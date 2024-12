Tous les robots Moxie vont mourir en même temps

Une IA pour le développement émotionnel

Conséquences pour les utilisateurs

Lancé en 2020, Moxie était un compagnon boosté à l’IA, destiné à encourager le développement social et émotionnel des enfants, il était capable d’aider à enseigner des compétences comme la communication et la régulation émotionnelle, en particulier pour les enfants autistes, mais aussi proposer une interaction tactile et visuelle grâce à un design doux et accueillant.Avec un prix de lancement de 799 dollars (environ 760 euros), le robot nécessitait également unpour accéder à ses fonctionnalités alimentées par un modèle de langage basé sur le cloud.. En effet, le robot estet l'ensemble de ses capacités reposaient sur des serveurs distants pour exécuter ses fonctions d’IA. Il ne dispose, ce qui aurait pu permettre au moins un mode de base sans dépendance au réseau.Bien que soutenue par des investisseurs majeurs comme Intel et Amazon Alexa Fund, Embodied n’a pas pu maintenir une base financière solide pour couvrir les coûts opérationnels élevés, notamment ceux liés au cloud. Il reste toutefois unqu'une autre entreprise reprenne Moxie et continue d'exécuter les services cloud. Si cela se produit, les clients Embodied seront informés du changement de propriétaire et de la réactivation des services.en particulier pour les familles qui comptaient sur cette technologie prometteuse pour améliorer le développement social et émotionnel de leurs enfants, qui avaient intégré Moxie dans leur quotidien. Cela soulève également des questions importantes sur la durabilité des solutions technologiques basées sur des modèles de LLM fonctionnant dans le cloud.