d'un simple geste, franchement, ça va un peu trop vite.