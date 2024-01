Une nouvelle manette PlayStation 5 avec une meilleure autonomie en approche ?

Une autonomie pas extraordinaire

Une DualSense V2 en approche ?

En effet, si la manette donne entière satisfaction et que ses gâchettes adaptatives (la force nécessaire pour les activer peut-être modulée, par exemple pour ressentir le fait de bander une corde sur un arc, ou écraser les freins d'un bolide lancé à pleine vitesse) et le retour haptique apportent un vrai plus en jeu (lorsque ces fonctionnalités sont bien prises en charge par les développeurs),. En main, la manette tient à peu près 5 heures avant de devoir être rechargée. Il se pourrait toutefois qu'une nouvelle version viennent grandement améliorer ce point.La rumeur a débuté paravant que cette dernière n'apparaisse également chez nous, par exemple à la Fnac , ou encore chez Boulanger Quelles sont les nouveautés de cette V2 me direz-vous ? Et bien, sur le site de BestBuy (mais pas sur les sites en France) il est clairement indiqué que la manette propose une autonomie exceptionnelle de 12 heures., d'une part car cette autonomie de 12 heures avait déjà été annoncée pour la DualSense actuelle par Sony lors du lancement de la PlaySation 5 (ce qui n'est pas le cas à l'usage), mais aussi car la page du produit indique également que la manette est livrée avec la station de charge (ce qui semblerait assez étonnant de la part de Sony).