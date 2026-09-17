Sony préparerait enfin sa nouvelle console portable, avec les jeux PS5 en natif
Par Vincent Lautier - Publié le
La rumeur revient, et cette fois avec beaucoup de détails. Sony plancherait sur une console portable connue sous le nom de code Project Canis, attendue vers fin 2027. À l'intérieur, une puce AMD conçue sur mesure et 24 Go de mémoire. L'objectif serait de faire tourner les jeux PS5 en natif, sans streaming, en confiant le plus gros du travail à un upscaling par IA.
Cette fois, c'est le site GameGPU qui publie une fiche technique complète, et elle décrit tout autre chose que le PlayStation Portal vendu aujourd'hui, qui se contente de diffuser en streaming l'image de votre PS5. Ici, les jeux de salon tourneraient en local. Aucun serveur, aucune connexion obligatoire. Vous lancez votre partie dans le train comme sur le canapé. Sony n'a évidemment rien confirmé, prudence donc, mais les détails sont assez cohérents pour être pris au sérieux.
Le cœur du projet serait une puce AMD baptisée Canis. Gravée en 3 nm, elle embarquerait six cœurs Zen 6 et une partie graphique RDNA 5 de 16 unités de calcul, avec 24 Go de mémoire unifiée pour alimenter tout ce petit monde. La consommation resterait entre 15 et 25 watts. En usage portable, le GPU tournerait autour de 4,9 TFLOPS. Posez la console sur son dock et il grimpe à 6,75 TFLOPS, ce qui ne suffit toujours pas à rejoindre les 10,28 TFLOPS d'une PS5 en force brute. Sauf que voilà, la force brute n'est visiblement pas le plan de Sony.
L'astuce s'appellerait PSSR 3.0, la future version de l'upscaling que Sony a lancé avec la PS5 Pro. En mode nomade, les jeux seraient calculés en 540p. La puce reconstruirait ensuite une image en 1080p, pendant qu'une compression neuronale des textures allégerait massivement les données graphiques à charger. GameGPU parle d'une performance effective de 10 à 11 TFLOPS en portable. Sur le dock, on approcherait la PS5 Pro. Personne n'a mesuré ces valeurs, elles sortent du document qui a fuité, et l'écart entre un chiffre théorique et un jeu fluide peut être immense. Aucun prix n'est avancé pour le moment.
On attendait ce retour depuis l'arrêt de la PS Vita en 2019. Le moment est plutôt bien choisi, parce que le Steam Deck et la Switch 2 ont prouvé que les joueurs veulent emporter leurs gros jeux partout. Miser sur l'IA est logique. Personne ne sait loger la puissance d'une PS5 dans 25 watts autrement, et le PSSR de la PS5 Pro a déjà montré qu'il tenait la route. Ces TFLOPS dits effectifs ressemblent quand même beaucoup à un argument de plaquette commerciale, et fin 2027 laisse à Sony tout le temps de revoir sa copie. Mais on va suivre ça avec intérêt.
Mais c'est quoi l'idée ?
Cette fois, c'est le site GameGPU qui publie une fiche technique complète, et elle décrit tout autre chose que le PlayStation Portal vendu aujourd'hui, qui se contente de diffuser en streaming l'image de votre PS5. Ici, les jeux de salon tourneraient en local. Aucun serveur, aucune connexion obligatoire. Vous lancez votre partie dans le train comme sur le canapé. Sony n'a évidemment rien confirmé, prudence donc, mais les détails sont assez cohérents pour être pris au sérieux.
Zen 6 et RDNA 5 dans 25 watts
Le cœur du projet serait une puce AMD baptisée Canis. Gravée en 3 nm, elle embarquerait six cœurs Zen 6 et une partie graphique RDNA 5 de 16 unités de calcul, avec 24 Go de mémoire unifiée pour alimenter tout ce petit monde. La consommation resterait entre 15 et 25 watts. En usage portable, le GPU tournerait autour de 4,9 TFLOPS. Posez la console sur son dock et il grimpe à 6,75 TFLOPS, ce qui ne suffit toujours pas à rejoindre les 10,28 TFLOPS d'une PS5 en force brute. Sauf que voilà, la force brute n'est visiblement pas le plan de Sony.
C'est l'IA qui fait le gros du travail
L'astuce s'appellerait PSSR 3.0, la future version de l'upscaling que Sony a lancé avec la PS5 Pro. En mode nomade, les jeux seraient calculés en 540p. La puce reconstruirait ensuite une image en 1080p, pendant qu'une compression neuronale des textures allégerait massivement les données graphiques à charger. GameGPU parle d'une performance effective de 10 à 11 TFLOPS en portable. Sur le dock, on approcherait la PS5 Pro. Personne n'a mesuré ces valeurs, elles sortent du document qui a fuité, et l'écart entre un chiffre théorique et un jeu fluide peut être immense. Aucun prix n'est avancé pour le moment.
On en dit quoi ?
On attendait ce retour depuis l'arrêt de la PS Vita en 2019. Le moment est plutôt bien choisi, parce que le Steam Deck et la Switch 2 ont prouvé que les joueurs veulent emporter leurs gros jeux partout. Miser sur l'IA est logique. Personne ne sait loger la puissance d'une PS5 dans 25 watts autrement, et le PSSR de la PS5 Pro a déjà montré qu'il tenait la route. Ces TFLOPS dits effectifs ressemblent quand même beaucoup à un argument de plaquette commerciale, et fin 2027 laisse à Sony tout le temps de revoir sa copie. Mais on va suivre ça avec intérêt.