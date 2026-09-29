Sony imagine une manette PlayStation qui encaisse avec votre CB
Par Vincent Lautier - Publié le
Sony a déposé un brevet qui décrit une manette PlayStation équipée d'une puce NFC, capable de valider un achat quand on approche une carte bancaire, un téléphone ou une carte cadeau. Votre manette deviendrait donc, l'air de rien, un petit terminal de paiement au service du PlayStation Store. Malin.
La demande, déposée en mars 2025 par Sony Interactive Entertainment et publiée ces jours-ci, porte le doux nom de
Le brevet ne parle d'ailleurs pas que de paiement. Sony évoque des échanges d'identifiants entre joueurs ou l'ajout express d'un invité dans une partie multijoueur, et on pourrait même envoyer une capture d'écran vers son téléphone. Le cas le plus concret reste celui du magasin : vous essayez une démo sur un stand, vous collez votre téléphone contre la manette, et le jeu vous attend le soir même dans votre bibliothèque. Et comme le téléphone peut remplacer la carte physique, un paiement via Apple Pay est aussi envisagé dans le document.
La DualSense actuelle n'a aucun lecteur NFC, alors que Nintendo en glisse dans ses manettes depuis des années pour ses figurines Amiibo. Rappelons quand même que Sony dépose des brevets par dizaines chaque année, dont une manette qui s'adapte physiquement à chaque jeu et une autre qui prédit vos actions sans le moindre bouton. Beaucoup de ces idées ne voient jamais le jour, et rien ne garantit que la PlayStation 6 embarquera ce fameux lecteur. Le contexte joue quand même en sa faveur, Sony pousse ses joueurs vers le tout-dématérialisé, et chaque étape entre vous et le bouton d'achat coûte de l'argent à l'entreprise.
Sur le papier, l'idée se défend, personne ne regrettera la saisie d'un numéro de carte au stick. Sauf que voilà, une manette qui encaisse aussi facilement qu'un terminal de supermarché, dans un univers gavé de microtransactions et de passes de combat, ça ressemble surtout à une machine à faire sauter la dernière seconde de réflexion avant l'achat. Les parents dont les enfants jouent manette en main apprécieront moyennement. On espère au moins qu'un code de confirmation restera obligatoire quelque part, parce qu'un achat validé d'un simple geste, franchement, ça va un peu trop vite.
Et comment on paie, du coup ?
La demande, déposée en mars 2025 par Sony Interactive Entertainment et publiée ces jours-ci, porte le doux nom de
transfert d'informations via une manette de jeu vidéo. Dans le scénario décrit, la console affiche un paiement à valider et vous n'avez plus qu'à poser votre carte bancaire contre la manette, qui la reconnaît en NFC par un simple contact, avant de confirmer la transaction d'une vibration, d'un son ou d'une petite lumière. Un téléphone fait aussi l'affaire, une carte cadeau également. Vous ne taperez donc plus jamais les seize chiffres d'une carte au stick analogique, cette corvée que tous les habitués du PlayStation Store connaissent par coeur, et les codes de cartes cadeaux à recopier pourraient disparaître au passage.
Il n'y a pas que l'argent dans la vie
Le brevet ne parle d'ailleurs pas que de paiement. Sony évoque des échanges d'identifiants entre joueurs ou l'ajout express d'un invité dans une partie multijoueur, et on pourrait même envoyer une capture d'écran vers son téléphone. Le cas le plus concret reste celui du magasin : vous essayez une démo sur un stand, vous collez votre téléphone contre la manette, et le jeu vous attend le soir même dans votre bibliothèque. Et comme le téléphone peut remplacer la carte physique, un paiement via Apple Pay est aussi envisagé dans le document.
C'est Nintendo qui a de l'avance
La DualSense actuelle n'a aucun lecteur NFC, alors que Nintendo en glisse dans ses manettes depuis des années pour ses figurines Amiibo. Rappelons quand même que Sony dépose des brevets par dizaines chaque année, dont une manette qui s'adapte physiquement à chaque jeu et une autre qui prédit vos actions sans le moindre bouton. Beaucoup de ces idées ne voient jamais le jour, et rien ne garantit que la PlayStation 6 embarquera ce fameux lecteur. Le contexte joue quand même en sa faveur, Sony pousse ses joueurs vers le tout-dématérialisé, et chaque étape entre vous et le bouton d'achat coûte de l'argent à l'entreprise.
On en dit quoi ?
Sur le papier, l'idée se défend, personne ne regrettera la saisie d'un numéro de carte au stick. Sauf que voilà, une manette qui encaisse aussi facilement qu'un terminal de supermarché, dans un univers gavé de microtransactions et de passes de combat, ça ressemble surtout à une machine à faire sauter la dernière seconde de réflexion avant l'achat. Les parents dont les enfants jouent manette en main apprécieront moyennement. On espère au moins qu'un code de confirmation restera obligatoire quelque part, parce qu'un achat validé d'un simple geste, franchement, ça va un peu trop vite.