Airbnb serre la vis : fini les fêtes de fin d'année !

Des algos contre les fêtards

Une mesure qui part d’un constat clair

maisons de fête

petite fête sans dégâts

Et ça fonctionne

Vous comptiez louer une maison sur Airbnb pour votre réveillon ? Et bien ça risque de ne pas être très possible. Cette année encore, Airbnb déploie une technologie, cette fois basée sur l’intelligence artificielle, pour détecter et bloquer les réservations à risque. Le principe est simple : l’algorithme analyse des critères comme la durée du séjour, la distance entre le locataire et le logement, ou encore le type de propriété.Les restrictions s’appliquent surtout aux locations de maisons entières pour une à trois nuits. Les clients devront aussi signer une attestation anti-fêtes, avec une menace claire :En 2023, près de 33 000 réservations ont été bloquées à travers le monde grâce à ce type dispositif. Airbnb ne fait pas ça sans raison. La plateforme a été marquée par plusieurs incidents majeurs, comme des dommages matériels ou même des drames plus graves. En réponse, elle a interdit lesdès 2019 et renforcé ses règles à partir de 2020, interdisant toutes les fêtes sur ses propriétés.Mais même avec toutes ces précautions, il y a parfois des situations qu’aucun algorithme ne peut prévoir. Prenez par exemple Edith, propriétaire d’un chalet à Nantucket (aux États-Unis). Après avoir refusé une réservation suspecte pour Halloween – des ados qui promettaient une– elle a quand même reçu un appel de la police.Heureusement, les dégâts étaient minimes : les jeunes avaient même caché les objets de valeur avant de tout ranger. Mais bon, ça reste une sale histoire qui aurait pu très mal finir, et qui montre à quel point certains locataires sont prêts à tout pour contourner les règles.Les efforts d’ Airbnb portent leurs fruits.Et les hôtes, eux, apprécient ces mesures, qui les rassurent sur la sécurité de leurs biens et sur leur rôle dans le voisinage. On peut aussi ajouter que les propriétaires d’Airbnb et les sociétés spécialisés dans la location commencent à avoir l’habitude, et sentent venir le truc à des kilomètres quand une réservation est louche.Dans tous les cas, que vous soyez propriétaire ou locataire, mieux vaut oublier les grandes fêtes via Airbnb cette année. Et si vous tenez vraiment à faire la fête dans un Airbnb,quand on est transparent et honnête dès le début, parfois, ça passe ! (Je vous dis ça d’expérience, en tant qu’ancien hôte Airbnb !)